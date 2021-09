El PSOE utilizará la reactivación de la Comisión ‘Kitchen’ para desgastar al PP citando a la excúpula del partido

La segunda mitad de la Comisión ‘Kitchen’ se espera todavía más mediática que la primera. Hasta el mes de junio el Congreso de los Diputados acogió las comparecencias de policías, abogados y políticos para que ayudaran a esclarecer cómo se fraguó el operativo parapolicial organizado para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. A partir del mes de octubre se reanuda la segunda parte, que los socialistas quieren centrar en la pata política de la trama y llamar así a parte de la excúpula del PP para desgastar al partido de Pablo Casado.

En general, los diputados consultados consideran que el éxito de la Comisión de nombre larguísimo (comisión relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular) ha sido escaso. La mayoría de los comparecientes que están siendo a su vez investigados por la Audiencia Nacional se acogieron a su derecho a no declarar y se pasaron la hora y pico que dura cada turno capeando las preguntas con silencios o respuestas evasivas.

De entre todas las escenas rocambolescas que se dieron en los salones de la cámara baja donde se han ido celebrando las citas, la de María Dolores de Cospedal dando vueltas por los pasillos sin entender por qué la habían desconvocado es una de las más peculiares. La exsecretaria general del partido fue imputada en el caso ‘Kitchen’ por el juez el mismo día que le tocaba explicarse en el Congreso. Así que los diputados decidieron aplazar su comparecencia porque no querían que se excusara en la causa judicial para no hablar.

Por eso, uno de los platos fuertes está todavía por llegar y ahora Cospedal, al haber sido excluida nuevamente de la pieza en la Audiencia Nacional, no tiene pretexto para no relatar su versión. En cualquier caso, los partidos que conforman la comisión ‘Kitchen’, a excepción del PP, no quieren que sea solo ella la que dé la cara.

En junio aprobaron una prórroga para seguir trabajando hasta finales de año y programar nuevas comparecencias. Confidencial Digital ha hablado con fuentes que forman parte de la Comisión para conocer qué otros nombres se barajan y cómo será el calendario hasta final de año.

La cúpula del PP

Además de la comparecencia pendiente de Cospedal, se barajan nombres como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Si bien nunca ha sido investigada por el juez ni por petición de la Fiscalía, el nombre de Santamaría, apodada como la ‘pequeñita’ por Villarejo, aparece en diferentes audios y anotaciones del comisario. También quedó pendiente antes de verano la comparecencia del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es el miembro más alto del entonces Gobierno que permanece imputado en la Audiencia Nacional, y ahora plantean llamar también a su relevo en la cartera Juan Ignacio Zoido. Así como al exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa.

Algo que parece de bastante consenso (a excepción del PP) es la citación del exvicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre por qué su nombre (“el barbas”) aparece en varios audios de Villarejo como el protagonista de unas cintas que guardaba Bárcenas y de esas que la policía trató de destruir. Rajoy no ha sido llamado a declarar en sede judicial, pero su presunta implicación es uno de los grandes logros de la comisión ‘Kitchen’ del Congreso.

Cuando acudió Villarejo a la Cámara Baja explicó que el expresidente se comunicaba directamente con él a través de un teléfono móvil mediante el que le mandaba mensajes para ver si la operación se estaba desarrollando con éxito. Este detalle no había sido desvelado en sede judicial y, al día siguiente de haberlo contado ante los diputados, el juez Manuel García-Castellón lo citó para que lo explicara en la Audiencia Nacional y a partir de ahí ordenó unas diligencias para identificar si ese teléfono móvil pertenecía al expresidente. Un hecho que todavía no se ha esclarecido.

CNI, Fiscalía y Policías

En el calendario que se maneja, primero irán los policías y “se dejará para el final” a los políticos. Otro de los nombres potentes es el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. En el juzgado no se ha dirimido ninguna responsabilidad de Inteligencia, pero algunos de los imputados apuntan a que existía otra vigilancia paralela a Bárcenas liderada por el CNI.

De hecho, el comisario Enrique García Castaño -al que quieren volver a citar por la cantidad de datos que dio- explicó que cerca de la vivienda de los Bárcena había coches con matrícula falsa, dando a entender que se trataba de agentes de inteligencia. Sanz Roldán nunca ha hablado de este asunto, pero está en el centro de la diana de todas las acusaciones de Villarejo, quien piensa que toda la causa contra él la ha organizado el exdirector del CNI.

Otro de los nombres que se han puesto sobre la mesa es el del fiscal Anticorrupción José Grinda. Si bien este no ha sido relacionado en ningún momento con la operación ‘Kitchen’ sí ha aparecido en un informe de la Unidad de Asuntos Internos que consta en la causa. Villarejo y otros policías afines también mantuvieron una cruzada contra él, según consta en sus agendas.

Además de que repita García Castaño, hay otros policías a los que algunos diputados quieren volver a citar por la colaboración que mostraron en su primera intervención. El propio Villarejo, el primero, así como el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas o el exjefe de la UDEF José Luis Olivera.

La lista de policías que se están contemplando es muy extensa. El inspector jefe que estuvo detrás de Villarejo en todo lo relativo al ‘caso Nicolás’ y que ahora trabaja en el Ministerio de Fomento, Rubén Eladio López; el comisario que llevó a cabo la investigación sobre las amenazas de Villarejo a la doctora Elisa Pinto, Jaime Barrados; el policía en segunda actividad muy cercano de Villarejo, Antonio Giménez Raso; el recién jubilado jefe de la Unidad de Asuntos Internos cuando se abrió el caso, Francisco Javier Migueláñez; el actual comisario en La Coruña, Pedro Agudo; y el exsecretario del sindicato mayoritario de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, entre otros.

Diciembre como tope

Alargar las citaciones más allá de diciembre no es una opción para los socialistas que tienen mayoría en la Mesa. Está previsto que esta semana se aprueben las comparecencias definitivas y, a partir de ese momento, hay que contar 15 días para ponerla en marcha.

De esta forma, previsiblemente la semana del 20 de octubre puedan empezar a llegar los primeros citados a la cámara baja.