Cinco vocales progresistas del Poder Judicial, dispuestos a renunciar para provocar la renovación

El Consejo General del Poder Judicial se ha puesto de acuerdo -con 16 de sus 21 vocales- en emitir una resolución al Congreso de los diputados sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno está tramitando. Sin embargo, los otro cinco han redactado una enmienda que ha partido de Álvaro Cuesta explicando que están dispuestos a renunciar si una mayoría de los miembros lo hiciera.

En el Pleno que se ha producido este 17 de diciembre, Cuesta junto a Rafael Mozo, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez han emitido una enmienda, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, y que propone concretamente: “una vez transcurrido en exceso, por más de dos año, el mandato para el que fue elegido, anuncia a las Cámaras la voluntad y decisión mayoritaria de sus miembros de presentar su renuncia con efectos del primero de enero del año 2021, a los efectos de que tanto el Congreso como el Senado hagan las previsiones institucionales correspondientes y cumplan con su obligación constitucional de renovar este Órgano Constitucional”.

Fuentes del CGPJ explican esto no ha obtenido el apoyo de la mayoría del pleno y, por tanto, la renuncia no será efectiva. Algunos vocales consideran "impensable" que algo así se produzca ya que supondría para ellos "renunciar al mandato Constitucional". Apelan al sentido de la responsabilidad: "lo que no procede es marcharnos ahora en bloque", dice un vocal.

Los vocales progresistas en su escrito defienden la reforma que el Gobierno está tramitando para limitar los nombramientos de magistrados en altos tribunales que el Consejo puede hacer estando 'en funciones'. "Una regulación más precisa y comprometida de los plazos y de la obligación de las Cámaras de poner en marcha los mecanismos de la renovación y tramitación de diversas candidaturas para su renovación", explica el documento.

Concepción Sáez y Álvaro Cuesta ya habían mostrado su inconformidad con seguir nombrando a presidentes y magistrados de tribunales superiores y audiencias provinciales de forma que se habían abstenido en otros plenos, sin embargo, la adhesión de los otros tres vocales ha sorprendido a algunos de sus compañeros, según fuentes del Poder Judicial.

Los miembros progresistas han explicado que no quieren que este CGPJ sea recordado únicamente por haber sido el que estuvo más tiempo sin ser renovado. "Este Consejo ha hecho cosas muy reseñables y solo nos van a recordar por esto", dicen fuentes internas. "Esto sería un gran balonazo para que las fuerzas políticas reaccionaran".

En este sentido apunta también el escrito: "Este CGPJ durante su mandato ha venido cumpliendo sus funciones de forma ejemplar, desde el mayor respeto al sentido del deber y lealtad constitucionales y no va a consentir que se le convierta en un chivo expiatorio, o moneda de cambio, de incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición".

La mayoría de 16 vocales pide al Congreso que opine Europa

Los otros 16 vocales han emitido un comunicado en el que instan al Congreso de los Diputados a pedir opinión al Consejo de Europa sobre la reforma de la Ley Orgánica que plantean para evitar que el órgano pueda hacer nombramientos discrecionales con el mandato caducado.

Reclaman también que su opinión sea escuchada a modo de consulta y que se solicite un informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Los firmantes llevan varios días preparando este escrito, según explican diversas fuentes, pasándose correos de unos a otros para matizar "todas las palabras". Se sienten conformes del apoyo conseguido, teniendo en cuenta que algunos vocales propuestos por el Partido Socialista también lo han secundado.