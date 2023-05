EH Bildu al incluir a 44 condenados por su relación con ETA en sus listas electorales del 28-M debe ilegalizarse

Articulo 9, sección 3 apartado C

El articulo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos en su sección tercera apartado C dice:

"Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

Es decir lo que EH Bildu al presentar 44 candidatos a las elecciones del 28 de Mayo con delitos de sangre y que además no han rechazado públicamente el terrorismo sería motivo de ilegalización de este partido político.

Feijóo reta a los candidatos del PSOE, si tienen "dignidad", a exigir a Sánchez romper con Bildu o que se vayan del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que le "estremece" que el PSOE "se calle" y "baje las orejas" ante la "provocación" de Bildu por llevar "asesinos" en sus listas electorales. Por eso, ha retado a los candidatos socialistas, si tienen un "ápice de dignidad", a exigir a Pedro Sánchez que rompa con Bildu o se van del partido.

En un acto en Toledo para arropar al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, Feijóo ha asegurado que hasta ahora ningún dirigente socialista ha "levantado la mano" en el Comité Federal del PSOE para decir "basta ya de desmanes y despropósitos" sino que se han "cruzado de brazos ante cada vergüenza".

"Han votado lo mismo en el Congreso y el Senado. Y los que votan igual que Sánchez son Sánchez, no hay diferencia. Por tanto, merecen la misma derrota que Sánchez", ha proclamado en un acto en el Parque de la Vega con vistas a la muralla, ante unos 600 militantes del PP, según fuentes del partido.

Feijóo ha censurado que la gobernabilidad del país dependa de partidos que "se quieren ir de España" y ha dicho que es "inaceptable que sigan siendo sus socios" tras conocer las listas de Bildu. "Es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por el silencio", ha avisado.

En este punto, el jefe de la oposición ha emplazado a los candidatos de Sánchez a levantar la voz y denunciar el pacto con Bildu y se ha preguntado si a ninguno le queda un "ápice de dignidad" para decir: "Hasta aquí hemos llegado, rompa este pacto ya".

Tras asegurar que estas elecciones "van a servir para clarificar dónde está cada uno", el jefe de la oposición ha subrayado que al PP le "repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista que Bildu lleve a asesinos en sus listas".

"Me estremece que el partido del gobierno de mi país diga que eso merece un respeto. Y me entristece y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. ¿De verdad que no vamos a hacer nada? ¿De verdad que no vamos a decir nada? ¿De verdad que vamos a mirar para otro lado? ¿De verdad que esto es normal después de lo que hemos sufrido?", se ha preguntado.

Por eso, ha animado a los suyos a denunciarlo en campaña y a decir que no aceptan esta forma de hacer política de Sánchez. "Esto no merece ningún respeto, merece todo el reproche", ha recalcado, para retar a los dirigentes del PSOE a no seguir callando y aceptando "el pacto con Bildu", que lleva "asesinos en sus listas".

Aparte de esos pactos de Sánchez con Bildu, Feijóo ha enumerado un día más los motivos que hay, a su juicio, para "derogar el sanchismo", como la ley del 'solo sí es sí' que, a su juicio, es "imperdonable" dado que hay 1.079 agresores sexuales con rebajas de pan y más de 100 en la calle.

Feijóo también ha citado como motivos para derogar el "sanchismo" que el Gobierno esté legislando "para favorecer la ocupación ilegal de vivienda", la situación actual de la Justicia, en "conflicto permanente", que Sánchez se haya "apropiado de las instituciones" o que esté "endeudando" a las próximas generaciones.

Un día después del paquete de ayudas frente a la sequía que ha aprobado el Consejo de Ministros, Feijóo ha prometido dedicarse "en cuerpo y alma" a solucionar el problema del agua y tratarlo como una política de Estado para que el campo pueda competir y las personas puedan vivir: "Hay que poner más recursos y menos propaganda".

A renglón seguido, ha aludido a las diferencias que hay entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page y ha asegurado que es un "honor ser el único presidente bien recibido de un partido en Castilla-La Mancha" y ha añadido que con el viaje del jefe del Ejecutivo a Estados Unidos "los socialistas se han librado" de él en sus mítines".

"Los candidatos del PSOE están muy contentos de que Sánchez no esté en sus mítines y Sánchez está muy contento porque no tiene a gente. Está mucho más cómodo con toda su comitiva en Estados Unidos que aquí, en las calles de Toledo. Es mucho mejor disfrutar de los líderes mundiales que no necesitan nada de él que escuchar lo que los españoles necesitan", ha proclamado con ironía.

Feijóo ha afirmado que el "cambio en Toledo está cerca" pero ha añadido que en CLM "se toca con la mano". Fuentes 'populares' no dan credibilidad a la encuesta del CIS, que mantiene a Page como presidente de la región y sin posibilidad de que la suma PP y Vox le desbanque, pero los 'populares' creen que eso ayuda a "relajar" al electorado socialista y moviliza al del Partido Popular.

Tras asegurar que no queda ciudadano en CLM "sin hablar con Paco Núñez", el líder del PP lo ha presentado como el "presidente de la calle, el presidente peatonal, el presidente que va a trabajar codo a codo con su gente".

Como ya hizo en el arranque de campaña, Feijóo ha apelado al voto útil al PP y ha asegurado que "para seguir igual hay decenas de papeletas" pero para producir el cambio solo hay una: la del Partido Popular, que es la formación del "cambio sereno en España".

"Es el momento de lograr gobiernos que empiecen a reconstruir económica, social e institucionalmente España. Es el momento de confiar en el partido que siempre ha sacado a España de sus crisis económicas y sociales", ha afirmado, para apelar a los votantes del PSOE porque en el PP, ha dicho, "caben todos"

Postura de partidos políticos

Ante la polémica por la inclusión de condenados por su relación con ETA en las listas municipales del País Vasco y Navarra de cara al 28-M, Vox ha recuperado su propuesta para ilegalizar a EH Bildu a través de la aplicación de la Ley de Partidos.

Los de Santiago Abascal han registrado este viernes una petición en el Congreso para instar al Gobierno a que declare ilegal a EH Bildu y forzarán al resto de partidos a posicionarse sobre la ilegalización de la formación abertzale,

que cuenta con cinco escaños en la Cámara Baja y que a lo largo de la legislatura se ha convertido en un socio fundamental para la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Vox se basa en el artículo 9 de la Ley de Partidos de 2002 para tildar a EH Bildu de ilícito. En este apartado se especifica que una formación política será "declarada ilegal" si incluye de forma regular en sus listas u órganos directivos a "personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los medios y fines terroristas".

Este, entre otros puntos, justifica plenamente para el partido las razones por las que situar a EH Bildu al otro lado de la legalidad, más si cabe después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) cifrara en 44 los candidatos de esta formación en el País Vasco y Navarra que anteriormente han sido condenados por pertenecer o tener relación alguna con ETA. Siete de ellos por delitos de sangre. "Si no es suficiente la inclusión de 44 terroristas en las listas electorales de este partido, nada lo será", lamentan desde Vox.

De hecho, Vox apela en su escrito al espíritu de unidad que llevó en 2002, con la redacción de la norma, a decretar la ilegalidad del entramado conocido como "ETA-Batasuna", formado por las organizaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, y su expulsión de las instituciones en las que entonces estaba presente. "No es la primera vez, ni será la última, que ETA intenta evadir la aplicación de la ley para entrar en las instituciones democráticas", advierten en Vox.

La propuesta no es nueva ni es la primera vez que Vox lleva al Congreso algo similar. En su programa marco, Vox promete "impulsar la ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía", en relación a todas las formaciones nacionalistas, independentistas o radicales. En este apartado mete el partido no sólo a EH Bildu, sino también a partidos secesionistas como ERC, Junts o la CUP, entre otros.

En septiembre de 2020, Vox ya reclamó en el Congreso una reforma de la Ley de Partidos para ilegalizar a los partidos separatistas. El debate, no obstante, apenas tuvo recorrido ya que los de Santiago Abascal se quedaron solos en el Pleno en el que se abordó el debate. El Partido Popular, entonces comandado por Pablo Casado y en pleno choque con Abascal por la primera moción de censura presentada por Vox, consideró que lo correspondiente para frenar a estas formaciones era modificar la Constitución.

La Asociación Dignidad y Justicia denuncia a EH Bildu ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia en la que su presidente, Daniel Portero, insta a comprobar si las candidaturas son válidas en alusión a EH Bildu, que lleva a 44 personas condenadas por su pertenencia a la banda terrorista ETA. Esta denuncia tendrá que ser ahora examinada por el Ministerio Fiscal para decidir si abre o no cualquier tipo de procedimiento judicial.

El Ministerio Público ha informado que «ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales».

En su escrito, Dignidad y Justicia advierte que «están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo».

La asociación defiende que «es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones», comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas.

Dignidad y Justicia recalca que «ya existen precedentes en los que esta asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como es el caso de Iker Casanova Alonso».

«Otro precedente lo constituye el caso de Arnaldo Otegi», añade la denuncia, que recuerda que la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó en agosto de 2016 excluir al actual líder de EH Bildu como candidato, «evitando así la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo, con la pena de inhabilitación sin cumplir».