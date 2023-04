Alexandra Hetherington Breckenridge, más conocida como Alexandra Breckenridge, es una actriz estadounidense nacida el 15 de mayo de 1982 en Bridgeport, Connecticut.

Breckenridge comenzó su carrera como actriz en la década de 1990, apareciendo en numerosas series de televisión como "Freaks and Geeks", "Dawson 's Creek" y "Buffy the Vampire Slayer". También apareció en películas como "Big Fat Liar" y "Orange County".

En 2007, Breckenridge obtuvo su primer papel importante en la serie de televisión de la cadena HBO "True Blood", donde interpretó a la camarera humana, Daisy. Después de su papel en "True Blood", Breckenridge siguió apareciendo en diversas series de televisión, incluyendo "American Horror Story", "The Walking Dead" y "This Is Us".

El cambio de Alexandra Hetherington Breckenridge: Antes y después.

En 2015, Breckenridge consiguió el papel principal en la serie de televisión de la cadena Netflix "Virgin River", donde interpreta a Melinda "Mel" Monroe, una enfermera que se muda a un pequeño pueblo de California para empezar de nuevo después de una tragedia personal.

Además de su trabajo como actriz, Breckenridge también ha prestado su voz para varios personajes de dibujos animados y videojuegos. También es fotógrafa y tiene una empresa de diseño de interiores.

Breckenridge se casó con el músico Casey Hooper en 2015 y tienen dos hijos juntos.

Cambios de look:

A lo largo de los años, ha experimentado con muchos looks diferentes, y hoy explicaremos algunos de los más notables. Comenzando con sus primeros trabajos en televisión a finales de la década de 1990, Alexandra solía llevar el pelo más claro y algo más largo en un estilo ondulado y suave. A menudo, lo usaba suelto y dejaba que cayera sobre sus hombros. También se la veía con flequillo de vez en cuando.

Década de los 2000

En la década de los 2000, Alexandra cambió su aspecto varias veces, experimentando con diferentes tonos de pelo y estilos de peinado. En 2002, por ejemplo, lucía el pelo más corto y algo castaño en su papel en "Dawson 's Creek". Pocos años después, en 2005, se tiñó el pelo más claro para su papel en la serie de televisión "Dirt". También se la vio con el pelo teñido en otros tonos, en algunos trabajos durante esta década.

2010

A medida que Alexandra ganaba más experiencia en la actuación, también se arriesgaba más con su aspecto. En 2010, optó por un corte de pelo más corto y fresco, con un flequillo ladeado y un tono de rubio más oscuro. En los años siguientes, lució el pelo con un estilo más natural y relajado, a menudo con ondas suaves y una raya en medio.

2015

En 2015, Alexandra cambió su aspecto de nuevo, esta vez optando por un tono de pelo más oscuro y un corte más corto y escalonado. También se la vio con el pelo en un estilo más desordenado y texturizado, lo que le daba un aspecto más juvenil y moderno.

Años más recientes

En años más recientes, Alexandra ha mantenido su pelo en un tono más oscuro y ha experimentado con diferentes estilos de peinado, incluyendo un flequillo más corto y recto en 2019 y un corte de pelo algo más largo y suave en 2021. También ha lucido el pelo recogido en varias ocasiones, lo que le da siempre un aspecto sofisticado y elegante.

Maquillaje

En cuanto al maquillaje, Alexandra suele optar por un estilo natural y suave, con tonos sutiles en los labios y los ojos. A menudo se la ve con un delineador de ojos suave y una sombra de ojos en tonos marrones o grises.

En general, el estilo de Alexandra Hetherington Breckenridge ha evolucionado a lo largo de los años, pero siempre ha mantenido un aire de frescura y naturalidad. Su pelo y su maquillaje suelen ser simples y elegantes, lo que le da un aspecto atemporal y sofisticado. Sin duda, continuaremos viendo su estilo evolucionar en el futuro.