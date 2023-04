Amber Heard es una actriz y modelo estadounidense nacida el 22 de abril de 1986 en Austin, Texas. Se crió en un ambiente artístico y comenzó a actuar en producciones escolares cuando era niña. Después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Los Ángeles para seguir su carrera como actriz.

Heard comenzó a aparecer en pequeños papeles en películas y series de televisión a principios de la década de 2000, y su primer papel importante fue en la película de terror "All the Boys Love Mandy Lane" en 2006. Luego, apareció en películas como "Never Back Down", "Pineapple Express" y "The Informers".

En 2010, Heard interpretó a la novia de Johnny Depp en la película "The Rum Diary", y comenzó una relación con él en el set de la película. La pareja se casó en 2015, pero se separó en 2016 y se divorció en 2017 en medio de un escándalo muy publicitado.

En 2013, Heard fue nombrada la Mujer más Sexy del Mundo por la revista Esquire, y también ha trabajado como modelo y portavoz de varias marcas, incluida la marca de cosméticos L'Oreal.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | Pinterest.

En términos de su carrera como actriz, Heard ha aparecido en películas como "Magic Mike XXL", "The Danish Girl" y "Aquaman". También ha sido activista en temas como los derechos de los animales y la igualdad de género, y ha hablado públicamente sobre su propia sexualidad, identificándose como bisexual.

En 2020, Heard estuvo involucrada en otro escándalo muy publicitado después de que su exmarido Johnny Depp la acusara de haber sido violenta con él durante su matrimonio. La batalla legal resultante ha sido larga y complicada, y ha generado mucha controversia en la industria del entretenimiento.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | The New York Times.

Cambios de look:

Amber Heard es conocida por ser una actriz y modelo estadounidense que ha destacado por su talento y su belleza. A lo largo de su carrera, la actriz ha experimentado con diferentes looks y estilos, lo que ha generado un gran interés en su vida personal y profesional. Hoy haremos un recorrido por todos los cambios de look de Amber Heard desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años como actriz

En sus primeros años como actriz, Amber Heard solía lucir el pelo algo más largo y claro, con un estilo muy natural y juvenil. En sus primeras películas, como "All the Boys Love Mandy Lane" o "Never Back Down", la actriz apostó por peinados sencillos, con ondas suaves y un maquillaje discreto.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | Twitter.

2009

Sin embargo, en 2009, Amber decidió cambiar de look y sorprendió a sus fans con un corte de pelo más corto y más oscuro. Este cambio radical en su imagen fue para su papel en la película "And Soon the Darkness", donde interpretó a una joven viajera en Argentina. El corte de pelo pixie le sentó muy bien y resaltó sus rasgos faciales.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | FilmAffinity.

2010

En 2010, la actriz volvió a su pelo claro natural y optó por un estilo más glamuroso y sofisticado. En la película "The Rum Diary", Amber lució el cabello más largo y liso, con un peinado muy elegante y un maquillaje intenso que resaltaba sus ojos azules.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | E! Online.

2012

En 2012, la actriz volvió a sorprender con un nuevo cambio de look. Esta vez, decidió teñirse el pelo de un tono más oscuro, un castaño algo rojizo que le dio un aspecto más misterioso y sensual. En la película "Syrup", Amber lució el cabello más largo y ondulado, con un estilo muy bohemio y relajado.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | IMDb.

2015

En 2015, Amber se casó con el actor Johnny Depp y adoptó un nuevo look para la ceremonia. La actriz optó por un peinado recogido en un moño bajo, con un maquillaje muy natural y delicado. Durante su matrimonio con Depp, Amber mantuvo su pelo más largo y más oscuro, con un estilo muy clásico y elegante.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | Glamour México.

Últimos años

En los últimos años, la actriz ha vuelto a experimentar con su imagen y ha apostado por algunos peinados más atrevidos y modernos. En la película "Aquaman", Amber lució el pelo más largo y claro, con un estilo muy sofisticado y un maquillaje intenso que resaltaba su belleza natural.

El cambio de Amber Heard: Antes y después. Fuente | Espinof.

En definitiva, Amber Heard ha demostrado ser una actriz muy versátil y atrevida a la hora de experimentar con su imagen. Desde su primeros papeles en el cine hasta hoy, la actriz ha demostrado que puede lucir cualquier estilo y peinado con gran elegancia y naturalidad.