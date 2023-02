Camila Cabello es una cantante, compositora y actriz cubano-estadounidense nacida en Cojímar, La Habana, Cuba, el 3 de marzo de 1997. Creció en un ambiente musical, y desde pequeña demostró un gran interés por la música y el canto. En 2012, participó en la segunda temporada del programa de talentos estadounidense "The X Factor", donde se unió a la banda femenina Fifth Harmony.

Con Fifth Harmony, Cabello logró gran éxito, lanzando varios álbumes de estudio y sencillos exitosos como "Worth It" y "Work From Home". En 2016, Cabello dejó la banda para perseguir su carrera como solista, y poco después lanzó su primer sencillo "Crying in the Club", seguido de su álbum debut "Camila" en 2018, que incluía canciones como "Havana" y "Never Be the Same".

Cabello ha colaborado con varios artistas como Shawn Mendes, Machine Gun Kelly, y Ed Sheeran, entre otros. También ha recibido varios premios y nominaciones por su música, incluyendo dos premios Grammy Latinos.

Además de su carrera musical, Cabello ha incursionado en la actuación, participando en películas como "Cinderella" (2021) y "The Boy Next Door" (2015), y en series de televisión como "Saturday Night Live" y "Jane the Virgin".

Cabello también es conocida por su trabajo humanitario y activismo, especialmente en cuestiones relacionadas con la comunidad latina y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Camila Cabello ha experimentado varios cambios de look a lo largo de su carrera. A continuación, os contamos algunos de sus cambios de imagen más destacados:

Inicios con Fifth Harmony

En sus inicios como integrante de la banda Fifth Harmony, Camila Cabello tenía un look muy juvenil y natural, con el cabello oscuro y liso y un maquillaje discreto.

El cambio de Camila Cabello: Antes y después. Fuente | Zimbio.

Cabello rojo

En 2015, durante su tiempo en Fifth Harmony, Camila decidió cambiar su pelo a un tono rojo intenso, lo que le dio un aspecto más atrevido y arriesgado.

Flequillo y mechas

En 2016, Camila optó por cortarse el pelo y agregar un flequillo al estilo de los años 70, además de hacerse mechas rubias, lo que le dio un aspecto más maduro y sofisticado.

El cambio de Camila Cabello: Antes y después. Fuente | Panorama Web.

Pelo ondulado y flequillo largo

En su carrera como solista en el año 2017, Camila decidió cambiar su estilo de pelo nuevamente, optando por un estilo más relajado con ondas suaves y un flequillo largo y desordenado. En noviembre de 2017, Camila sorprendió a sus fans al cortarse el pelo muy corto, lo que le dio un aspecto más moderno y fresco.

El cambio de Camila Cabello: Antes y después. Fuente | Pinterest.

Bob asimétrico

Durante su gira "Never Be The Same" en 2018, Camila optó por un corte de pelo bob asimétrico con una raya en medio, lo que le dio un aspecto más sofisticado y elegante.

Cabello largo y rizado

En 2019, Camila dejó crecer su pelo y lo llevó rizado en la mayoría de sus apariciones públicas, lo que le dio un aspecto más femenino y sensual.

Flequillo de cortina y cabello oscuro

A principios de 2020, Camila sorprendió con un cambio de look más oscuro, con un flequillo de cortina y el pelo teñido de un tono más oscuro, lo que le dio un aspecto más misterioso y sofisticado.

El cambio de Camila Cabello: Antes y después. Fuente | Glamour.

Pelo largo y rubio

En 2021, Camila lucía un pelo largo y rubio, con ondas suaves y un estilo más natural y relajado, lo que le da un aspecto más fresco y juvenil.