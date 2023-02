El cambio de Justin Bieber: Antes y después

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense nacido en la ciudad de London, Ontario, el 1 de marzo de 1994. Desde muy joven mostró su interés y talento por la música, aprendiendo a tocar la guitarra, el piano y la batería por su cuenta.

A los 12 años, Justin comenzó a subir videos en YouTube de sus interpretaciones de canciones de artistas como Usher, Ne-Yo y Justin Timberlake. Fue descubierto por el manager Scooter Braun, quien lo llevó a Atlanta para grabar una serie de demos.

En 2009, Justin firmó con la discográfica Island Records y lanzó su primer sencillo, "One Time", que se convirtió en un éxito internacional. Ese mismo año, lanzó su álbum debut, "My World", que debutó en el puesto número 6 del Billboard 200 y vendió más de 137,000 copias en su primera semana.

Desde entonces, Justin Bieber ha lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo "Believe" (2012), "Purpose" (2015) y "Changes" (2020), que han sido muy bien recibidos por la crítica y el público en general. Además, ha colaborado con otros artistas de renombre como Ed Sheeran, Chance the Rapper, Quavo, Ludacris y más.

A lo largo de su carrera, Justin Bieber ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo un premio Grammy, 20 premios Billboard Music, 5 premios MTV Europe Music, y 9 premios American Music, entre otros. Además de su carrera musical, también ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas y series de televisión.

Justin Bieber ha sido objeto de muchas polémicas y controversias a lo largo de su carrera, incluyendo arrestos por conducir en estado de ebriedad y agresión, y problemas de comportamiento en público. Sin embargo, ha trabajado en su recuperación y ha utilizado su plataforma para hablar sobre la salud mental y otros temas importantes.

Justin Bieber es uno de los artistas más populares del mundo y ha sido conocido por su talento musical, así como por sus cambios de look. Desde que apareció por primera vez en la escena musical, ha experimentado con diferentes estilos y peinados, lo que ha hecho que muchos de sus fans estén siempre atentos a su próxima transformación.

2010

En sus inicios, Justin Bieber tenía un aspecto juvenil con el cabello largo y peinado hacia un lado. A menudo llevaba gorras y su estilo era muy informal. Sin embargo, a medida que su carrera despegaba, comenzó a experimentar con diferentes estilos y cortes de cabello.

El cambio de Justin Bieber: Antes y después. Fuente | Pinterest.

2011

Justin Bieber cambió radicalmente su look al cortarse el cabello y adoptar un estilo más maduro. Su nuevo corte de pelo era corto y desordenado, y rápidamente se convirtió en uno de los looks más icónicos del artista. En esta época, también comenzó a dejarse barba, lo que le daba un aspecto aún más masculino.

El cambio de Justin Bieber: Antes y después. Fuente | Shutterstock.

2013

Justin Bieber sorprendió a todos al teñirse el cabello de rubio platino. Este cambio de look fue muy comentado, ya que le dio un aspecto más atrevido y llamativo. Además, durante esta época, comenzó a utilizar ropa más oscura y con detalles en piel, lo que reflejaba un estilo más rockero.

El cambio de Justin Bieber: Antes y después. Fuente | Getty Images.

2015

Justin Bieber volvió a cambiar de look al cortarse el cabello en un estilo más corto y elegante. Su nuevo peinado era más estructurado y le daba un aspecto más maduro y sofisticado. Además, durante esta época, comenzó a utilizar lentes redondos y afeitarse la barba, lo que le daba un aspecto más limpio y refinado.

El cambio de Justin Bieber: Antes y después. Fuente | Wikipedia.

2020

En los últimos años, Justin Bieber ha seguido experimentando con diferentes estilos y looks. Este año sorprendió a sus fans al dejarse un bigote y una barba más larga, lo que le dio un aspecto más desaliñado y relajado. Además, comenzó a utilizar ropa más casual y deportiva, lo que reflejaba un estilo más relajado y sin pretensiones.

El cambio de Justin Bieber: Antes y después. Fuente | 20minutos.

Sin duda, Justin Bieber es uno de los artistas más influyentes de su generación, con una carrera musical exitosa y un impacto significativo en la cultura popular. A pesar de los altibajos, ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y seguir creciendo como artista y persona.

Los cambios de look de Justin Bieber han sido muy variados y han reflejado las diferentes etapas de su carrera y su vida personal. Desde su cabello largo y juvenil hasta su estilo más sofisticado y maduro, el artista ha sabido reinventarse y sorprender a sus fans con cada transformación.

Aunque algunos de sus looks han sido más polémicos que otros, lo cierto es que Justin Bieber siempre ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y a su estilo personal, lo que lo ha convertido en uno de los íconos de la moda y la música contemporánea.