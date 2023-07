El cambio de Stephen Lang: Antes y después.

Stephen Lang es un reconocido actor estadounidense, nacido el 11 de julio de 1952 en Nueva York. Es conocido por su versatilidad actoral y por sus destacadas interpretaciones en cine, televisión y teatro.

Lang se interesó por la actuación desde una edad temprana y estudió teatro en la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase. Comenzó su carrera en el teatro, participando en producciones off-Broadway y en prestigiosos teatros regionales. Su talento y dedicación le valieron el reconocimiento de la crítica y le abrieron las puertas hacia la industria del cine y la televisión.

Stephen Lang, su cambio.. Fuente |Wikipedia.

En la década de 1980, Lang comenzó a hacerse un nombre en Hollywood con papeles en películas como "The Men Who Stare at Goats" (1985) y "Last Exit to Brooklyn" (1989). Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando logró mayor reconocimiento por su papel como el Coronel Miles Quaritch en la película "Avatar" (2009), dirigida por James Cameron. Su interpretación como el villano de la historia le permitió destacarse y consolidarse como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación.

A lo largo de su carrera, Stephen Lang ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes en diferentes géneros cinematográficos. Ha participado en películas de acción, dramas históricos, thrillers y películas de ciencia ficción, entre otros. Algunas de sus actuaciones notables incluyen su papel en "Tombstone" (1993), "Gods and Generals" (2003), "Public Enemies" (2009) y "Don't Breathe" (2016).

Además de su trabajo en el cine, Lang ha tenido una destacada trayectoria en la televisión. Ha participado en series como "Crime Story", "Law & Order: Special Victims Unit" y "Into the Badlands", entre otras. Su versatilidad actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes personajes le han permitido tener una presencia constante tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Lang también ha tenido éxito en el teatro, participando en numerosas producciones tanto en Broadway como en teatros regionales. Su talento como actor de teatro ha sido reconocido con premios y nominaciones, y ha recibido elogios por sus interpretaciones en obras como "Death of a Salesman" y "A Few Good Men".

Fuera de su carrera como actor, Stephen Lang es conocido por su dedicación y su ética de trabajo. Es un apasionado del fitness y ha demostrado su compromiso al realizar escenas de acción arriesgadas y exigentes en sus películas. Además, es un defensor de las artes y ha trabajado en diversas iniciativas para promover y apoyar el teatro.

Stephen Lang. Fuente |Flickr.

Cambios de look:

En sus inicios

Desde sus primeros papeles en el cine hasta la actualidad, Lang ha experimentado con diferentes estilos de pelo, barba y apariencia física, mostrando su versatilidad y adaptabilidad en cada personaje que interpreta. Hoy repasaremos los cambios de look más destacados de Stephen Lang a lo largo de su carrera.

En sus inicios en la industria del entretenimiento, Stephen Lang lucía un aspecto más juvenil y fresco. Durante esta etapa, se le podía ver con un pelo más corto y bien peinado, a menudo con un estilo clásico y pulido. Este look le daba una apariencia elegante y sofisticada, destacando su rostro y rasgos definidos.

Los comienzos de Stephen Lang. Fuente |Wikipedia.

Aspecto rudo y masculino

A medida que Lang se abrió camino en el mundo del cine y la televisión, comenzó a experimentar con diferentes estilos de pelo y barba para adaptarse a los roles que interpretaba. En ocasiones, se le pudo ver con una barba completa y pelo ligeramente más largo, lo que le daba un aspecto más rudo y masculino. Este cambio de look se asoció con personajes más intensos y de personalidad fuerte, mostrando la versatilidad de Lang para adaptarse a diferentes roles.

Ruedas de prensa de Stephen Lang. Fuente |Flickr.

Avatar

Uno de los cambios de look más notables de Stephen Lang se produjo en su interpretación del personaje del Coronel Miles Quaritch en la película "Avatar" (2009), dirigida por James Cameron. En esta película, Lang lució un corte de pelo militar más corto y una apariencia más dura y autoritaria. Su imagen imponente y su actitud desafiante le dieron al personaje una presencia poderosa en la pantalla y se convirtió en una de las interpretaciones más memorables de Lang.

La película de Avatar, Stephen Lang. Fuente |Flickr.

Estilo pulido y elegante

En su carrera más reciente, Lang ha seguido experimentando con su apariencia física para adaptarse a los personajes que interpreta. Ha sido visto con diferentes estilos de barba y ha cambiado su peinado para reflejar la personalidad y las características de cada personaje. Desde un aspecto más desaliñado y rudo hasta un estilo más pulido y elegante, Lang ha demostrado su habilidad para transformarse físicamente y sumergirse por completo en sus roles.

Interpretación de personajes completos y memorables

Es importante destacar que, más allá de sus cambios de look, Stephen Lang es reconocido por su talento actoral y su capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables. Su presencia en pantalla va más allá de su apariencia física, y su habilidad para transmitir emociones y contar historias ha sido el sello distintivo de su carrera.