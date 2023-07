El cambio de Tom Hanks: Antes y después.

Tom Hanks es un reconocido actor y productor estadounidense, nacido el 9 de julio de 1956 en Concord, California. Es ampliamente considerado como uno de los actores más talentosos y respetados de su generación, con una destacada trayectoria en la industria del cine.

Hanks creció en una familia modesta en California y desarrolló su pasión por la actuación desde temprana edad. Después de terminar la escuela secundaria, estudió teatro en la Universidad Estatal de California, Sacramento, y comenzó a actuar en el escenario local. Su talento y dedicación llamaron la atención de los profesionales de la industria, lo que le llevó a obtener su primer papel importante en la película "He Knows You're Alone" en 1980.

Los cambios de Tom Hanks. Fuente |Wikipedia.

Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando Hanks alcanzó el estrellato y se convirtió en uno de los actores más populares de Hollywood. Su interpretación en la película "Big" (1988) le valió su primera nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor. Luego, en 1994, Hanks protagonizó "Forrest Gump", dirigida por Robert Zemeckis, por la que ganó su primer Premio de la Academia al Mejor Actor. Su actuación como Forrest Gump, un hombre con discapacidad intelectual, se convirtió en un hito en su carrera y lo consagró como uno de los mejores actores de su generación.

A lo largo de su carrera, Hanks ha demostrado su versatilidad interpretando una amplia gama de personajes en diferentes géneros cinematográficos. Ha participado en exitosas películas como "Apollo 13" (1995), "Saving Private Ryan" (1998), "Cast Away" (2000), "Catch Me If You Can" (2002) y "The Da Vinci Code" (2006), entre otras. Su capacidad para capturar la profundidad emocional y la humanidad de sus personajes ha sido elogiada por la crítica y le ha valido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.

Tom Hanks. Fuente |Flickr.

Además de su éxito en la actuación, Tom Hanks también ha incursionado en la producción de películas y ha sido aclamado como un narrador talentoso. Ha producido y dirigido varias películas, incluyendo "That Thing You Do!" (1996) y "Larry Crowne" (2011). También ha prestado su voz para personajes animados, como Woody en la exitosa franquicia de películas de "Toy Story".

Fuera de la pantalla, Hanks es conocido por su carisma, su humildad y su ética de trabajo. Ha sido reconocido por su generosidad y su compromiso con causas humanitarias y sociales. En 2016, fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto en Estados Unidos, por sus contribuciones a la industria del entretenimiento y su labor filantrópica.

La familia Obama y Tom Hanks. Fuente |Rawpixel.

Cambios de look:

En sus inicios

Desde sus primeros años en la actuación hasta la actualidad, Hanks ha mostrado una versatilidad impresionante en cuanto a su apariencia. Hoy repasaremos los cambios de look más notables de Tom Hanks a lo largo de los años.

Cuando Hanks comenzó su carrera en la década de 1980, era conocido por su pelo rizado y su aspecto juvenil. En películas como "Splash" (1984) y "Big" (1988), lucía su distintiva melena rizada, que le daba un aire de juventud y encanto. Este estilo de pelo fue una constante en sus primeras apariciones en el cine y televisión, ayudando a construir su imagen como actor.

Premio Óscar Tom Hanks. Fuente |Flickr.

Forrest Gump

Sin embargo, a medida que los años avanzaban, Hanks comenzó a experimentar con diferentes estilos de pelo para adaptarse a los personajes que interpretaba. En la década de 1990, durante su interpretación en "Forrest Gump" (1994), sorprendió al público al lucir un peinado más corto y ordenado. Este cambio de look fue parte integral de su transformación en el icónico personaje de Forrest Gump y le valió elogios por su interpretación.

Rodaje de Forrest Gump junto a John F. Kennedy. Fuente |Flickr.

Philadelphia

A lo largo de su carrera, Hanks ha sido conocido por su disposición a someterse a cambios físicos para sus papeles. En películas como "Philadelphia" (1993), donde interpretó a un hombre con VIH, y "Cast Away" (2000), donde interpretó a un náufrago solitario, se sometió a transformaciones radicales de apariencia. En "Philadelphia", Hanks adoptó un aspecto más delgado y pálido para reflejar el estado de salud de su personaje, mientras que en "Cast Away" dejó crecer su barba y perdió peso significativamente para representar la situación extrema de su personaje.

La pelicula Philadelphia. Fuente |Flickr.

Sully

En años más recientes, Hanks ha mantenido un aspecto más maduro y elegante. Ha sido visto con diferentes estilos de barba y bigote, adaptándose a los personajes que interpreta. En películas como "Captain Phillips" (2013) y "Sully" (2016), lució un look más sobrio y serio, reflejando la determinación y el profesionalismo de sus personajes.

Entrega de premios por "Sully" Ichikawa Ebizo y Tom Hanks. Fuente |Wikipedia Commons.

Estilo clásico y elegante

A lo largo de su carrera, Hanks también ha experimentado con su estilo de vestimenta. Ha sido admirado por su estilo clásico y su elegancia en alfombras rojas y eventos de la industria del cine. En cuanto a su apariencia personal, Hanks ha mantenido una imagen auténtica y accesible, con un peinado más corto y un aspecto natural que resalta su carisma y calidez.