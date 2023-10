Frenkie de Jong no estará en el clásico y lo sustituirá Fermín López.

Hace unos minutos, Xavi dio a conocer la lista de jugadores convocados para el clásico de esta tarde. Sorprendentemente, Frenkie de Jong no figura en ella. A pesar de haberse sometido a una prueba y haber participado en parte del entrenamiento con el equipo ayer, esta mañana aún no se sentía en plenitud de condiciones y, finalmente, quedó excluido de la convocatoria.

¿4-3-3, 3-5-2, 3-4-3... o todos a la vez? La lesión de De Jong se produjo el 23 de septiembre durante el enfrentamiento contra el Celta, cuando sufrió una lesión en la sindesmosis tibioperoneal distal de su tobillo derecho. Aunque en ese momento el club no especificó el período de recuperación, se mencionó que sería un desafío llegar al clásico.

El club ha informado que la lesión de De Jong está completamente curada, pero el jugador todavía experimentaba molestias en su tobillo derecho esta mañana. Por precaución, se tomó la decisión de no incluirlo en la convocatoria. Dado que la temporada es larga, se ha preferido no asumir riesgos innecesarios.

El club ya era consciente de que De Jong, un jugador crucial en los planes de Xavi, tendría dificultades para llegar al partido contra el Real Madrid, ya que hasta hace poco su tobillo seguía inmovilizado.

¿Quién es Fermín López?

Fermín López Marín nació en 2003 en El Campillo, un pequeño pueblo de Huelva con poco más de 2000 habitantes.

Sus primeros pasos en el mundo del fútbol los dio cerca de su hogar, en las categorías juveniles del Betis. A la edad de 9 años, en 2012, se unió al Betis y jugó allí hasta 2016, cuando el Barcelona lo fichó para su cantera, aún en la categoría cadete.

En el año 2022, dio el salto al fútbol profesional, momento en el cual el Barcelona tomó la decisión de renovar su contrato, asegurando su compromiso hasta el 2024. Posteriormente, fue cedido al Linares con el objetivo de que tuviera más minutos de juego que los que podría obtener en el Barcelona B.

Durante su paso por el Linares, demostró su valía al anotar 12 goles y brindar 4 asistencias en 40 partidos disputados. El equipo se destacó en la Copa del Rey, llegando a los dieciseisavos de final, y compitiendo en gran parte de la temporada por un lugar en los playoffs de ascenso.

Fermín López, diestro y con una estatura cercana a 1,80 metros, se desenvuelve principalmente como mediapunta o interior, aunque también es capaz de jugar como extremo zurdo utilizando su pierna menos hábil.

Su entrenador, Xavi Hernández, lo describe como un futbolista talentoso, hábil en el último pase, capaz de utilizar ambas piernas y versátil en el campo, ya sea como extremo derecho o izquierdo. Además, destaca su personalidad, ambición y deseo de progresar en su carrera. Xavi añade que Fermín ha demostrado que merece minutos de juego.

Fermín López ha vivido un sueño durante la pretemporada, y su mayor deseo es tener la oportunidad de construir su carrera como parte del Barcelona. En sus propias palabras: "Estoy viviendo un sueño. No puedo creer lo que acaba de suceder. Debo seguir trabajando. Xavi y mis compañeros me felicitaron. Todavía no lo asimilo por completo. Hice lo que me salió. Hablé con mi familia". Su nombre ya se ha destacado como una promesa a seguir de cerca.