Actualidad Sanchez anuncia un medida que aún no se ha negociado y corre peligro de no llevarse a cabo Iceta confirma que no se cumplirá el anuncio de Sánchez de un bono para mayores de 65 de ir los martes al cine Hay muchas salas que sólo abren los fines de semana, y por tanto de aplicarse esta medida deberá ser otro día

photo_camera el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta (d), intervienen durante un acto de campaña electoral del PSdeG-PSOE, en la Praza da Ferrería, a 19 de mayo de 2023, en Pontevedra, Galicia (España).