Lotería de visas para Estados Unidos: Guía completa para participar y aumentar tus posibilidades de ganar.

El Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad de Estados Unidos, conocido como la "Lotería de Green Cards", brinda la oportunidad a unas 55.000 personas cada año de obtener una visa o Green Card, que permite la residencia permanente en Estados Unidos y eventualmente, la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense.

Dirigido a personas de países con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos, este programa busca promover la diversidad de inmigrantes en el país. Los países que hayan enviado más de 50.000 inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años no son elegibles según los criterios establecidos por la ley.

El proceso de inscripción es gratuito. Sin embargo, en caso de ser seleccionado, se requerirá una entrevista personal con un agente consular y se deberá abonar la correspondiente tasa de visado.

Las fechas para el sorteo de 2026 aún no han sido anunciadas, pero para el programa de 2025, las inscripciones se llevaron a cabo desde el 4 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2023. Se espera que las fechas para el sorteo de 2026 sean similares, es decir, en el último trimestre de 2024.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web del Departamento de Estado: dvprogram.state.gov. Después de completar el proceso, es importante conservar el número único de confirmación y la página de confirmación de la inscripción para verificar el estado de la aplicación.

Los resultados del sorteo para las Green Cards de 2025 estarán disponibles a partir del 4 de mayo de 2024, casi seis meses después de cerrado el proceso de participación. Los resultados se pueden verificar en la misma página donde se realizó la inscripción, utilizando el número único de confirmación y los datos personales.

Los requisitos para acceder a la Green Card incluyen tener al menos educación secundaria o equivalente, al menos dos años de experiencia laboral en un empleo que requiera dos años de capacitación o experiencia, y ser admisible para ingresar a Estados Unidos.

Algunos errores comunes a evitar incluyen no participar más de una vez, verificar que los datos personales estén escritos correctamente, y no necesitar ayuda externa para participar, ya que el resultado es aleatorio.

Además, es importante recordar que no solo el solicitante principal puede participar, sino también su cónyuge e hijos menores de 21 años, aunque no vivan con él o no planeen viajar juntos a Estados Unidos.

Por último, hay ciertos países que no pueden participar en el programa, incluyendo Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (excepto ciudadanos de Irlanda del Norte y sus territorios dependientes), Venezuela y Vietnam.