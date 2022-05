Los votos desaparecidos a Chanel, una más para la lista de polémicas de Eurovisión

Parecía que este año sí que sí. Que era ahora o nunca. Al escenario de Eurovisión, celebrado este año en Turín, subía una imponente Chanel acompañada de todo su equipo.

Una actuación que levantó al público congregado en el Pala Alpitour. El espectáculo de voz y canto dejó un sabor más que dulce en la boca de toda España, que veía a la hispana-cubana como la elegida para devolvernos el oro en el concurso musical más importante del mundo.

Desgraciadamente no pudo ser nuevamente. Pese a todo, Chanel sí logró un hito: colocar a España en el podio por primera vez en este siglo XXI.

No pudo alzarse campeona después de que el televoto diese más de 400 puntos a Ucrania, alzándola a la primera clasificada en tan solo unos segundos. Por detrás, Reino Unido supero a nuestro país por escasos puntos y con una votación del público inferior a la que recibió Chanel.

Chanel, sobre el escenario.

El contexto de guerra que vive Ucrania tuvo mucho que ver en este logro. El país está luchando una brutal guerra con Rusia y eso la gente lo sabe, por lo que han querido aportar su granito de arena y darles una alegría a todos los ucranianos. No obstante, para muchos, Eurovisión se trata de un concurso televisivo y los temas políticos, económicos y sociales deben dejarse a un lado, en pro de valorar la actuación de cada país. Algo que en la teoría se afirma realizar, pero que en la práctica no se cumple del todo.

Lo cierto es que Eurovisión siempre se ha visto envuelta de polémica, ya sea por los países participantes, por la letra de algunas canciones reivindicativas, por posibles acuerdos para favorecer a un país u otro, incluyendo lo ocurrido este año, entre otros.

España, la principal afectada por los posibles amaños

A medida que la resaca postcelebración por ese más que merecido podio va desapareciendo, diferentes datos sobre las votaciones han levantado las sospechas sobre un presunto arreglo para alzar como campeona a Ucrania. Algo que, de demostrarse, afectaría directamente a España, ya que durante toda la gala (y previamente) era una de las máximas favoritas al título de campeón.

Ahora varios países han denunciado que sus votos no han sido tenidos en cuenta y que, incluso, se han llegado a modificar para beneficiar a Ucrania. Rumanía a través del jurado de la Televisión Rumana (TVR) asegura haber sido víctima de una injusticia. Según representantes de este país, la organización del festival anuló sus votos por irregularidades, que según Rumanía, no existieron. Además, la organización no ha presentado pruebas ni explicaciones concretas del por qué.

De esta forma, el voto del jurado de Rumanía no fue tenido en cuenta para el cálculo final. Algo que se demostró cuando los 12 puntos que otorgó el jurado fueron a parar a Ucrania, cuando realmente iban destinados a Moldavia. En lo que respecta a España, Chanel habría recibido 10 puntos en vez de 1.

Hasta cinco países más fueron afectados por esta posible "trampa". Son Azerbaiyán, Georgia, Polonia, San Marino y Montenegro. Todos ellos vieron alterados sus votos y no recibieron explicación de ningún tipo por parte de Unión Europea de Radiodifusión. Aseguran desde este organismo que "para cumplir con las instrucciones de votación del concurso" se anulaban las votaciones hechas y se establecían unas nuevas en base a "los resultados de otros países con registros similares de votación". Los representantes de estos aseguran que sus votos fueron modificados y en muchos de ellos la máxima puntuación fue dirigida a Reino Unido. Es el caso de Georgia, por ejemplo, quien previamente había dado sus 12 puntos a Ucrania, pero que vieron como estos llegaban a los ingleses.

Haciendo el recuento original, España seguramente se habría colocado como segunda clasificada, superando así a Reino Unido, quién habría recibido menos puntos del jurado profesional.

Eurovisión: Una historia llena de polémicas

Eurovision 2022.

La guerra de Georgia y Rusia

Comenzamos por Georgia y su retirada del festival en el 2009. Previamente, Rusia y Georgia habían protagonizado un conflicto que mucho tuvo que ver en esta decisión. El festival señaló al grupo que su canción era una crítica a Vladimir Putin y que dicha letra no estaba permitida. Se ofreció entonces a Georgia modificar la letra, pero al no llegar a un acuerdo, se optó por apartar al país.

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

Los conflictos y guerras cobran relevancia en Eurovisión. Otro caso sonado es el de Armenia y Azerbaiyán. Dos países que llevan décadas en conflicto y que vieron como esta guerra se trasladaba al festival. En 2009, la policía de azerí detuvo a varias personas que estaban a favor de la entrada de Armenia en el concurso. Además, en 2016, la representante de Armenia apareció mostrando una bandera de la República de Artsakh, un estado separatista de Azerbaiyán y de mayoría armenia.

La presencia de Israel

Israel ha sido un habitual en el concurso desde la década de los 70. De hecho, se ha proclamado cuatro veces ganador y fue el primer país no europeo en participar. No obstante, muchos cuestionan su presencia en un concurso europeo. Tampoco ayuda la elevada tensión que tiene este país con sus vecinos y que en muchas ocasiones ha supuesto la no participación de países musulmanes.

La guerra en Ucrania

Con la victoria unánime de Ucrania, envuelta en una cruenta guerra con Rusia, muchos se preguntan si el resultado hubiese sido el mismo de no haber sido por el conflicto. Por su parte, Rusia este año no pudo participar por las sanciones impuestas por Europa, como respuesta a la invasión de Ucrania.