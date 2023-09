El mes más importante en la vida de Leonor: protagonizará en octubre cuatro actos trascendentales

Octubre se va a convertir en el mes más importante en la vida de Leonor como princesa de Asturias, porque protagonizará cuatro actos muy destacados, el más relevante, por sus consecuencias institucionales, la jura de la Constitución el día 31, fecha en que alcanzará la mayoría de edad, los 18 años.

El primer momento destacado será la jura de bandera como dama-cadete, el 7 de octubre, en la Academia General Militar de Zaragoza, al igual que hizo su padre hace 38 años, el 10 de octubre de 1985.

Como es tradicional, el día anterior, 6 de octubre, los 612 caballeros y damas cadetes del primer curso de la Academia General Militar, entre los que figura la princesa Leonor, acudirán a la Basílica del Pilar para saludar a la Patrona de la Hispanidad, un acto que se califica como de “presentación ante la Virgen”.

Igual que su padre

La jura de bandera de Leonor seguirá el protocolo que se aplicó en el caso de su padre, en 1985.

En el patio central de la Academia, con uniforme de gala de cadete y con el arma en posición de presenten, el príncipe Felipe, a requerimiento del director del centro, pronunció en solitario el juramento de la bandera. Después, con el arma reglamentaria en la mano derecha y en la izquierda el gorro quepis, desfiló por debajo de la enseña para besarla.

El procedimiento se repetirá en esta nueva ocasión, con la princesa Leonor como protagonista.

Al acto de jura asistirán los reyes Felipe y Letizia, representaciones de las altas autoridades de la nación (Gobierno, Congreso y Senado, altos tribunales…), que serán testigos del acto, así como, en la zona del público, familiares de los cadetes.

En la Fiesta Nacional

El día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, Leonor estará presente en los actos de Madrid, y concretamente en la parada militar que se celebrará con ese motivo. Se da la circunstancia de que el año pasado se lo perdió, porque se encontraba como alumna interna en el colegio UWC Atlantic College, en Gales.

Según fuentes autorizadas, La Zarzuela ha pedido un “permiso especial” a la Academia General Militar para que la dama-cadete Borbón Ortiz pueda viajar desde Zaragoza a Madrid y asistir ese día a los actos oficiales.

Se da la circunstancia de la infanta Sofía, que el año pasado se encontraba en la tribuna principal, este año no podrá estar presente, como consecuencia del calendario escolar en el colegio de Gales donde ahora estudia, igual que se aplicó el año pasado a Leonor.

Recepción en el Palacio Real

Este año, el Ministerio de Defensa ha cambiado la ubicación del desfile de la Fiesta Nacional, de forma que la tribunas de autoridades se levantará en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno), y no en la plaza de Lima, ante el Estadio Santiago Bernabéu, donde el año pasado se produjeron silbidos e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como es habitual, tras la parada militar, en el Palacio Real se desarrollará una recepción de los reyes a las autoridades y personalidades de la vida política y civil, a la que suelen ser invitados en torno a las mil personas.

No está confirmado por el momento, aunque no se descarte, la presencia de la princesa Leonor en esa recepción, durante la cual los reyes departen con diversos grupos de asistentes.

La primera vez que Leonor estuvo presente en los actos de la Fiesta Nacional fue en 2018. En la tribuna de honor, se situó a la derecha de su padre, como heredera al trono.

Premios Princesa de Asturias

El 20 de octubre, en Oviedo, Leonor estará presente, junto con los reyes, en la entrega de los galardones que llevan su nombre, los Premios Princesa de Asturias correspondientes a 2023. Se sentará en la mesa presidencial junto a sus padres y el presidente de la Fundación.

Al igual que ocurrió el año pasado, cuando pronunció un discurso desde el escenario del Teatro Campoamor, esta vez Leonor también tomará la palabra para felicitar a los premiados.

Jura de la Constitución

El artículo 61 de la Constitución establece que el príncipe heredero “al alcanzar la mayoría de edad”, prestará el juramento de la Carta Magna, así como el de fidelidad al rey.

De pie, en voz alta y ante un ejemplar de la Constitución, el 31 de octubre, Leonor pronunciará las siguientes palabras: “Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas y fidelidad al Rey”.

La fecha fue cerrada definitivamente en una reunión la pasada semana, a iniciativa de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y en la que estuvieron el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como cargos del Gobierno y de la Casa del Rey.

El acto será retransmitido en directo por Televisión Española

Heredera del trono

De los cuatro acontecimientos que protagonizará la princesa, la jura de la Constitución es el más relevante, porque con ello consolida de modo definitivo su condición de heredera del trono de España. De alguna manera ‘cambia’ su situación institucional, que adquiera a partir de ese momento un nuevo protagonismo.

Como ya ocurrió con Felipe de Borbón, que vivió ese acto el 30 de enero de 1986, la ceremonia se desarrollará en el Congreso de los Diputados, ante las Cortes, en sesión conjunta de Congreso y Senado.

A la celebración asistirá también la hija menor de los reyes, la infanta Sofía, que en esas fechas disfrutará de un periodo vacacional en el colegio de Gales.

No estará presente, sin embargo, don Juan Carlos, que había mostrado interés por asistir, recordando que su padre, don Juan de Borbón, estuvo en las Cortes cuando el príncipe Felipe acató la Carta Magna. Según las fuentes consultadas, se trata de que la presencia del rey emérito no quite protagonismo a la princesa Leonor en un día tan importante para ella y para el país en su conjunto.

Traje largo

Con ocasión de su jura en 1986, el día antes, Felipe de Borbón se dirigió por primera vez a los españoles, a través de un vídeo grabado La Zarzuela en el que decía: “Pido a todos que me presten su aliento para ayudarme a ser digno heredero de la Corona de España”. En las imágenes apareció vestido con el uniforme de cadete, puesto que en ese momento era alumno de la Academia General Militar, al igual que ahora lo es Leonor.

Sin embargo, al día siguiente, en el Palacio de las Cortes, el príncipe Felipe, prestó juramento con traje civil, con chaqué, en lugar del uniforme militar, por imposición del presidente del Congreso Gregorio Peces Barba, quien también impuso que en el acto solamente hablaría él.

Por ese motivo, el presidente del Gobierno, Felipe González, no tuvo ningún protagonismo en el acto.

Salvo cambios de última hora, el próximo 31 de octubre se repetirá ese mismo guion, en este caso con una mujer, Francina Armengol, como presidenta de las Cortes.

El protocolo de la jura de la Constitución marca que las damas acudan vestidas con traje largo, y esa será la indumentaria que luzca la princesa Leonor, lo mismo que la reina Letizia y la infanta Sofía

Fuentes de la Casa del Rey explican que se tratará de un acto “austero”, ateniéndose estrictamente al protocolo conocido.

Discurso de Leonor en el Palacio Real

Al igual que hace 37 años, tras la jura, la princesa Leonor recibirá en el Palacio Real, de manos de su padre el rey, el Collar de la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil, con la que se premian los servicios al Estado. Estarán presentes las representaciones de la Cortes, del Gobierno y las altas autoridades del país.

Según las fuentes consultadas, tras recibir el Collar de Carlos III, Leonor pronunciará unas palabras, al igual que en su día hizo su padre en esa misma ocasión. Entre otras cosas, don Felipe agradeció el respaldo del Gobierno, entonces presidido por Felipe González.

A continuación, se servirá un almuerzo en el Palacio Real a la representación de las más altas autoridades del Estado.

Celebración familiar

En el marco de las celebraciones con motivo de la mayoría de edad de Leonor, don Felipe ha promovido una fiesta familiar, de carácter privado, que se desarrollará en el Palacio de El Pardo, a la que asistirá toda la Familia Real, incluida la infanta Sofía porque lo permite el actual periodo de vacaciones, pero también otros miembros de la familia del rey.

La fecha de la celebración no está cerrada del todo. Según las fuentes consultadas, podría celebrarse el mismo día 31, pero sin descartar que sea al día siguiente, 1 de noviembre, que es festividad laboral

Por supuesto, han sido invitadas las infantas Elena y Cristina, sus hijos, y otros miembros de la familia en sentido amplio, incluyendo la de la reina Letizia.

También ha sido invitado don Juan Carlos y se da como segura su presencia, en una fiesta que conmemora un hecho trascendental para la dinastía: la jura de la Constitución por la princesa heredera.

Medalla conmemorativa

Con motivo del acto de acatamiento de la Constitución y de la mayoría de edad de la princesa, la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda creará y pondrá en circulación una moneda de colección de 40 euros dedicada a Leonor, de plata, y de la que se producirán un millón de piezas.

En el caso de Felipe de Borbón, también se editó una moneda conmemorativa con el mismo motivo.

Y coincidiendo con el momento en que juraba la Carta Magna, entonces repicaron las campanas de la Catedral de Oviedo.

Del mismo modo, ese día muchos madrileños salieron a la calle para ver el cortejo que discurrió desde la Carrera de San Jerónimo al Palacio Real.