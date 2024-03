Dos chicas a la fuga: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Descubre la película de acción, comedia y suspense estrenada este 1 de marzo. Dirigida por Ethan Coen.

Sinopsis

Una chica fiestera y un amigo más reservado viajan de Filadelfia a Miami.

En el camino, visitan bares y se encuentran, entre otras cosas, con una cabeza cortada en una sombrerera, una exnovia amargada, un maletín misterioso y un senador siniestro.

Reparto

Margaret Qualley como Jamie

Geraldine Viswanathan actúa como Marian

Beanie Feldstein interpretará a Sukie

Colman Domingo hará de Chief

Margaret Qualley es una talentosa actriz y bailarina estadounidense que se distinguió en la industria del entretenimiento por su versatilidad y dotes de actuación.

Margaret, hija de la actriz Andie MacDowell, siguió los pasos de su madre y se convirtió en actriz, logrando éxitos en cine y televisión.

Uno de sus papeles más notables fue el de Jill Garvey en la popular serie de televisión The Leftovers, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos en escenarios dramáticos. Margaret también apareció en películas como Once Upon a Time in Hollywood, donde interpretó a la actriz y bailarina Kitty Kat, y The Novitiate, donde interpretó a una joven novicia en un convento de los años 60.

Su talento para el baile también se demuestra a través de su participación en videos musicales y proyectos relacionados con la danza.

Su combinación de habilidades actorales, carisma y presencia en pantalla la han convertido en una figura líder en la industria del entretenimiento.

Geraldine Viswanathan es una talentosa actriz australiana conocida por su distinguida carrera cinematográfica y televisiva.

Ha ganado elogios de la crítica y del público por sus actuaciones versátiles y carismáticas en varios proyectos.

Uno de los papeles más notables de Geraldine fue en la comedia Blockers, donde interpretó a una joven rebelde que desafía las expectativas de sus padres.

Su actuación en esta película fue elogiada por su frescura así como por su capacidad para aportar humor y autenticidad al papel.

La actuación versátil de Geraldine Viswanathan y su capacidad para interpretar una variedad de personajes la han convertido en una figura prometedora en la industria del entretenimiento.

Beanie Feldstein es una talentosa actriz estadounidense que destaca en la industria del entretenimiento gracias a su versatilidad y carisma en la pantalla.

Es conocida por participar en películas y obras de teatro que llaman la atención del público y la crítica.

Uno de sus papeles más notables fue en la comedia The Bookstore, donde interpretó uno de los papeles principales, recibiendo elogios por su actuación divertida y conmovedora.

Además, Beanie también participó en obras de teatro famosas, entre ellas: en el musical Hello, Dolly! en Broadway, donde mostró su talento tanto en el canto como en la actuación.

Recientemente se anunció que Beanie Feldstein interpretará a Fanny Brice en la nueva producción de Funny Girl, lo que generó una gran expectación entre sus fanáticos y la comunidad teatral.

Sin embargo, más tarde se confirmó que Lea Michele reemplazaría a Beanie en el papel.

Colman Domingo es un talentoso actor, director y dramaturgo que ha dejado su huella en la industria del entretenimiento.

Ha aparecido en diversas producciones cinematográficas y televisivas, distinguiéndose por su versatilidad y capacidad para dar vida a diversos personajes.

Domingo es mejor conocido por su papel en la exitosa serie Fear the Walking Dead, en la que interpretó a Victor Strand, un personaje carismático y complejo que cautivó al público. Además, también participó en películas famosas como "Ma Rainey's Black Bottom", donde actuó con actores famosos como Viola Davis y Chadwick Boseman.

Trailer

Dónde ver

Estrenada hoy 1 de marzo, está disponible en España en todos los cines. Además , estará operativa próximamente en plataformas de pago.