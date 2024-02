Patricia Santamarina nos habla de su amor con Carlos Sobera

Es uno de los presentadores de televisión más reconocidos de nuestro país, pero poco se sabe de su vida privada.

Siempre con una sonrisa en su rostro e intentando que todo aquel que se cuela en 'First Dates' encuentre el amor, Carlos Sobera ha resguardado su ámbito más íntimo de la esfera pública y poco hemos conocido de él.

Eso sí, su mujer, Patricia Santamarina, siempre que ha tenido oportunidad de hablar públicamente sobre su marido lo ha hecho con elogios.

Este jueves nos reconoció lo que puede ser uno de los secretos de llevar más de 20 años con él: ser crítica cuando no le gusta algo.

"Cuando no me gusta algo se lo digo, hombre soy su peor crítica, también te lo digo" nos confesaba, aunque para ella, Carlos es el mejor presentador de televisión: "Está mal que lo diga, pero para mí es el mejor, claro. No, sus compañeros son buenísimos, los de programa y cadena".

En cuanto al éxito de su amor, Patricia nos desvelaba que se trata de "la complicidad y la amistad" ya que "tener confianza con tu pareja y respeto", pero sobre todo "colegueo" es de lo más importante a la hora de construir una historia de amor.

Por último, le preguntamos también por cómo pasaron San Valentín y nos desvelaba que "lo hemos pasado por separado" porque "el presentador del amor estaba encargado de otras personas en ese momento, es muy bonito, tenemos que celebrarlo todos los días pero que haya un día especial, es de agradecer".