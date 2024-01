Sofía Cristo, primeras palabras tras salir a la luz el intento de suicidio de su hermano Ángel

Parece que todavía quedan muchos capítulos por descubrir de la guerra que Ángel Cristo Jr. inició hace varias semanas contra su madre, Bárbara Rey, dispuesto a que todo el mundo sepa cómo es en realidad la vedette.

El pasado viernes fue su novia Ana Herminia la que se sentó en el plató de '¡De viernes!' y reveló el último y dramático episodio de la vida del joven, que hasta ahora no había salido a la luz.

Y es que tal y como ha narrado emocionada la pareja de Ángel, éste intentó suicidarse en 2009: "Tras una pelea con su madre, llorando, me contó que en 2009 el cogió la pistola de su padre, se montó en su coche, se fue a un descampado agarró la pistola, se la puso, disparó y gracias a Dios la bala no salió y que luego él disparó y sí salió la bala".

Además, Ana Herminia también ha desvelado que el hijo de Bárbara sufrió un ictus que le ha dejado secuelas que limitan su día a día, ya que además de perder movilidad en el brazo izquierdo, también tendría problemas para ordenar las ideas y dificultad para recordar cosas.

Unas declaraciones que vuelven a poner a la vedette en el ojo del huracán mediático y sobre las que Sofía Cristo se pronunciaba el domingo 31, cuando tras cumplir con los últimos compromisos profesionales del año ponía rumbo a Marbella para pasar Nochevieja con su madre.

Unas imágenes que ahora ven la luz y en las que la Dj se ha mostrado completamente indiferente a los dramáticos episodios que ha contado la novia de Ángel, dejando en el aire si es cierto que intentó quitarse la vida y cómo se ha tomado Bárbara que Ana Herminia haya contao cosas tan íntimas en televisión.

"Es que, de verdad, te lo agradezco, feliz año, pero es que pierdo el tren. No quiero que me acompañes, no me hagas esto porque me tengo que ir corriendo" ha apuntado esquiva mientras recorría a toda velocidad la estación de Atocha.