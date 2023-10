La Armada incluye una foto del F-35 en su plan de nuevos programas de armas

F-35 italianos vuelan junto a un Eurofighter español (Foto: EMAD).

La Armada celebró a finales de septiembre la XIII Semana Naval, con un programa amplio de actos en Madrid que incluyó un Seminario de Estrategia sobre “Investigación científica y construcción naval en la renovación del poder naval español”.

El evento se celebró en el Cuartel General de la Armada, en Madrid. Dio la bienvenida el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro.

Hubo tres conferencias en el seminario. La primera la ofreció el número dos de la Armada, el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada (2º AJEMA), almirante Carlos Martínez-Merello y Díaz de Miranda.

El 2º AJEMA habló sobre “Retos de la Armada ante el nuevo plan de construcción naval”.

Lo que ha llamado la atención entre personas que siguen con atención todas las novedades sobre grandes programas de armas en las Fuerzas Armadas es la presentación de diapositivas que utilizó el almirante Martínez-Merello.

Fotos del F-35

En una diapositiva sobre “Nuevos programas”, el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada citaba nueve programas en los que la Armada va a trabajar en los próximos años.

Presentación del 2º AJEMA.

Por ejemplo, aparecían citados las fragatas F-110, los submarinos S-80, los vehículos de combate anfibio (ACV, en sus siglas en inglés) y los 8x8 para la Infantería de Marina, el relevo de drones RPAS clase III...

También se mencionaba el “relevo AV8B”, es decir, los aviones Harrier de despegue vertical, que forman actualmente el ala fija embarcada de la Armada. Los Harrier actualmente pueden desplegar en el portaaeronaves ‘Juan Carlos I’, buque insignia de la Armada.

En la diapositiva se puede ver una pequeña foto, en la esquina inferior derecha, del modelo que desde hace años la Armada aspira a que se adquiera para sustituir los Harrier: el F-35.

Este modelo de caza de despegue vertical aparecía también en otra diapositiva de la presentación que utilizó el número dos de la Armada, titulada “Los retos de la Armada”.

Presentación del 2º AJEMA.

El sustituto del Harrier

El F-35 Lightning II es un avión de combate de quinta generación, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Cuenta con versiones con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, lo que le permite ser transportado en buques portaaeronaves.

Desde hace años, mandos de la Armada urgen a adquirir un lote de cazas F-35, para reemplazar los Harrier, que iban camino de alcanzar el límite de su vida operativa.

Los aviones en servicio en la Armada han sido actualizados para extender su vida útil, mientras se toma una decisión sobre el futuro del ala fija embarcada.

Obstáculos para el F-35

La compra de los F-35 se encuentra con varios obstáculos. El principal es el precio disparado que supone cada unidad de este modelo, lo que lastra la posibilidad de que el Gobierno y el Ministerio de Defensa apuesten por él.

Se unen además los problemas técnicos que han sufrido algunos F-35 en servicio. Hace unas semanas, se produjo un episodio de este tipo: un F-35B del Cuerpo de Marines de Estados Unidos eyectó al piloto, y desapareció. Encontraron sus restos un día después.

A ello se añade que España está tratando de apostar por tecnología militar de países de la Unión Europea. Por eso impulsa con Alemania y Francia el desarrollo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, en sus siglas en inglés).

La compra de F-35 a la estadounidense Lockheed Martin se saldría de esa estrategia europea. Pero otros países de la UE como Alemania, Finlandia, República Checa, Grecia y Rumanía han anunciado en los últimos años la adquisición de F-35.

Dinamarca, Italia, Polonia, Bélgica y Países Bajos ya han comprado o incluso operan este mismo caza.

Debate en la Armada

La Armada ha ido pasando los Harrier por el taller para extender su vida útil hasta los años 2027 ó 2030.

Como se ha indicado, altos mandos de la Armada dan por hecho que se tienen que adquirir F-35 sí o sí, por no haber otra alternativa.

En la Revista General de Marina se publicó un artículo del ex comandante de la Flotilla de Aeronaves, que señaló también que los F-35 son la única opción para relevar a los Harrier y así poder mantener una capacidad militar tan importante como el ala fija embarcada, sin la cual “las consecuencias serían dramáticas”.

Por ejemplo, advirtió que sin aviones embarcados en buques portaaeronaves, para los buques anfibios y las fuerzas de Infantería de Marina “sería muy difícil, si no imposible, efectuar una operación puramente nacional de evacuación de no combatientes”, al no tener “el imprescindible apoyo aéreo en la zona de operaciones”.

La misma revista oficial de la Armada ha difundido ideas contrarias. Un capitán de Fragata apostó en un artículo por mantener en servicio los Harrier, por considerar que no están obsoletos, que son los cazas más efectivos aire-tierra y que su coste de mantenimiento resulta muy barato en comparación con otras aeronaves.

Otro oficial apuntaló esa misma idea. Aseguró que mantener los F-35 costaría el triple que lo que ahora se invierte en mantenimiento de los Harrier

El País publicó hace en 2022 que incluso en el Ejército del Aire también se empiezan a inclinar por comprar F-35, debido a que los retrasos en el desarrollo del programa FCAS obliga a barajar opciones para sustituir en un futuro los aviones de combate F-18.