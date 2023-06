Defensa se libra de responder a preguntas de diputados sobre los complementos del 170% a militares destinados en el ministerio

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el pleno del Congreso de los Diputados.

“Situación actual: Concluido – Caducado”. Esta nota aparece en la web del Congreso de los Diputados, en todas las iniciativas que estaban en marcha en la cámara baja. Afecta también a las preguntas para respuesta escrita que presentan con frecuencia los diputados, para pedir datos o exigir medidas al Gobierno sobre todo tipo de asuntos.

El Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, que firmaron Pedro Sánchez y el rey Felipe el pasado lunes no sólo supone la celebración de elecciones generales el 23 de julio.

Al disolverse las Cortes Generales, todos los asuntos en tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado decaen. Quedan así abortados los proyectos de ley y las proposiciones de ley que se estaban tramitando en ambas cámaras, y también las preguntas parlamentarias que dirigen al Gobierno los diputados y senadores, y que el Ejecutivo tiene la obligación de responder.

La decisión de Sánchez de adelantar por sorpresa las elecciones generales, como reacción a los malos resultados del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, se ha llevado por delante varias preguntas parlamentarias que diputados de al menos tres grupos del Congreso habían registrado recientemente sobre polémicas que afectan al Ministerio de Defensa.

Ascensos de tenientes coroneles jurídicos

-- “¿Cuál es la razón por la cual el número de Tenientes Coroneles del Cuerpo Jurídico Militar seleccionados para el ascenso al empleo de Coronel ha pasado del entorno de 25 durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 a 36 en 2023?”.

Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, general de División retirado y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, registró esa pregunta el 10 de mayo, junto a otros doce diputados populares.

La pregunta no la cita, pero hace referencia a una noticia que Confidencial Digital publicó el 3 de abril sobre el proceso de ascenso de teniente coronel a coronel del Cuerpo Jurídico Militar.

En el listado incluido en la resolución firmada por Adoración Mateos, subsecretaria de Defensa, aparecían 36 tenientes coroneles que iba a ser evaluados para el ascenso a coronel.

La cifra llamó la atención a algunos militares. Por ejemplo, el año pasado, en 2022, la Junta de Evaluación permanente para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar incluyó a 23 tenientes coroneles.

En años anteriores, las cifras fueron similares: 26 en 2021, 26 en 2020, 25 en 2019. Por tanto, estos oficiales vieron con extrañeza que se pasara de 23, 25, 26 tenientes coroneles a evaluar en los anteriores cuatro años, a 36 este 2023.

En este proceso va a ser evaluado Alejo de la Torre, que fue subsecretario de Defensa con Margarita Robles (entre junio de 2018 y junio de 2020), que es también teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar.

Gracias a la disolución de las Cortes Generales, el departamento que dirige Robles no tendrá que explicar por escrito “la razón por la cual el número de Tenientes Coroneles del Cuerpo Jurídico Militar seleccionados para el ascenso al empleo de Coronel ha pasado del entorno de 25 durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 a 36 en 2023”: la pregunta de los diputados del PP ya tiene la nota de “Concluido - (Caducado) desde 30/05/2023”.

Complementos salariales en el ministerio

El diario The Objective reveló el 3 de mayo que “Defensa reparte sobresueldos opacos de hasta el 170% del salario a su personal de confianza”.

La noticia provocó una gran polémica. Las asociaciones profesionales de militares exigieron explicaciones, desde la de oficiales hasta las de Tropa y Marinería, al considerar que no se habían justificado estos complementos que llegan a superar el sueldo total de un cabo 1º de las Fuerzas Armadas.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reaccionó pronto y presentó una petición en el Congreso de los Diputados para que Margarita Robles comparezca en la Comisión de Defensa y explique este reparto de Complementos de Dedicación Especial (CDE) entre militares destinados en la Subsecretaría y en otras instancias del órgano central del ministerio.

Pero ERC no se limitó a pedir a Robles que compareciera, algo que, de nuevo por el adelanto electoral, ya no hará. El diputado Gerard Álvarez registró el 9 de mayo una pregunta para respuesta escrita con ocho cuestiones sobre la “Instrucción Comunicada 48/2018, que permite abonar el complemento de dedicación especial en una cuantía superior al 110% del sueldo base al personal laboral destinado a órganos no pertenecientes a la estructura de los Ejércitos”.

Álvarez quería saber por qué se aprobó esa instrucción, y si el Gobierno la iba a publicar, ya que hasta entonces parecía ser “secreta”; si el Ejecutivo iba a sacar a la luz “todas las ordenes donde se reflejan los Complementos de Dedicación Especial (CDE) concedidos desde el nombramiento de la Ministra Margarita Robles”...

También quería explicaciones sobre el posible incumplimiento del Real Decreto 1314/2005 sobre retribuciones en las Fuerzas Armadas, y que el Gobierno justificara complementos superiores al 130% del sueldo base, además de que detallara los criterios para repartir dichos pluses, con los méritos de los militares premiados.

Esta pregunta, con ocho cuestiones, también quedará sin responder por el adelanto electoral: ha caducado y su tramitación ha concluido.

Vox también pregunta

Días antes que ese diputados de ERC, cinco parlamentarios de Vox presentaron una pregunta para respuesta escrita sobre “abono del complemento de dedicación especial por la cúpula del Ministerio de Defensa a oficiales que trabajan en su sede central”, pregunta que ahora ha decaído.

El teniente general Manuel Mestre, el general de División Agustín Rosety y el general de División Alberto Asarta, y otros dos diputados más, reclamaron a Defensa que informara sobre “el monto total, en concepto de CDE, que destina el Ministerio de Defensa a militares destinados en los centros y organismos no pertenecientes a la estructura de los Ejércitos”, así como la cantidad total en la estructura de las Fuerzas Armadas, dejando de lado al órgano central.

Querían saber también cuántos militares reciben un complemento de productividad o de dedicación especial, qué autoridades y con qué criterios asignan ese complemento, y por qué el Gobierno no hace pública la instrucción con la que se justificaron los pagos desvelados por The Objective.

El PP se une

El Partido Popular no se quedó al margen del asunto, y el 11 de mayo trece de sus diputados en el Congreso preguntaron “cuál es el límite máximo establecido para el Complemento de Dedicación Especial asignado a determinados profesionales de las Fuerzas Armadas en función de su disponibilidad, responsabilidad o especiales características de rendimiento en la prestación de sus servicios”.

Pidieron aclarar, además, si “existe alguna excepción a la norma general establecida para el común de los militares atribuida a puestos determinados, como los comprendidos en la Relación de Puestos Militares del Ministerio de Defensa”.

Medallas a un teniente coronel

Esa pregunta del PP quedará sin respuesta.

No llegó ni siquiera a publicarse en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, y ahora ha quedado “caducada sin calificación previa” otra pregunta de los mismos diputados populares, sobre otra polémica desvelada por The Objective.

Reveló que un teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar que es asesor de la subsecretaria de Defensa, y que recibió esos pluses del 170% del sueldo, ha sido condecorado con cuatro cruces al mérito en apenas dos años. Ese oficial es uno de los seleccionados para ser evaluados en el ascenso a coronel.

El Partido Popular trató de forzar al Gobierno a que diera su opinión “acerca de si es éticamente aceptable que, en el plazo de dos años, un oficial incurso en un proceso de evaluación para el ascenso a Coronel y destinado en el órgano central del Ministerio de Defensa, acumule en su hoja de servicios una condecoración ordinaria y tres extraordinarias que favorecen su baremación de cara a un eventual ascenso en el proceso en curso”.

Vox también reaccionó a esa noticia y registró una pregunta sobre la “concesión de cuatro cruces al mérito al Teniente Coronel Jurídico” en cuestión.

Estas seis preguntas sobre distintas polémicas que afectan a oficiales de las Fuerzas Armadas quedarán sin respuesta por la disolución de las Cortes Generales, a no ser que en la nueva legislatura, una vez se forme Gobierno, los diputados retomen estos asuntos y vuelvan a preguntar sobre ello.