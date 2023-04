El ex subsecretario de Defensa Alejo de la Torre, seleccionado para la evaluación de ascenso a coronel jurídico

Sede del Ministerio de Defensa.

La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, firmó el pasado 13 de marzo una resolución por la que aprobó los listados de los oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que van a ser evaluados para el ascenso al empleo inmediatamente superior.

Estas listas se organizan por antigüedad. No hay un número fijo de oficiales evaluables.

Los incluidos en estas listas pasan a ser ‘examinados’ por una junta de evaluación, que valora sus méritos, experiencia, destinos, condecoraciones... todos los elementos que sirven para comparar a los militares entre si.

En la resolución citada aparece el nombre de un teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar que llegó a ser el número tres del Ministerio de Defensa: Alejo de la Torre.

Del CNI a la Subsecretaría de Defensa

Cuando Pedro Sánchez alcanzó la Presidencia del Gobierno en junio de 2018 al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, nombró a Margarita Robles ministra de Defensa.

Robles formó su primer equipo, y como subsecretario eligió a Alejo de la Torre de la Calle.

Por entonces, De la Torre era oficial del Cuerpo Jurídico Militar y trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia. Desde 2013 dirigía la Asesoría Jurídica del CNI.

De la Torre ascendió hace unos años de comandante a teniente coronel, y ahora es uno de los tenientes coroneles que han entrado en la evaluación para ascender a coronel.

El número 32 de un total de 36

Los listados que recientemente se han publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, anexos a la resolución de la actual subsecretaria, presentan “la relación del personal evaluable y excluido de la zona provisional de evaluación para el ascenso al empleo superior, especificándose en el apartado de observaciones el motivo de la exclusión de la evaluación”.

El anexo incluye 36 tenientes coroneles, que serán evaluados para el ascenso a coronel. Están ordenados según el escalafón.

En el puesto 32 aparece el ahora teniente coronel Alejo de la Torre.

Sorpresa entre oficiales

Confidencial Digital ha podido saber que entre oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, incluidos algunos tenientes coroneles afectados por esta evaluación, ver el nombre del ex subsecretario de Defensa en esta lista ha causado una gran sorpresa.

Esta sorpresa proviene, principalmente, del número de tenientes coroneles que en esta ocasión se ha elegido para ser evaluados.

Como se ha indicado, la lista incluye 36 tenientes coroneles. Otros oficiales han comparado esta evaluación para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar con la que se convocó otros años, y han detectado un aumento del número de seleccionados.

De 23 a 36 seleccionados

El año pasado, en 2022, la Junta de Evaluación permanente para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar incluyó a 23 tenientes coroneles.

En años anteriores, las cifras fueron similares: 26 en 2021, 26 en 2020, 25 en 2019.

Por tanto, estos oficiales vieron con extrañeza que se haya pasado de 23, 25, 26 tenientes coroneles a evaluar en los anteriores cuatro años, a 36 este 2023.

Señalaron que, de haberse mantenido unos números similares a los esos años, en esta evaluación para el ascenso aún se hubiera quedado fuera Alejo de la Torre, que ocupa el puesto 32 en el escalafón de los tenientes coroneles a evaluar.

Por tanto, entre oficiales que se ven afectados por esta evaluación hay quienes comentan estos días que se ha aumentado de forma inusual el número de evaluados para el ascenso de teniente coronel a coronel.

Proceso de evaluación

Confidencial Digital consultó con el Ministerio de Defensa a qué se debía este aumento en el número de tenientes coroneles seleccionados para la evaluación. Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.

Fuentes militares señalan que hay cierto enfado entre algunos sectores del Cuerpo Jurídico Militar por esta ampliación del número de evaluados en este proceso de ascenso a coronel.

Especialmente existe malestar entre los primeros del escalafón, los que están en los 26 primeros puestos.

El número de seleccionados para ser evaluados no implica que todos ellos vayan a ascender, sino que son (en este caso) los tenientes coroneles que pasan a ser evaluados para poder promocionar al empleo de coronel.

Hacia el mes de junio se publicará una nueva lista, en la que estos tenientes coroneles aparecerán con otro orden. La lista de marzo está ordenada por escalafón.

Próximamente, la junta de evaluación tendrá que valorar los méritos de cada teniente coronel incluido en la evaluación: destinos, felicitaciones, medallas... Con todos esos elementos, clasificará a los 36 tenientes coroneles en el orden de ascenso.

A partir de ahí, podrán ir ascendiendo en el próximo año según vayan saliendo vacantes de coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar. Algunos de ellos quedarán sin ascender aunque hayan sido evaluados.

Por ejemplo, en 2019 se evaluó a 25 tenientes coroneles, pero había sólo 10 vacantes previstas de ascenso a coronel para ese año.

Vacantes

Militares que han visto con enfado este inusual aumento del número de tenientes coroneles a evaluar aseguran que el número de vacantes previstas en cada ciclo de ascenso se marcan en las plantillas orgánicas, que se aprueban cada cuatro años.

Por tanto, señalan que la cifra permanece más o menos estable en años sucesivos.

En ocasiones se aprueba una ampliación de vacantes. Es un documento que también se publica en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, y las fuentes consultadas aseguran que no les consta que se haya ampliado el número de vacantes de coronel del Cuerpo Jurídico Militar de este que justifique el aumento del número de tenientes coroneles incluidos en la evaluación.

Sobre este punto, otras fuentes del Cuerpo Jurídico Militar explican que no se ha aprobado una ampliación de vacantes pero tal, pero que las vacantes varían de un año a otro por varios motivos: unos años pasan a la reserva por edad más coroneles y otros menos, o por cumplir 6 años en el empleo sin ascender, y también se generan más o menos vacantes en el empleo de coronel por los ascensos que se producen de coronel a general auditor.

Cambios en las cifras

ECD también ha recabado la versión sobre este asunto de otras fuentes del Cuerpo Jurídico Militar, que defienden que no hay ningún motivo de suspicacia en el hecho de que aparezca Alejo de la Torre entre los tenientes coroneles evaluables para el ascenso a coronel.

Aseguran que en los ciclos de evaluación para el ascenso se tiene en cuenta las vacantes que se van a producir ese año, y otras variables, que hacen que cambie el número de militares que son incluidos en la evaluación.

Niegan que se pueda siquiera insinuar que haya habido una falta de imparcialidad en el Ministerio de Defensa en este proceso por lo que respecta al ex subsecretario Alejo de la Torre, en el sentido de que se haya ampliado el número de elegidos para la evaluación con el objetivo de incluir específicamente a De la Torre.

Coroneles y comandantes

ECD ha repasado las listas de evaluaciones para el ascenso en la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar en los últimos años.

En el caso de los coroneles evaluados para el ascenso a general de Brigada, los elegidos para ser evaluados han evolucionado de la siguiente manera: 13 en 2020, 12 en 2021, 11 en 2022 y 20 en 2023.

Por lo que respecta a los comandantes, los números son los siguientes: 13 en 2019, 17 en 2020, 27 en 2021, 28 en 2022, 34 en 2023.

El Asesor Jurídico General de la Defensa

Las suspicacias de quienes han visto con cierto enfado la lista de tenientes coroneles a evaluar se centran en el papel que jugará el Asesor Jurídico General de la Defensa, es decir, el oficial general con mayor responsabilidad en el Cuerpo Jurídico Militar.

De acuerdo con el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, la Asesoría Jurídica General de la Defensa depende de la Subsecretaría.

Además, también es competencia de la Subsecretaría “dirigir y coordinar la gestión general del personal militar y la gestión específica de los cuerpos comunes”, incluido el Cuerpo Jurídico Militar.

El actual asesor jurídico general de la Defensa es Antonio Afonso Rodríguez. Fue ascendido a general consejero togado (el empleo máximo en el Cuerpo Jurídico, equivalente a general de División) y nombrado asesor jurídico general por el Consejo de Ministros el 28 de enero de 2020, a propuesta de Margarita Robles.

Por esas fechas, en enero de 2020, el subsecretario de Defensa era Alejo de la Torre. Por tanto, el general consejero togado Afonso pasó a depender directamente de Alejo de la Torre.

Polémica por el nombramiento

El ascenso y la elección de Antonio Afonso ya causó en su momento críticas de algunos miembros del Cuerpo Jurídico Militar.

Para dos plazas de general consejero togado, el Ministerio de Defensa eligió a los generales auditores (generales de Brigada) que habían quedado en cuarto y en sexto lugar según el orden establecido por la junta de evaluación.

Fueron ascendidos Juan Pozo Vilches, cuarto en la evaluación, y Antonio Afonso, sexto. No ascendieron el general que consiguió el primer puesto, Jerónimo Domínguez; ni el segundo, Carlos Valdés; ni el tercero, Ángel Serrano; ni el quinto, Francisco Cabrales.

Estos y otros casos motivaron preguntas parlamentarias de diputados del PP en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez, se entiende que concretamente el Ministerio de Defensa, respondió que “las propuestas de destinos de los oficiales generales en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas serán elevadas por el Subsecretario de Defensa al Ministro de Defensa”.

Deja el cargo en 2024

Esas críticas sobre el ascenso y nombramiento del asesor jurídico general de la Defensa las recuerdan ahora los oficiales que ven con enfado la inclusión de Alejo de la Torre entre los tenientes coroneles a evaluar.

Destacan que el asesor jurídico general, el general consejero togado Afonso, tendrá un papel clave en el orden final de tenientes coroneles ya evaluados que se publicará hacia el mes de junio.

Y añaden un dato: Antonio Afonso pasará a la situación de retiro a principios de 2024, y por lo tanto este es el último proceso de ascensos del Cuerpo Jurídico Militar en el que intervendrá. Si De la Torre no hubiera sido incluido en esta evaluación, sino en la del año que viene, ya habría otro asesor jurídico general de la Defensa.

Por contra, quienes defienden la limpieza de este proceso aseguran que el asesor jurídico general no participa en la selección de oficiales para el ciclo de evaluaciones: “Es un criterio técnico que le es ajeno”.

Preguntados por si el general Afonso debería abstenerse en la decisión que pueda afectar al hipotético ascenso de Alejo de la Torre a coronel auditor, debido a todas estas circunstancias de la etapa en la que De la Torre fue subsecretario de Defensa, aseguran que no habría causa de abstención.

Remarcan que Alejo de la Torre lleva casi tres años fuera de la cadena de mando de Defensa, desde su cese en junio de 2020.

Es más, señalan que, de hecho, puestos a especular se podría llegar a pensar que De la Torre podría verse perjudicado por el equipo actual de ministerio y del Cuerpo Jurídico Militar, visto que fue apartado en su momento por Margarita Robles. Añaden que incluso podría ser la oportunidad para “vengarse” de él, se entiende que por parte de quien pudiera haberse sentido agraviado por decisiones que tomó siendo subsecretario.

En situación de servicios especiales

Las quejas de los ‘críticos’ son numerosas. Señalan que Alejo de la Torre lleva muchos años fuera de la estructura del Cuerpo Jurídico Militar en el propio Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas.

Según el currículum del Portal de Transparencia, De la Torre “ingresó en 1994 por oposición en la Administración dentro de la escala superior del Cuerpo Jurídico Militar. Cuerpo en el que se encuentra en servicios especiales desde 2011. Asimismo ingresó por concurso oposición como personal estatutario del CNI en 2005”.

Trabajó en destinos de asesor jurídico en la estructura del Ministerio desde 1995, como Asesor Jurídico en la Zona de Canarias, Asesor Jurídico de la Escuela Naval, Asesor jurídico de la Brigada Multinacional desplegada en Irak entre 2003 y 2004.

Pero en 2011 pasó a trabajar en la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia. En 2013 pasó a ser jefe de la Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Inteligencia. Ocupaba ese cargo cuando fue nombrado subsecretario de Defensa.

Currículum de Alejo de la Torre.

Por tanto, lleva muchos años en la situación de servicios especiales, que normalmente penaliza frente a quienes pasan su tiempo en servicio activo.

Su etapa como subsecretario también les genera incógnitas a esos otros oficiales. Por ejemplo, se preguntan quién elaboraba los Informes Personales de Evaluación y Clasificación (IPEC) mientras ocupaba la Subsecretaría de Defensa.

Los IPEC los hace el superior jerárquico. En esa etapa, el superior jerárquico de Alejo de la Torre era directamente la ministra, pero estos oficiales ven poco probable que la ministra de Defensa hiciera los IPEC. En todo caso, se preguntaban qué calificaciones se pudieron poner en esos años a un oficial que al mismo tiempo era el número tres del ministerio.

Hay que recordar que los Informes Personales de Evaluación y Clasificación son clave en las evaluaciones para los ascensos.

Varias fuentes conocedoras de este tipo de procesos coinciden en señalar que en la situación de servicios especiales, en la que se encuentra De la Torre, a los militares no se les hacen esos Informes Personales de Evaluación y Clasificación. Lo corroboran distintos militares conocedores de estos procesos.

¿Ocuparía o no plaza de coronel?

Entre tenientes coroneles que también van a ser evaluados, y por tanto competirán con Alejo de la Torre, algunos dan por hecho que el ex subsecretario aparecerá en los primeros puestos de la lista definitiva tras la evaluación, y que por tanto será ascendido a coronel en este ciclo.

Eso significa, explican, que la lista “correría hacia atrás” y que uno de ellos se quedaría sin ascender.

Frente a estas previsiones, quienes defienden al ex subsecretario aseguran que, en el caso de que fuera ascendido, no le quitaría la plaza a nadie. Al estar en situación de servicios especiales, no cubriría una de las vacantes de Defensa.

Es decir, que si en este ciclo hubiera una previsión de diez vacantes, por ejemplo, si uno de los ascendidos fuera De la Torre, ascenderían 11 tenientes coroneles: 10 cubrirían las plazas de Defensa, pero él no.

Alejo de la Torre se reincorporó al CNI cuando cesó como subsecretario. Sus críticos señalan que si más adelante dejara el CNI y volviera a la estructura del Cuerpo Jurídico Militar como coronel, entonces sí que ocuparía un puesto de coronel que no podría cubrir otro oficial.

Cruz de San Raimundo de Peñafort

Las fuentes del Cuerpo Jurídico que no ven nada extraño en todo esto indican que como ex responsable superior de los Cuerpos Comunes, por haber sido subsecretario, tiene como poco los mismos méritos que cualquiera para ascender.

Y añaden que, por ejemplo, puede aportar al proceso de evaluación un mérito que raramente tendrán otros tenientes coroneles. Indican que el ministro de Justicia con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy le impuso la Cruz distinguida de 2ª clase de San Raimundo de Peñafort.

Fue en 2016, es decir, antes de que fuera subsecretario de Defensa, cuando ya estaba al frente de la Asesoría Jurídica del CNI. El ministro, Rafael Catalá, se trasladó a la sede del servicio a entregarle la condecoración en persona.

Con las cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort se premian a quienes demuestran relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia, el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas o los servicios prestados en actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.

Pulso judicial con un coronel auditor

Durante la etapa de Alejo de la Torre como subsecretario se produjeron algunos conflictos y críticas contra él, tanto por parte de miembros del Cuerpo Jurídico Militar como por oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

Cabe recordar un caso. Un coronel auditor, del Cuerpo Jurídico Militar, ofreció en diciembre de 2019 una comida en la Residencia Militar ‘El Alcázar’, en Madrid, con motivo de su pase a la situación de reserva.

En la comida pronunció un pequeño discurso, unas palabras en las que criticó la decisión de adjudicar la vacante de la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid) a una oficial distinta a una teniente coronel auditor. Dijo que el nombramiento respondía a una decisión “arbitraria” que le había causado “gran dolor”.

Es decir, se podía entender que había acusado al subsecretario De la Torre, que es quien había tomado esa decisión, de actuar de forma arbitraria.

Esa acusación lanzada por el coronel en una comida con otros compañeros militares llegó a conocimiento del propio subsecretario.

De la Torre citó al coronel en su despacho y le impuso una sanción por una falta leve contemplada en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: “Emitir expresiones o realizar actos levemente irrespetuosos contra [...] las Fuerzas Armadas y los cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar, así como sus autoridades y mandos militares”.

El coronel sancionado recurrió ante Margarita Robles, que confirmó la sanción. Pero el Tribunal Militar Central dio la razón al coronel y anuló la sanción por defectos en el procedimiento sancionador.

La Abogacía del Estado recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, que ordenó al Tribunal Militar Central volver a revisar el caso, ciñéndose a ciertos criterios.

En esa segunda revisión, el Tribunal Militar Central cambió de decisión y confirmó la sanción por falta leve al coronel. En esa ocasión fue el oficial quien presentó un nuevo recurso de casación ante el Supremo.