Defensa moviliza a la Brigada Paracaidista para evacuar a los españoles de Sudán

Paracaidistas de la Bandera "Roger de Flor" (Foto: Flickr Ejército de Tierra).

La evacuación de Sudán de más de medio centenar de españoles para ponerlos a salvo de los combates que mantienen el ejército de ese país y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) recae en la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas (Bripac) del Ejército de Tierra.

Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital por distintas fuentes militares conocedoras de la operación militar que se ha diseñado para sacar de Sudán a los ciudadanos españoles.

Aviones a Yibuti y problemas para aterrizar

En los últimos días se han conocido movimientos de aeronaves del Ejército del Aire, como aviones de transporte y carga A400M, hasta Yibuti. En este pequeño país ribereño del noreste de África tienen su base los aviones de patrulla marítima de la Operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería en esa zona del Océano Índico.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya advirtió que no iba a ser automático, ni fácil, que las aeronaves que han enviado España y otros países europeos como Alemania pudiesen aterrizar en Jartum, la capital de Sudán, para evacuar a sus nacionales.

“Personal de Tierra y de operaciones especiales”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este sábado que ya habían volado varios aviones, y este mismo sábado iban a volar otros hacia un país cercano a Sudán (sin citar expresamente Yibuti) para estar listos ante cualquier posibilidad de evacuar a los españoles y a otros ciudadanos europeos que buscan salir del país africano.

Robles añadió que se ha trasladado a esa zona “distinto material, vehículos móviles para si es necesario hacer evacuaciones por carretera y también personal del Ejército de Tierra y de operaciones especiales”.

Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas

Confidencial Digital ha podido saber que el “personal del Ejército de Tierra” que citó la ministra, sin concretar, pertenecen a la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas.

Concretamente, se ha movilizado a la 1ª Compañía ‘Erkunt’ de la Bandera ‘Roger de Flor’ I/4. Esta Primera Bandera a su vez se encuadra en el Regimiento de Infantería ‘Nápoles’ nº 4 de Paracaidistas, de la Bripac, con base en Paracuellos del Jarama (Madrid).

Las fuentes consultadas indican que participan en la operación unos 90 militares de esa compañía, junto a apoyos de otras unidades. Al mando de todos ellos va el teniente coronel jefe de la Bandera ‘Roger de Flor’ I/4.

Mando de Operaciones Especiales

Además, también se ha movilizado a un grupo de ocho efectivos del Mando de Operaciones Especiales (MOE), con sede en Alicante, los ‘boinas verdes’ o ‘guerrilleros’ del Ejército de Tierra.

ECD se puso en contacto con el Ejército de Tierra para recabar más información sobre este despliegue. Desde el Cuartel General del Ejército, remitieron al Ministerio de Defensa. A las palabras de Margarita Robles también se remitió un portavoz del Estado Mayor de la Defensa, cuyo Mando de Operaciones coordina las operaciones militares en el exterior.

Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta del Ministerio de Defensa sobre qué otras unidades participan en la operación de evacuación de Sudán.

El precedente de Kabul

Cabe apuntar que en la evacuación de españoles y de afganos en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el poder en Afganistán, participaron varias unidades.

El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), del Ejército del Aire, envió a sus efectivos en los A400M que tomaron tierra en Kabul, para dar seguridad en medio del caos del aeropuerto local, que estaba prácticamente ‘invadido’ de personas que trataban de huir del país.

También fueron desplegados efectivos del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, que se encargaron de ir a buscar a los afganos que iban a ser trasladados a España y que no lograron llegar al aeropuerto por sus propios medios.

Además, dieron protección a todo este personal policías nacionales del Grupo Especial de Operaciones (GEO), cuyos efectivos habían estado custodiando la embajada española en Kabul hasta el cierre.

A ellos se añadieron médicos y enfermeros militares, una unidad de Cooperación Cívico-Militar (CIMIC) del Ejército de Tierra, un par de efectivos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y otros dos del Mando de Operaciones, así como personal de distintas unidades del Ejército del Aire desde España.

Enfado por “esconder” a la Bripac

Fuentes militares consultadas por ECD mostraron cierta sorpresa, incluso malestar, por el hecho de que la ministra se limitara a hablar de “personal del Ejército de Tierra y de operaciones especiales”, y que incluso se hayan difundido noticias en las que se resume que el Ministerio de Defensa ha enviado para a evacuación de Sudán una “unidad de operaciones especiales”.

Que no se haya citado expresamente a la Brigada Paracaidista no ha sentado bien en algunos círculos, en los que se critica que bien por desconocimiento, bien por ninguneo, no se mencione a la unidad que en este caso lleva el peso de la operación.

Estas fuentes celebran que se recurra a la Bripac (lo que no se hizo en la operación de Kabul en agosto de 2021) para esta misión en Sudán.

Grupo táctico de respuesta inmediata

El Ejército de Tierra considera a la Brigada Paracaidista “uno de los elementos fundamentales para la proyección de fuerzas”.

Una de las características que definen a la Bripac es la “alta disponibilidad”, lo que significa que la brigada mantiene permanentemente lista para ser activada una agrupación táctica de respuesta o reacción inmediata.

La web del Ejército de Tierra señala que la brigada se caracteriza por el “despliegue rápido”, que supone “preparar en 72 horas un grupo táctico para ser desplegado en cualquier lugar del mundo”.

Pero militares conocedores de las capacidades de la Bripac apuntan que el Grupo Táctico de Respuesta Inmediata tiene capacidad para embarcar en 36 horas. Los militares que periódicamente forman este grupo están en alerta de alta disponibilidad, para embarcar sin apenas saber dónde van y sin poder despedirse de sus familiares, en caso de urgencia, como es la actual crisis en Sudán.

NEO, evacuación de no combatientes

Las operaciones de evacuación de no combatientes (no-combatant evacuation operation, NEO) también se citan entre las misiones a las que se pueden aplicar las capacidades de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas.

Sobre el papel, en una operación como la que se prepara en Sudán los paracaidistas (una compañía de fusiles) se dedicarían a impermeabilizar y asegurar una zona, como un aeródromo, que estuviera rodeado de enemigos o de situaciones de peligro y combate.

Los militares de operaciones especiales intervendrían para realizar extracciones especialmente complicadas.

Y en territorio nacional (siempre según la teoría del tipo de operaciones que lleva a cabo la Bripac, y de la doctrina de operaciones NEO) habría un escalón de reserva, preparado por si también tuviera que ser proyectado al lugar de la evacuación.