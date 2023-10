Defensa recreará las condiciones de Marte para experimentar con materiales.

El Ministerio de Defensa no sólo proclama su aspiración al espacio por haber añadido al nombre del Ejército del Aire “y del Espacio”. A través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) va a avanzar en la investigación sobre el planeta Marte.

El INTA es un organismo público dependiente del Ministerio de Defensa que realiza actividades de investigación científica y de desarrollo de sistemas y prototipos, ensayos para la comprobación y certificación de materiales y sistemas, y en general actúa como centro tecnológico del ministerio.

Cuenta con subdirecciones generales de Sistemas Terrestres, de Sistemas Navales, de Sistemas Aeronáuticos y de Sistemas Espaciales.

Ambiente marciano

Confidencial Digital ha comprobado que este centro de investigación tecnológica de Defensa va a adquirir una cámara de simulación de ambiente marciano, con el objetivo de recrear en sus instalaciones en Torrejón de Ardoz (Madrid) las condiciones del planeta Marte.

El INTA tiene en marcha un proyecto interno, bautizado como ‘Quimera’, que “atiende a un nicho tecnológico pendiente de estudio”: Marte.

Pretende desarrollar ensayos que simulen las condiciones de trabajo en Marte, “para poder comprender los posibles mecanismos de degradación de los principales materiales comúnmente utilizados en estas misiones, y proponer medidas de protección, que permitan alargar la vida útil de los mismos mediante ingeniería de superficies”.

En la documentación del proceso de compra de la cámara de simulación de ambiente marciano se explica que dicha cámara “será un elemento clave” en el proyecto ‘Quimera’.

Vehículos espaciales

Para justificar su interés en este tipo de proyectos, el INTA señala que “el aumento en el número y la duración de las misiones espaciales, así como la posible futura exploración de la Luna y de Marte, ha puesto de manifiesto la necesidad de conocer en profundidad los procesos de degradación que se producen, tanto en los materiales que se emplean actualmente como en los que se vayan a utilizar en un futuro próximo, bajo las condiciones ambientales específicas de Marte y de la Luna”.

La cuestión es que “actualmente no se conocen en profundidad los distintos procesos que ocurren en la degradación de los materiales comúnmente empleados en los vehículos e instalaciones espaciales que se van a utilizar en estas misiones”.

Por ello, considera necesario “entender estos procesos, de forma que se facilite la búsqueda de medidas que prevengan o mitiguen su degradación”.

Temperatura, presión, atmósfera...

La cámara de simulación de ambiente marciano se destinará al Laboratorio de Procesos y Tecnología del Área de Materiales Metálicos del INTA en el campus de Torrejón de Ardoz. Allí se realizará la investigación.

La cámara de ensayo tendrá unas dimensiones internas mínimas de 500 mm por 350 mm. Estará fabricada en acero inoxidable, y contará con una ventana transparente de observación.

En esta cámara se podrán introducir probetas de distintos materiales, y en el interior se recrearán condiciones de temperatura, presión, atmósfera gaseosa y nivel de radiación similares a las que frecuentemente se dan en la superficie de Marte.

El INTA requiere, a las empresas interesadas en venderle este tipo de tecnología, que la cámara permita simular, controlar y registrar las siguientes condiciones:

-- Temperatura: entre -55 y 50º C.

-- Presión: entre 10-2 mbar y 1.033 mbar (1.033 milibares es la presión atmosférica en la superficie de la Tierra al nivel del mar).

-- Atmósfera de mezcla controlable mayoritaria en CO2.

-- Fuente de radiación ultravioleta.

Elementos corrosivos y erosivos

Con estas variables, los científicos del INTA podrán “estudiar el efecto combinado de las condiciones atmosféricas de Marte y de los principales elementos potencialmente corrosivos y erosivos”, experimentando cómo reaccionan diferentes elementos ante esas condiciones tan distintas a las que se dan en la Tierra.

Marte tiene unas temperaturas medias de en torno a -50º C, con máximas de 20º C y mínimas de 80º-90º C, es decir, muy por debajo de las de la Tierra.

La presión también es inferior, y la composición de la atmósfera es muy distinta. La atmósfera terrestre se compone principalmente de nitrógeno (en torno a un 78%) y de oxígeno (21%), mientras que en Marte domina el dióxido de carbono (95%).

Radiación ultravioleta

La cámara permitirá ir variando las condiciones: subir y bajar la temperatura, introducir gases para modificar la composición de la atmósfera recreada...

También dispondrá de lámparas de radiación ultravioleta, ya que, de nuevo, esta es distinta a la Tierra, dado que Marte tiene su órbita más lejos del Sol.

Asimismo, contará con un elemento marcador, una cuchilla capaz de clavarse en los materiales con los que se va a experimentar, con distinta fuerza según el caso.

Marte, la NASA y la Universidad de Málaga

En los últimos años, se han empezado a utilizar también en España algunas de estas cámaras que recrean las condiciones ambientales en Marte.

Por ejemplo, la Universidad de Málaga cuenta desde 2020 con una cámara de simulación de 12 metros de longitud, 2 de diámetro y 20 toneladas de peso.

Con ella participó en el análisis de las rocas y los suelos que fue encontrando el rover Perseverance que llegó a Marte en 2021 para recoger muestras de tierra, buscar signos de vida microbiana, identificar ambientes que pudieron ser capaces de albergar vida, y probar la generación de oxígeno en la superficie marciana a partir del CO2 atmosférico.

La Universidad de Málaga recibía datos que mandaba el rover a la NASA, para tratar de recrear esas condiciones en su cámara de simulación y así estudiar las condiciones de habitabilidad de Marte.