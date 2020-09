¿Le emocionan la bandera y el himno de España? La mitad de los españoles afirman que no

¿Qué piensan los españoles de las Fuerzas Armadas? ¿Y de la bandera y el himno de España? El Centro de Investigaciones Sociológicas no publica desde hace tiempo la encuesta monográfica que elaboraba cada dos años sobre los militares, pero el Ministerio de Defensa encargó por su cuenta un estudio sociológico a una empresa especializada en sondeos, Sociométrica.

Confidencial Digital ha consultado ese informe, que el Ministerio de Defensa sólo lo ha colgado, y recientemente, en una página web propia, sobre Cultura de Defensa, sin mayor difusión.

El documento lleva por título “Observatorio Sociológico sobre las actividades, planes y programas del Plan de Cultura y Conciencia de Defensa. Año 2019”, y tiene por objeto “dar a conocer el estado de la opinión pública a día de hoy acerca del concepto de ‘Cultura de Defensa’, y de todos los aspectos relacionados, tanto en términos teóricos como normativos”.

“¿Qué siente cuando ve la bandera de España?”

La encuesta encargada por el departamento de Margarita Robles se centra sobre todo en conocer la postura de los españoles sobre los militares y sobre la defensa nacional. Las preguntas del cuestionario las sugirió el ministerio y fueron adaptadas por la empresa demoscópica.

La última de las 32 preguntas tiene un carácter más político que militar: “¿Qué siente cuando ve la bandera de España y oye su himno?”, planteó Sociométrica a los 3.000 encuestados, todos ellos mayores de 16 años y distribuidos por comunidades autónomas con un mínimo de 200 en cada territorio.

Las opciones de respuesta eran tres. La más apoyada fue “Me gusta y me emociona”: al 42,9% de los españoles les gusta y les emociona ver la bandera de España y escuchar su himno.

Pero a otro porcentaje similar, casi la mitad de los españoles, los dos principales símbolos nacionales no les provoca emoción. Un 22,6% respondió “Me gusta, pero no me emociona”, una respuesta intermedia, mientras que el 20,2% mostró un rechazo mayor, al inclinarse por la respuesta “No me gusta y no me emociona” ni el himno ni la bandera rojigualda.

En suma, que al 42,8% no les emocionan, frente a otro porcentaje casi igual (42,9%) que sí.

Quienes menos se emocionan: mujeres de entre 17 y 30 años

El estudio incluye una especie de “retrato robot” de quienes representan las dos posturas más extremas. El perfil mayoritario de a quien le gusta y le emociona la bandera y el himno nacional es el siguiente: hombre (46%), mayor de 66 años (60,7%) o entre los 46 y 65 años (46%, y el porcentaje desciende conforme lo hace la edad), de derechas (80%), con educación obligatoria (56,7%) o sin estudios (55,2%) y, por comunidades autónomas, de Ceuta (86,7%), Melilla (76,8%) o Aragón (56,4%).

En el lado opuesto, el mayor nivel de rechazo (es decir, el de quienes respondieron “No me gusta y no me emociona”) se concentra en las mujeres (21,5%), la franja de edad de entre 17 y 30 años (33%), de izquierdas (38,6%), con enseñanza superior (25,3%), y que viven en comunidades autónomas donde el nacionalismo y el independentismo tiene un apoyo destacado.

Ceuta, Melilla, Murcia, Extremadura, Asturias...

Como se ha indicado, las mayores adhesiones a los símbolos oficiales de España se dan en ciudades y comunidades autónomas como Ceuta, Melilla y Aragón, así como Murcia, donde se observa una “nota media” de 9 sobre 10, con un 51,7% al que le gusta y le emociona y sólo un 8,8% que ni le gusta ni le emociona; así como Extremadura (8,9), Asturias (8,8), La Rioja y Castilla-La Mancha (8,7), Castilla y León (8,6), Cantabria (8,3)...

En la Comunidad de Madrid, la media es del 8,4. Un 54,4% se emociona con el himno y la bandera, a un 19,4% le gusta pero no le emociona, y al 13,7% ni le gusta ni le emociona, mientras que el 12,5% opta por “No sabe / no contesta”.

En Andalucía, la comunidad más poblada de España, la valoración media llega al 8,6: al 49,7% de los andaluces les gusta y les emociona escuchar el himno y ver la bandera de España, al 27,3% sí les gustan pero no les emocionan, y al 12,2% ni les gustan ni les emocionan.

País Vasco, donde menos gustan

La comunidad donde menos entusiasmo provocan la Marcha Real y la bandera rojigualda no es actualmente Cataluña, sino el País Vasco. El 54,5% de los vascos aseguran que estos dos símbolos ni le gustan ni le emocionan; a un 11,3% le gustan pero no le emocionan; y un 11,2% sí opta por la opción “Me gusta y me emociona”.

En Cataluña la respuesta “No me gusta y no me emociona” fue escogida por el 41,1%, es decir, que el rechazo frontal está 13 puntos por debajo del País Vasco. Al 18,3% de los catalanes sí le gustan y le emocionan el himno y la bandera, y al 17,4% le gustan pero le emocionan. Del 1 al 10, el indicador queda en un 4,6 de media.

Entre los encuestados en Navarra, al 35,3% ni le gustan ni le emocionan la bandera y el himno de España, al 20,1% le gustan pero se emociona con ellos, y al 22,1% sí le gustan y le emocionan. La media es de 5,4.

También está por encima de la media la posición de “No me gusta y no me emociona” en Baleares, un 23,5%. Por contra, sí le gusta y le emociona al 42,7%, con una nota media del 7,3.

En Galicia la opción más negativa se queda en el 21,2%, pero “Me gusta y me emociona” llega sólo al 34,5%. La respuesta intermedia, “Me gusta pero no me emociona” fue elegida por el 30,1%, la más elevada de toda España. Como indicador medio, un 7,5.

En la Comunidad Valenciana, el rechazo es del 15,6%, frente al 46,6% del apoyo total (un 8,2 de media), mientras que en Canarias “me gusta y me emociona” roza el 50%, con un 49,8%.

Un 80% a favor en la derecha, un 19,7% en la izquierda

Entre los hombres es mayor el sentimiento positivo con los símbolos nacionales (45,9% que les gustan y les emocionan) que entre las mujeres, a las que en un 40,1% les gustan y les emocionan el himno y la bandera, pero suman casi un 45% las opciones “Me gusta y no me emociona” (23,4%) y “No me gusta y no me emociona” (32,9%).

Por edad, el apoyo es rotundo entre los mayores de 66, con un 60,7% a los que gustan y emocionan, y sólo un 12% a quienes ni gustan ni emocionan. Entre los más jóvenes, de 17 a 31 años, la opción ganadora es “No me gusta y no me emociona” (32,9%), por delante del tibio “Me gusta y no me emociona” (28,6%). La identificación y el sentimiento es completo en el caso del 23,2% de esa franja de edad.

Como ya se apuntaba en el perfil medio, quienes menos apego tienen a la enseña nacional y a la Marcha Real son quienes ideológicamente se ubican en la izquierda. En este sector de la población, al 36,6% ni le gusta ni le emociona ver la bandera de España o escuchar el himno, al 24,8% sí le gusta pero no siente una emoción especial, y al 19,7% le gusta y también le emociona.

Entre quienes se declaran “más bien de derechas”, el 80% señala que le gustan y le emocionan himno y bandera, mientras que al 10,9% le gustan pero no le emocionan y sólo al 5,2% ni le gustan ni le emocionan. Entre los españoles de centro los porcentajes son más moderados, con un 57,4% totalmente a favor y un 7,5% en contra.