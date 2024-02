Investigado un alumno de la Armada por insultar a compañeros y superiores

Jura de bandera en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (Foto: Moncho Fuentes / ANG).

Un sargento alumno de la Armada se enfrenta a dos delitos de insulto a superior en su modalidad de injurias, un delito de abuso de autoridad en la modalidad de injurias y otros dos delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas por los militares, por lo sucedido durante una guardia en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña.

Este militar trató de revocar el auto de procesamiento que dictó el Juzgado Togado Militar Territorial nº 41, de La Coruña, en el que además acordó elevar las diligencias previas a sumario.

Pero el Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede también en La Coruña, desestimó ese recurso, por lo que el procedimiento judicial contra este sargento alumno de la Armada continúa su curso.

Escuela de Especialidades de La Graña

Al alumno de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña, en Ferrol, le incoaron un expediente por falta grave, que la Fiscalía Jurídico Militar instó a que fuera remitido al juzgado togado militar territorial correspondiente.

Este sargento alumno había llegado a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) el 9 de enero de 2023, para cursar la Fase Específica y de Especialidad Fundamental de su formación para ingresar en la Escala de Suboficiales.

El 15 de febrero de 2023 le nombraron servicio como subalterno de la Guardia de Puerto, de la Guardia de Seguridad (Guardia de Botes), con cinco alumnos subordinados.

Comentarios machistas y xenófobos

Durante esa guardia, el alumno “habría vertido diversos comentarios discriminatorios por razón de género, machistas y xenófobos dirigidos a varios compañeros, así como insultos y comentarios inapropiados dirigidos a varios superiores”.

Este sargento alumno realizó numerosos comentarios sobre diferentes compañeras, mujeres, de la misma escuela de la Armada, sargentos alumnas:

-- “Es una puta inútil y no sirve como militar. Es una mami”.

-- “Es la única que se salva, a esa sí que le daba”.

-- “Tiene cara de mal follada”.

Sobre una aspirante a cabo 1º, que además era pareja de un profesor de la escuela (sargento 1º), dijo:

-- “La cabo primero se comerá la polla del novio... la novia está hoy de guardia, la panchita esa... como la panchita de la cabo primero que está de guardia, desde que dejaron entrar a los panchitos en la Armada, esto es una mierda... la panchita ésta de la cabo primero que se va con quien sea por un par de tacones...”.

De ·panchitos” a “moros”

Los comentarios racistas no se quedaron en “panchita”. También se despachó a gusto sobre “los moros”:

-- “A ver si fondean a todos los moros, porque es una especie que no ha evolucionado y se quedó en el mono, sólo hay que ver los inútiles que tenemos en esta Escuela... En el 2000 entraba cualquiera, a veces sin pasar un psicólogo, imagínate los analfabetos panchitos que entraban aquí... Antiguamente, aquí metían a cualquiera en la Armada, por eso hay tantos panchitos. La mayoría son retrasados...”.

“No estarías tranquila paseando conmigo”

Las expresiones machistas y de cariz sexual se repitieron, dirigidas directamente a compañeras de escuela que realizaban con él la guardia, o referidas a otras alumnas.

A una aspirante a cabo 1º, subordinada suya y también de la guardia de ese día le dijo: “Tengo caladas a las mujeres, si se me acerca una puta, la echo para atrás”.

La aspirante a cabo 1º le respondió que no había que ser tan radical, que todo el mundo tenía un pasado, a lo que este sargento alumno le espetó “sí, claro que todo el mundo tiene un pasado, porque si tú conocieras el mío ya te digo que no estarías tranquila paseando conmigo por aquí a estas horas”.

Esas palabras generaron “inseguridad” en esa alumna de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña.

Lanzó también comentarios sobre una marinero alumna, se entiende que no estaba presente en esa guardia: “Siendo una tía, si no quedas la primera es porque eres fea o la chupas mal”, y añadió que él “si se encontraba a dos follando primero aviso al tío porque si no, la tía le denuncia por violación”.

Contra profesores: “Gorda”, “gilipollas”

A los insultos y comentarios ofensivos contra otros alumnos, compañeros suyos, sumó expresiones similares pero ya dirigidas contra superiores y mandos de la escuela.

De una profesora, sargento 1º, comentó que “parece que se ha comido a ella misma, vaya puta gorda asquerosa”.

Sobre otro sargento 1º relató: “Estuve embarcado con él y es un inútil, un chulo y un payaso. Le reventaron la cara dos veces por chulo, no sabe hacer nada. Nadie le podía ver en el barco... Es un gilipollas, yo estuve embarcado con él y le pegaron varias veces por cabrón”.

Expresiones despectivas contra las mujeres

Al sargento alumno le abrieron expediente disciplinario por falta grave, que ha desembocado en un sumario judicial por los cinco delitos ya citados.

En el procedimiento ya han declarado varios testigos. Otro sargento alumno, que compartió clase y sollado con el procesado, y dos sargentos alumnas que coincidieron embarcadas con él, declararon que era habitual que este alumno de la escuela realizara comentarios despectivos hacia las mujeres.

Recurso de apelación

El investigado trató de revocar el auto de procesamiento, y por eso apeló ante el Tribunal Militar Territorial Cuarto.

Alegó que la investigación de la juez instructora era “partidista”, y que sólo le interesaban las pruebas perjudiciales para el procesado.

Destacó que la juez debería haber tenido en cuenta, entre otros elementos, “que el sargento no trató a los andaluces de forma despectiva...”, “que entre todos los miembros de la guardia había una relación previa de amistad”, que dos de las testigos “son amigas íntimas”...

Incluso llegó a esgrimir que el sargento alumno había sufrido “el descrédito y la marginación por hablar gallego a lo largo de su carrera militar”.

Indicios concretos

Pero el tribunal desestimó el recurso del sargento alumno. Sus miembros entendieron que el auto de procesamiento que dictó la juez togado “cumple sobradamente con las exigencias de racionalidad y motivación que cabe exigir a una resolución como la que es objeto de recurso, y por tanto, es ajustada a Derecho”.

Destacó el tribunal que la defensa del proceso no cuestionó la existencia de los indicios recogidos por la juez, sino que simplemente los valoró de forma diferente: “Lo que cabe analizar es si existen esos indicios racionales de criminalidad, no si se consideran o no probados unos hechos, que es cuestión que compete a este tribunal en fase de juicio oral”.

Insistió en que “los indicios recogidos en el auto -que son sólo eso, indicios y no hechos probados- son concretos y se derivan de las diligencias de investigación practicadas en las actuaciones, y la conclusión que de los mismos obtiene la Sra. Juez Togado es acertada y está suficientemente motivada; ninguna indefensión se advierte, y ninguna vulneración de la presunción de inocencia puede predicarse en una fase procesal como en la que estamos, y ante una resolución judicial de estas características”.