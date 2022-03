Irpin, la conocida ciudad de los niños ahora son todo ruinas

Las autoridades ucranianas han anunciado que cerca de 40 niños han muerto y más de 70 han resultado heridos a instancias del presidente ruso Vladimir Putin desde el inicio de la ofensiva militar contra el país.

Denisova, la comisionada para Derechos Humanos del país ha comunicado a través de un mensaje de Telegram, la muerte de 38 niños. Por otra parte, 71 han resultado heridos. "Esta cifra no es final, es imposible lograr información precisa sobre el número de muertos y heridos en Mariúpol, la región de Donetsk e Irpin", confiesa Liudmila Denisova.

Civiles sin armas al frente de la guerra

Los ataques a las áreas residenciales ya no son hechos aislados. En la ciudad de Jarkov, incendios a gran escala afectaron a 21 edificios. 11 fueron destruidos de manera total o parcial. En Mykolaiv, los bombardeos también provocaron incendios. Los aviones rusos bombardearon almacenes con alimentos, materiales de construcción y estacionamientos para camiones de combustible en Ojtirka.

Dos explosiones muy seguidas se escuchan cerca de un autobús amarillo que transporta refugiados. Los pasajeros, en su mayoría ancianos y madres con sus hijos, se agachan y esconden la cabeza entre sus brazos.

Miles de personas salen arrastrando su vida en su maleta, mientras atraviesan un puente bombardeado. Soldados ucranianos ayudan a un señor en silla de ruedas y otros transportan camillas con algún herido.

La ciudad de Irpin está siendo privada de luz y agua desde hace días. Sus habitantes tienen prohibido salir de sus casas y tampoco tienen acceso a comida. Una joven madre llora desconsolada mientras sostiene a su bebé de cinco meses, Emma. «Irpin era conocida como la ciudad de los niños, ahora todo son ruinas», explica. Thomas, padre de 40 años, huye con su mujer y su hija Victoria de apenas 4 años. «No podíamos hacer nada, solo salir de ahí». Se marchan cuanto antes porque «el tiempo está en nuestra contra». Enfundados en sus abrigos para protegerse del frío invierno, miedo, angustia y prisa se reflejan en esta familia que deja atrás su vida.

Y mientras unos se van, otros se quedan. Dimitri, de 40 años es un director de empresa que proporciona un suministro de agua, gas y electricidad a la ciudad. Él señala que » los hombres no vamos a dejar la ciudad». Tan solo se marchan las mujeres mayores, niños y bebés. No tiene arma alguna, tan solo un arco, y no sabe dónde está su familia. Tampoco puede contactar con ellos porque no tiene Internet. «Pero siento que están protegidos».

Violación de los principios del derecho internacional humanitario por parte de Rusia

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ha asegurado que las autoridades «hacen lo posible y lo imposible para crear corredores humanitarios» que faciliten la evacuación de civiles.

Sin embargo, esto no es tarea sencilla. Según denuncian las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas «violan las normas del Derecho Internacional Humanitario, bombardeando civiles». Nadie está a salvo.

Como resultado, las Fuerzas Armadas ucranianas informaron que el ejército ruso privó a los residentes de Irpin de electricidad, agua y acceso a alimentos y agua durante más de tres días, impidiéndoles salir de sus residencias.

Bombardeos sobre Járkov, Sumy y Odesa

Las fuerzas rusas continúan bombardeando algunas ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en la segunda ciudad más grande llamada Járkov. También han continuado con misiles y artillerías en las regiones de Sumy, en el noreste y Odesa en el sur.

Rusia ante Kiev

El Ejército de Ucrania manifiesta que Rusia está comenzando a acumular recursos para irrumpir en Kiev. El alcalde de Irpin, una ciudad fronteriza con Kiev, confirma que las tropas rusas ya han tomado parte de la ciudad.

Thomas, un padre de familia vive en Irpin y está intentando salir de Ucrania de cualquier modo con tal de estar a salvo junto a su hija Victoria, de 4 años. "La situación es realmente terrible", confiesa entre lágrimas.

En los últimos días, más de 140.000 ucranianos han regresado al país desde Europa y más de 20.000 extranjeros se han postulado para unirse al ejército ucraniano.