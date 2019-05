Estas son las fotografías que demuestran que Ortega Smith fue ‘boina verde’

“Empezamos las fases de entrenamiento típico de esas compañías, endurecimiento, trato de prisioneros, supervivencia, escalada... Hicimos la prueba de la boina, como era habitual. Y estuvimos haciendo fase de combate y maniobras en Cogolludo, y también en la sierra de Gredos hicimos supervivencia”.

Este es el relato que hace para Confidencial Digital alguien que fue compañero de Javier Ortega Smith, ahora secretario general de Vox, durante el tiempo que pasó en una Compañía de Operaciones Especiales, el grupo de élite del Ejército de Tierra.

En estas páginas se contó hace unas semanas las dudas que el pasado militar de Ortega Smith, del que él hace gala muy a menudo, suscitaba entre veteranos de la Fuerzas Armadas. Algunos de ellos incluso iniciaron ciertas pesquisas, consultando entre hermandades de veteranos de los ‘boinas verdes’ y haciendo otras gestiones, para comprobar que esa parte del currículum del número dos de Vox fuera cierta.

Había distintos detalles que no les cuadraban en Javier Ortega Smith. Además, esa labor de investigación no dio, en un principio, resultados: ‘boinas verdes’ que habían pasado por los Grupos de Operaciones Especiales aseguraban no conocer, ni tener referencia alguna de Ortega Smith.

Sin embargo, al final algunos de estos veteranos que sospechaban del secretario general de Vox consiguieron confirmar que figuraba en los registros del Ministerio de Defensa por su paso por la COE 13 del GOE.

Prórrogas por estudios

Ahora, ECD ha podido contactar con compañeros de Javier Ortega Smith en su etapa militar. Confirman que pasó por la COE 13, dentro del Grupo de Operaciones Especiales GOE 1, que tenía su sede en la base de San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid).

Y también indican que los dos años que en algunos reportajes se indicaba como tiempo que pasó en las Fuerzas Armadas fueron, en realidad, nueve meses: los nueve meses que Javier Ortega Smith, como todos los varones jóvenes de la época, tenían que cumplir de servicio militar obligatorio.

Las fuentes consultadas precisan que Ortega y sus compañeros entraron en el tercer reemplazo de 1994, y se licenciaron en 1995 (el dato que llegó a los veteranos antes mencionados era que había estado entre 1995 y 1996). De hecho, recuerdan la fecha en que se licenciaron: el día que falleció Lola Flores, el 16 de mayo de 1995.

Compañeros del ahora candidato a la alcaldía de Madrid por Vox señalan que Javier Ortega Smith era algo mayor que sus compañeros, ya que había pedido prórrogas, retrasando la mili para completar sus estudios: se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá y se diplomó en la Escuela de Prácticas Jurídicas de ICAI-ICADE.

Una vez que le tocó hacer la mili, Javier Ortega Smith entró junto a otros muchos reclutas a un centro militar en Cáceres. En un par de semanas, tanto la Legión como el GOE acudieron a captar reclutas, ya que no tenían suficientes con los voluntarios que habían pedido destino en esas unidades. De esta forma, Ortega Smith fue captado por el GOE, tras pasar unas pruebas físicas y exámenes psicotécnicos.

Así que pasó a la base San Pedro, en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, donde sumaban unos 50 reclutas. De éstos, una parte pasó a estar destinados en la plana mayor, dedicada a tareas de administración y servicios.

Compañía operativa, no administrativa

De hecho, otras fuentes señalaban, para tratar de explicar esa supuesta polémica sobre el pasado ‘boina verde’ de Ortega Smith, que la COE 13 se podría dedicar por esos años a tareas de administración, dentro del conjunto de los Grupos de Operaciones Especiales: de forma que, por ejemplo, asistía a otras Compañías de Operaciones Especiales cuando realizaban maniobras o ejercicios.

Sin embargo, compañeros de mili de Ortega en la COE 13 explican la cuestión: “Dentro del GOE 1 existían las COE 11, 12 y 13, y aparte estaba la plana mayor de mando. Las COE 11, 12 y 13 eran compañías operativas, a servicios y administración se dedicaba la plana mayor, a la que fueron a parar algunos reclutas, mientras que en la COE 13 quedaron en torno a unas 30 personas”.

Combate, supervivencia, escalada...

ECD ha tenido acceso a varias fotografías, en muchos casos colgadas desde hace años en blogs y foros de ‘boinas verdes’, en las que se puede ver a un joven Javier Ortega Smith, con el uniforme del GOE y con la característica prenda del que toman el nombre coloquial los efectivos de esta unidad de élite del Ejército.

Los testimonios de compañeros de ese reemplazo en el COE 13 explican que, una vez pasado el período de instrucción y la jura de bandera, comenzaron la fase de entrenamiento típico de las Compañías de Operaciones Especiales.

Eso incluía pruebas de endurecimiento, formación en supervivencia en la Sierra de Gredos (entre Ávila y Madrid), en escalada, en trato de prisioneros, una fase de combate y maniobras en Cogolludo (provincia de Guadalajara)... no pudieron realizar la fase de esquí, ya que ese año apenas nevó y no había nieve suficiente para esquiar.

Tampoco realizaron formación en paracaidismo. Sin embargo, algunos de los miembros de esta COE 13 después se ejercitaron por su cuenta en nieve y en escalada. Y las fuentes consultadas aseguran que Ortega Smith suele cumplir con la tradición, adquirida en esa etapa de la mili, de subir a un monte cada Año Nuevo, para mantener la forma y como parte de su vinculación sentimental con el Grupo de Operaciones Especiales en el que realizó el servicio militar obligatorio.

Y, por supuesto, tuvieron que pasar la “prueba de la boina”, una dura prueba de resistencia al término de la cual el mando felicitaba a los nuevos guerrilleros (como en el ejemplo de estos vídeos):