Las agencias de viajes recuperan para el Puente de Todos los Santos el 80% de las reservas de 2019

La normalidad está volviendo a poco a poco. Tras la reapertura del ocio nocturno el pasado mes, que impulsó aun sector que había estado en suspenso durante año y medio, ahora llega el turno a las agencias de viajes; otras de las empresas más golpeadas por las restricciones contra el Covid.

Este puente de Todos los Santos se parecerá más al de 2019 que al de 2020. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española De Agencias De Viajes (CEAV), explica que en 2021 se alcanzará un 80% de las reservas que hubo durante 2019; frente a la casi total ausencia de actividad que hubo el pasado ejercicio. Durante 2020, la facturación del sector se desplomó un 90%.

"Se preparan productos especiales para el puente que se están transformando en reservas", señala el experto, que añade que los destinos más reservados son los de turismo nacional y la media distancia.

Dentro de la primera categoría, las zonas que más visitantes recibirán durante este periodo son las Islas Canarias, Cádiz y la costa valenciana. Los destinos de media distancia con más demanda son Irlanda, Portugal y las capitales europeas.

Con todo, aún no se podrá cubrir el 100% de lo que se facturó en 2019. El sector no ha podido realizar viajes internacionales de largo recorrido, son especialmente relevantes aquellos a países asiáticos como Japón y los que tienen como destino Estados Unidos. Estos Estados están vetados al turismo, por lo que no se ha recuperado la actividad económica que generan

Un sector golpeado

A pesar de que los viajes largos en los puentes otoñales sólo suponen alrededor de un 20% del total de los ingresos; en el conjunto del año representan una partida importante. Por ello, las agencias de viajes han facturado en 2021 la mitad de lo que se hizo en 2019.

Garrido reseña que además de los viajes internacionales "faltan los viajes de empresa, que tardarán en volver" y "el turismo de congresos que aunque se esté reservando ahora no se espera que se reanude hasta 2023".

Sin embargo, hay buenos pronósticos para el próximo año. "Las mejores previsiones para 2022 es recuperar el 80% de la facturación, a mediados de año", desvela Garrido.

El sector espera que los buenos pronósticos le ayuden a salir del bache del Covid. Aún hay 12.120 empleados de agencias de viajes en Erte, y como denuncian desde CEAV "a ningún sector le cayó la facturación un 90%", por lo que auguran una "recuperación gradual y lenta". Para lograrlo piden al Estado un plan RENOVE, al igual que se ha hecho con otros sectores como la automoción.