Los ganaderos prevén que faltará cordero estas navidades

Imagen de archivo de un cordero.

Cordero al horno, cordero asado, paletilla de cordero, chuletillas de cordero…son algunos de los platos más comunes que se preparan en España durante los días más señalados de las fiestas navideñas.

Sin embargo, este año no va a ser tan fácil encontrar dicho producto en las carnicerías.

La anticipada subida de temperaturas, la falta de lluvia y la escasez de alimento han provocado que la época de apareamiento de las ovejas se retrase, según indican los ganaderos de ovino.

Esto va a suponer que la cantidad de producto ofertado para el mes de diciembre, coincidiendo con las navidades, sea bastante más reducida que en años anteriores debido a que las crías aún no habrán nacido o estarán en proceso de engorde.

Entre los meses de marzo y abril es cuando los machos cubren a las hembras. Transcurridos cinco meses, duración aproximada de la gestación de una oveja, las hembras empiezan a parir.

En el calendario coincide con el fin del verano y principio del otoño, según explica Antonio Punzano, responsable de ovino-caprino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y pastor de ovino en la Sierra de Jaén, a Confidencial Digital.

De esta manera la gran demanda de cordero durante las navidades, época donde las ventas de este producto se disparan, se puede cubrir sin problema. “Hoy, por 70 euros tienes un cordero de entre 15 kg y 17 kg, pero en Navidad suben a 90 euros. Una subida de veinte euros por el mismo producto es mucho dinero”, explica Antonio.

En marzo se van a juntar dos parideras

El pastor jienense indica a ECD que “ya es demasiado tarde para utilizar métodos para optimizar la reproducción del ganado ovino. Esto deberíamos haberlo previsto antes”.

Sí que puntualiza que alguna raza de oveja más fértil como es el caso de la segureña, procedente de Murcia, Jaén y Almería, se ha cubierto, pero la raza merina, una de las más comunes en España, no.

Esto va a suponer que las ovejas que deberían haberse quedado cubiertas entre marzo y abril, lo van a hacer cuando comiencen a acortarse los días, es decir, a finales de verano y principios de septiembre.

Además de que no van a poder cubrir la demanda de las fiestas navideñas, en marzo se van a juntar dos parideras, la paridera de todos los años y la de finales de verano, que es la que se ha retrasado este año, y va a haber una mayor cantidad de producto que no se va a vender.

Andalucía, Castilla La Mancha y Aragón las principales productoras de cordero

El miembro de la COAG asegura a ECD que esto está pasando en todas las partes de España. “El otro día estuve hablando con unos ganaderos de Aragón y me contaron lo mismo. Aparte de no tener alimento por la sequía, sus ovejas no se habían cubierto”.

Él admite que aunque este problema está afectando en toda España, cuanto más al sur más se agrava la situación, teniendo en cuenta su propio ejemplo, un cebadero en la provincia de Jaén.

Suponiendo esto, se puede decir que la gran parte del ganado ovino español está pasando por estos problemas en su grado más alto porque la mayoría de las cabezas de ovino se encuentran en Badajoz, Cáceres y Ciudad Real, seguido de Aragón y determinadas provincias de Andalucía, según la distribución geográfica publicada en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hablando en cifras, en Badajoz hay entre 2.600.000 y 1.700.000 cabezas de ovino, y entre 1.700.000 y 900.000 en cada una de las otras dos provincias, Cáceres y Ciudad Real.

Escasez de alimento o de mala calidad

La combinación de las altas temperaturas y la sequía generan una gran escasez de alimento, ya sea por la dificultad para comprarlo como por la mala calidad del mismo.

Apenas queda pasto, plantas herbáceas que nacen en el campo gracias a la lluvia, lo que significa que el ganado ya no puede alimentarse por sí solo sino que el pastor tiene que empezar a comprar forraje, pasto cosechado expresamente para ser suministrado como alimento a los animales, y pienso.

Ambos productos se compran para alimentar al ganado durante el verano que es cuando el pasto se seca y deja de haber alimento, pero este año parece que se ha adelantado.

Y además de que los ganaderos han tenido que empezar a comprar forraje antes, “el que pueda encontrarlo porque tampoco hay”, es “malo y escaso”, matiza Antonio.

En cuanto al tema del pienso también les está resultando una cuestión difícil de afrontar. En primer lugar por la guerra, porque la mayoría del pienso que se importa en España procede de Ucrania.

“Ahora que ya nos habíamos acostumbrado a esta situación llega la sequía y nos deja también sin producto nacional”, cuenta desesperado el pastor jienense.

Y en segundo lugar, porque a pesar de que se redujo la llegada de pienso de Ucrania, iban aguantando con la producción nacional, pero ahora esta también está paralizada por la falta de agua.

“Tendremos que buscar algún otro país de donde importarlo. América del Sur es un buen exportador, sobre todo en Argentina hay bastante cereal. El problema es que la Unión Europa apenas tiene convenio con estos países…”, añade el mismo.

El Ramadán, otra época del año con alta demanda

Teniendo en cuenta que durante el mes de Ramadán se consume mucho cordero, Confidencial Digital ha preguntado al miembro de la COAG por este asunto.

“El mes que se celebra Ramadán también aumenta la demanda de cordero, pero no es el mismo que el de Navidad sino que nos piden un cordero mayor, un cordero pesado”, aclara.

En la cultura musulmana no se consume el cordero que se imagina todo el mundo cuando oye esa palabra, sino que es bastante más grande y pesado, y por consiguiente más caro por la cantidad de kilos.

Antonio Punzano explica a Confidencial Digital que gracias a esta celebración pueden dar salida a todo el cordero excedente que no habían conseguido vender en los meses anteriores.