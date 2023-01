Las gasolineras triplican las ventas en los últimos días del descuento a los carburantes

El final del descuento de 20 céntimos por litro de combustible ha provocado que los conductores, para poder beneficiarse de la ayuda que concluyó el 31 de diciembre, hayan formado largas colas para repostar los últimos días de 2022. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha asegurado a ECD que “aunque todavía no hay datos oficiales, muchos asociados han doblado o triplicado el volumen de ventas habitual a final de año. Eso ha provocado que las estaciones de servicio estén prácticamente vacías estos primeros días de enero”.

Además, desde la patronal manifiestan que para 2023 prevén que “el precio de los combustibles vaya a seguir subiendo”. “Aunque es difícil hacer pronósticos, nuestras previsiones es que la gasolina y el gasóleo se van a encarecer. Si China finaliza los confinamientos, quitan el ‘freno de mano’ y comienzan a consumir diésel, vamos a tener sustos importantes. Además, de lo mejor que le ha pasado a Europa es que estemos teniendo un invierno suave”, ha incidido el director general de la CEEES.

Las grandes petroleras mantienen el descuento

Empresas como Repsol, Cepsa, Galp o Shell han decidido continuar bonificando a sus clientes cada vez que repostan. A través de programas de fidelización o empleando un método de pago determinado -como es el caso de Repsol con la aplicación Waylet o la tarjeta Solred- se otorga un descuento que ronda los 10 céntimos por cada litro de combustible.

Rabadán ha comentado que “estas políticas evidencian que la demanda está por debajo de lo que sería natural. El último informe de recaudación de Hacienda sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos muestra que este tributo está a la baja, al igual que las ventas. En 2007 cada estación de servicio vendió de media 3 millones de litros de combustible, mientras que el 2021 cerró en 1,8 millones. La demanda es la que es, y parece que hay una cruzada contra el coche privado. Habría que ver qué modelo de movilidad quiere el Estado, por si de verdad es viable que no exista el vehículo propio”.

La nueva bonificación

El Gobierno aprobó la última semana del año el sexto paquete de medidas para combatir la inflación, en el que se elimina la ayuda de la gasolina para el conjunto de los ciudadanos, y la restringe a ciertos profesionales, como los transportistas, los taxistas, o los agricultores. Sobre ello, en la patronal de las estaciones de servicio subrayan que “hemos pasado de ser los banqueros del Gobierno, a que lo sean los transportistas”, ya que a los beneficiarios les van a devolver la ayuda a partir del 1 de abril.

Igualmente, Rabadán sostiene que quitar el descuento de 20 céntimos para todos los usuarios ha sido "una decisión precipitada", porque puede haberse dado "un error de diagnóstico" al no haber considerado cómo van a evolucionar los precios de los combustibles. "No hay voluntad de favorecer los combustibles de origen fósil. Han retirado la bonificación también sin tener en cuenta la realidad de muchos municipios y profesiones. No es lo mismo una zona rural que una gran urbe, y hay trabajadores que necesitan sus vehículos todos los días, como un fontanero o un electricista".

Además, el director general de la CEEES explica que "nosotros seguimos pidiendo que se rebaje el IVA y el Impuesto sobre Hidrocarburos, aunque se nos dice que no se puede hacer debido a las normas de fiscalidad de la Unión Europea. Sin embargo, Polonia lo ha rebajado, y en Portugal el tributo se encuentra por debajo del mínimo comunitario exigible, ya que han argumentado que es una medida limitada en el tiempo. Al final el gasóleo -que en 2021 fue el 80% del combustible de automoción que se empleó en España- se ha encarecido en el último año un 24%, y la gasolina un 7%".