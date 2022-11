Los hoteles abren una nueva vía de negocio con el envío de comida a domicilio

El sector delivery se ha convertido en la opción mayoritaria para hogares que, o bien por tiempo o por pereza, abandonan visitar los restaurantes y en su lugar deciden pedir comida a domicilio.

La industria hotelera se ha adaptado a estas nuevas formas de consumo empezando a colaborar con conocidas plataformas de reparto.

El cambio de tendencia comenzó a gestarse tras la pandemia. Con las restricciones y el confinamiento los hoteles se vieron obligados a reinventarse. “Nos quedamos sin clientes en la pandemia y teníamos que hacer algo para salir adelante y seguir vendiendo”, indica Javier Villanueva, director de Silken Hoteles.

Alojamiento... y comida

Los hoteles, cuyo principal objetivo hasta ahora ha sido ofrecer alojamiento, se han sumado al carro y han comenzado a negociar con estas plataformas.

Aunque su objetivo principal se basa, indican fuentes del sector a ECD, en rentabilizar costes y aprovechar las infraestructuras, ahora han visto cómo esta alternativa puede significar otra vía de negocio potencialmente importante.

En el caso de la cadena de hoteles Silken, Villanueva comenta que de los 34 hoteles que tiene esta cadena repartidos en toda España, ya tiene 10 funcionando con este tipo de plataformas.

Esta colaboración entre empresas tan distintas aporta ventajas a ambos. A las plataformas delivery les ofrece mayor rapidez en la entrega al situarse generalmente en el centro de los ciudades, y a los hoteles se les permite ocupar un nicho de mercado donde hasta ahora, su presencia era anecdótica: la gastronomía.

Aunque el objetivo de los hoteles nunca ha sido ofrecer servicios gastronómicos más allá “de lo básico”, como desayunos o comidas sencillas, ahora han empezado a contratar chefs, aumentar sus instalaciones y ampliar el numero de empleados.

Aumentan los hoteles que se incorporan a esta nueva tendencia

Una oportunidad de oro para empresas cómo Voxel, encargadas de gestionar la automatización de las facturas de estos procesos. Desde la empresa, indican que han aumentado notablemente el numero de solicitudes por la incorporación de la industria hotelera a plataformas delivery.

“Las empresas empiezan a poner el foco en la digitalización, un elemento clave para la eficiencia de negocio”, explica Ángel Garrido, CEO de Voxel.

Desde la industria hotelera indican que, aunque es pronto para saberlo, sus previsiones respecto a sus ventas de comida podrían aumentar hasta en un 60%.

No se trata de obtener nuevos medios de financiación, sino de conseguir pontencialmente más clientes gracias a la variedad de oferta de sus menús.

“El crecimiento va a ser sin ninguna duda exponencial, en 2020 no teníamos nada y ahora sí”, indica Villanueva.

Mayor éxito en ciudades; menos en zonas rurales o vacaciones

Esta tendencia no funciona, sin embargo, en todos los hoteles. Depende en gran parte de su ubicación. Así, mientras es todo un éxito en hoteles urbanos ubicados en los centros de grandes capitales, como Madrid, Barcelona o Valencia, no funciona tanto en hoteles vacacionales, cuyos picos son tan estacionales que a largo plazo no sale rentable.

Grandes marcas hoteleras ya están sumándose a esta tendencia: Silken y Meliá son los que ahora, cuentan con más presencia en estos nuevos servicios.