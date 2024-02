Mobile World Congress 2024. En Barcelona se da cita la Cuarta Revolución Industrial

Debate en el Mobile World Congress de Barcelona (Foto: Kike Rincón / Europa Press).

Google, Huawei, Ericsson, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Cellnex Telecom, Cisco, Deutsche Telekom, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, TikTok, ZTE, China Mobile, Vodafone y Orange son algunas de las muchas empresas tecnológicas que participan, desde el lunes, en una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), que se celebra esta semana en Barcelona.

Más de 2.000 empresas expositoras y 95.000 asistentes en el MWC 2024, recibidos por el rey Felipe VI, que presidió la apertura. Quien convoca es la patronal de empresas de telecomunicaciones (GSMA, por sus siglas en inglés), que preside José María Álvarez-Pallete, presidente y CEO de Telefónica.

Conectividad

La conectividad es, lógicamente, “tema” importante de este encuentro. Pero no es el único. Las operadoras de telecomunicaciones llevan años queriendo reinventarse más allá de la provisión de redes, sean con fibra o inalámbricas. El evento convoca a cientos de empresas que forman parte de los ecosistemas tecnológicos.

También están presentes, empresas y participantes que pertenecen a sectores que demandan/compran tecnología: 56%, en 2023.

Como dijo Mats Granryd, director general de GSMA, en su ponencia de apertura: “Con más de la mitad de los asistentes provenientes de sectores que van más allá del ecosistema móvil, el MWC no representa un solo sector. La conectividad abre un mundo de posibilidades para las empresas y la sociedad al fusionar la tecnología con el resto de sectores de actividad”.

Cuestión de supervivencia

Para las operadoras de telecomunicaciones, “abrirse al ancho mundo”, es cuestión de supervivencia. También es oportunidad de crecimiento. Por un lado, tienen a BigTech (Amazon, Google, Meta, NVIDIA, Apple, Microsoft, Tesla: llamados en Estados Unidos, “los siete magníficos”, por su impresionante valor en bolsa), que usa las redes de telecomunicaciones, pero no comparte equitativamente los costes de inversión en redes. Las operadoras de telecomunicaciones demandan un “fair share”, un reparto justo de las cargas y que las empresas de internet paguen por el uso de redes.

También están las empresas de televisión en streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV, Peacock, Warner, AMC, AXN, Hulu, ESPN y muchas más.

Algunas operadoras -como Telefónica- llevan a cabo una doble jugada: acuerdos para integrar en su oferta a plataformas como Netflix, Amazon y Disney+, entre otras, y, al mismo tiempo, crear su propia plataforma de contenidos en español, Movistar+. La cuestión es cuánto está el consumidor dispuesto a pagar por acceder y ver una, dos, o tres plataformas. Tres plataformas en streaming, es la media que se contrata por hogar en EE.UU., por ejemplo.

Líderes en Cloud

Y están las empresas líderes en Cloud: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Las operadoras de telecomunicaciones trabajan con ellas, como el resto del sector tecnológico. No les queda más remedio.

Las compañías de software de gestión empresarial (ERP, SCM, CRM, BI, etc.), cada vez prestan más sus servicios en Cloud y menos “on premises” (en los dispositivos, sean servidores, data centers u ordenadores). Le sucede a Oracle, Salesforce, SAP, IBM, HPE, SAS, BMC y muchas otras firmas de software.

De hecho, quien es capaz de aunar al mayor número de jugadores de los distintos ecosistemas tecnológicos, puede llegar a ganar la batalla, convirtiéndose en un integrador de tecnologías de nueva generación. Es lo que antes hacían Accenture o Capgemini y ahora hace Telefónica Tech, por ejemplo, de la mano de José Cerdán Ibáñez, un empresario, un emprendedor, además de directivo.

Capas de ecosistemas

No es tarea fácil: la conectividad está en la base de todo. La pirámide crece con capas de ecosistemas: los de empresas de cloud, software de gestión empresarial y las televisiones en streaming, que ya hemos mencionado. Hay que añadir las empresas de ciberseguridad (CheckPoint, Palo Alto Networks, Fortinet, Symantec, McAfee, entre otras); las empresas proveedoras de equipos y servicios de Networking (Cisco, Avaya, Nokia, Alcatel-Lucent, Ericsson, etc.); las tradicionales firmas de computación, como Apple (única empresa tecnológica que no está presente en el MWC de Barcelona), Lenovo, Dell Technologies, hp, Samsung, Sony, Asus, Hacer.

Están las empresas de almacenamiento como Netapp, EMC; y las de virtualización, como VMware; los fabricantes de procesadores, desde el líder actual, NVIDIA (le robó el trono a Intel), única en llegar a los dos trillones de dólares de capitalización en bolsa gracias a sus chips con Inteligencia Artificial (IA), tanto GPU como CPU, seguida por AMD, Intel, TSMC, Qualcomm o la propia Apple y Microsoft, que se han lanzado al diseño de sus propios chips. Por supuesto, los fabricantes de teléfonos móviles inteligentes.

Las Cuatro Revoluciones Industriales Tecnológicas

Tras la Computación (primera revolución industrial tecnológica, hace 50 años), hace tres décadas (años noventa), dos décadas (años dos mil), el sector tecnológico tradicional (computación, informática), en España, convocaba al resto de ecosistemas tecnológicos en la Feria SIMO, en Madrid.

Las firmas protagonistas, además de HP, IBM o Microsoft, eran las operadoras de telecomunicaciones, porque hace veinte años, la computación se unió a la movilidad dando lugar a la segunda revolución tecnológica en un siglo. Hoy es al revés y son las firmas de telecomunicaciones las que convocan al resto de ecosistemas tecnológicos en el evento MWC de Barcelona.

El punto clave de inflexión fue la explosión del uso de Internet, unido a la computación y la movilidad: juntos, dieron lugar a la tercera revolución industrial tecnológica. De las tres revoluciones, en 50 años, han dado cuenta premios nobel de economía, para demostrar la contribución de las tecnologías de la información y comunicación (conectividad) al crecimiento económico y el empleo, la productividad y competitividad empresariales: Robert Solow, Michael Spence, Richard Thaler, Robert Schiller, Paul Romer y algún economista laureado adicional.

Digitalización e IA en Barcelona

Lo que se da cita estos días en Barcelona con el MWC es la Cuarta Revolución Industrial, más reciente, in crescendo en la última década (2014-2024), con la confluencia de las tecnologías de la digitalización: Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, Big Data, Internet de las Cosas (IoT), Edge Computing, Web3, NTF, Blockchain, Metaverso (Realidad Virtual, Realidad Aumentada, etc.), Industria 4.0, Robótica y algunas más.

Cada tecnología tiene sus actores principales. Y no solo norteamericanos. El sector tecnológico chino es fuerte, es pujante, está financiado por el estado chino (el partido comunista, el ejército, los servicios de seguridad) y muchos de sus jugadores están presentes en Barcelona: Huawei, Byte-Dance (TikTok), Baidu, China Mobile, Tencent, Alibaba Group, etc. Son gemelos digitales de sus homólogos originales norteamericanos.

Economía de los ecosistemas

Y, en la práctica, casi todas las empresas del sector tecnológico digital han introducido todas esas tecnologías de la digitalización en su oferta comercial.

Puesto que, todo el mundo no puede hacer de todo, surge la economía de los ecosistemas y la de las plataformas, en que se agrupan cientos de empresas tecnológicas digitales para colaborar. Las firmas más grandes, como Meta, tienen grandes servidores, data centers y proveen de redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), Metaverso e Inteligencia Artificial. Y lo mismo hacen Apple, Alphabet (Google, YouTube, Google DeepMind), Microsoft (con Open AI), Amazon (con Anthropic), Oracle con (Cohere).

Podríamos seguir y no acabaríamos. La existencia de todos estos ecosistemas, convocados por GSMA, explica la presencia de miles de empresas tecnológicas y 95.000 asistentes.

Colaboración entre ecosistemas tecnológicos

Para sobrevivir, primero, y triunfar, después, además de competencia, hace falta colaboración entre ecosistemas. Es lo que piden las operadoras de telecomunicaciones con su iniciativa “GSMA Open Gateway”, lanzada en el MWC de Barcelona en 2023.

Este proyecto quiere -de una vez por todas- desplegar todo el potencial de 5G. Como destacaron los primeros espadas de Vodafone y Orange (operadoras de telecomunicaciones) tras una década de inversiones en 5G, aún no se ha producido el despliegue. Explicar el porqué nos exigiría otra crónica.

Baste decir que “Open Gateway” busca acelerar el crecimiento de servicios digitales y aplicaciones, proveyendo a los desarrolladores acceso universal a las redes de los operadores de telecomunicaciones. Desde el anterior MWC de Barcelona-2023, 47 operadores móviles –representando a 239 redes móviles y el 65% de las conexiones globales– se han sumado a la iniciativa. También socios tecnológicos como AWS, Infobip, Microsoft, Nokia y Vonage.

Otra iniciativa de colaboración entre ecosistemas tecnológicos es “AI-RAN Alliance”, que quiere integrar la Inteligencia Artificial en la tecnología celular e impulsar la tecnología RAN y las redes móviles. Entre los socios fundadores de la “AI-RAN Alliance” están Amazon Web Services (AWS), Arm, DeepSig, Ericsson, Microsoft, Nokia, NVIDIA, Samsung Electronics, SoftBank y T-Mobile USA, Inc. (T-Mobile).

Aportación económica de las tecnologías móviles

Acabamos con una nota económica. GSMA lanzó, en la apertura del MWC de Barcelona 2024, su “Informe de la Economía Móvil”, que desveló que 5G supondrá (51%) del total de conexiones móviles en 2029. 58% de la población mundial usaba internet móvil a finales de 2023, es decir, 4,7 billones de usuarios.

Se espera que 5G aporte a la economía mundial 930 billones de dólares en 2030, siendo los principales beneficiarios la fabricación y manufactura (36%), sector público (15%) y Servicios (10%).

El informe termina afirmando que los servicios y tecnologías móviles generaron 5,4% del Producto Interior Bruto mundial en 2023 o, 5,7 trillones de dólares en valor económico (cinco veces el PIB español).