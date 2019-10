Movistar, Vodafone y Orange van a ofrecer a los clientes rechazar que el INE siga la pista a sus móviles

El Instituto Nacional de Estadística se encuentra en el ojo en el huracán. Su proyecto para seguir la pista de los móviles durante ocho días para elaborar una estadística sobre los desplazamientos habituales de los españoles ha provocado una gran polémica. De momento, Movistar, Vodafone y Orange se van a proteger ante posibles reclamaciones.

Tal y cómo se publicado esta semana, el INE monitorizará cómo se mueven los españoles gracias a sus teléfonos móviles. Durante cuatro días laborables de noviembre, un domingo y tres días de vacaciones seguirá los movimientos de los terminales.

Eso sí. Se insiste estos días en que los datos serán completamente anónimos en virtud de un acuerdo pionero en Europa con las tres principales operadoras del país (Movistar, Vodafone y Orange). El instituto estadístico recibirá las posiciones agregadas de los números, pero no los titulares de las líneas.

La información es relevante para averiguar cuáles son los desplazamientos habituales de la población y, por tanto, dónde se deben prestar los servicios públicos y reforzar las infraestructuras. También se conocerá adónde van los españoles de vacaciones dentro del territorio nacional.

Protección de Datos ha pedido información

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por su parte, también ha reclamado más detalles a la entidad dirigida por Juan Manuel Rodríguez Poo.

“La Agencia se ha dirigido al INE solicitando información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles con el fin de conocer los desplazamientos de la población”.

Este es el escueto mensaje al que remite la AEPD acerca de la operación del instituto estadístico, y que ha colgado en su perfil de Twitter después de que muchos usuarios criticaran en la red que no habían prestado su consentimiento para esta operación.

Una consulta, no obstante, que ha contribuido a incrementar la inquietud entre la población. Y ha puesto de manifiesto también, según critican en una de las principales compañías telefónicas del país, “la falta de comunicación entre el INE y Protección de Datos antes de dar a conocer el proyecto”.

Ofrecen solicitar que no se cedan sus datos

Ante este escenario, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes del sector, los tres principales operadores españoles han decidido “curarse en salud” y comunicar personalmente a sus clientes que disponen de mecanismos para solicitar expresamente que la compañía no ceda los datos -ni anonimizados- a terceros.

Buscan frenar una ola de protestas de los usuarios. Reconocen que, pese a que no están cometiendo ninguna ilegalidad, también persiguen evitar demandas por privacidad y protección de datos.

Todas las compañías cuentan con esta opción dentro de su política de privacidad. En Movistar explican para qué utiliza la compañía estos datos anonimizados: “Con estos datos anónimos, el Grupo Telefónica realiza Proyectos Big Data. Estos datos se analizan con el objetivo de obtener resultados, siempre de manera agregada, con el fin de identificar comportamientos de carácter general y nunca de carácter individual”.

“Una vez agregados, los datos son extrapolados estadísticamente para realizar una estimación sobre el número total de personas, para no tener en cuenta solo aquellos que están conectados la red de Telefónica. Por todo lo anterior, dado que los datos están anonimizados, agregados y extrapolados, es totalmente imposible identificar de manera individual a las personas que generaron dichos datos”.

Fuentes de Vodafone destacan a ECD que los clientes pueden rechazar que el INE siga la pista a sus móviles accediendo a su cuenta personal y, desde el menú de permisos, activar la opción: “No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados”.

También los usuarios de Orange pueden reclamar que no se usen sus datos enviando un escrito a las oficinas de la compañía con la referencia “protección de datos” o a través del correo electrónico: [email protected].

Información totalmente “anonimizada”

Los operadores han dado un paso más y están haciendo pedagogía con sus clientes. En Vodafone explican a los usuarios que van a aplicar la solución ‘Vodafone Analytics’, que la compañía lanzó hace año y medio.

Confirman que solo se obtiene información sobre cuántos dispositivos están conectados en una hora concreta en una antena. No se recoge ninguna información más. Este punto es importante porque toda la información, antes de ser volcada a la plataforma de Big Data para poder procesarla y trabajar con ella, se anonimiza por completo, lo que hace completamente imposible rastrear cualquier tipo de usuario único.

Matizan que solo se agregan datos de antenas a las que están conectados al menos diez dispositivos. Si hay menos, la plataforma no las contabiliza.

Destacan que ‘Vodafone Analytics’ resulta muy útil para los ayuntamientos, por ejemplo. Pueden descubrir qué zonas necesitan refuerzo de transporte, limpieza o para determinar si la capacidad hotelera para los turistas es suficiente.

A raíz de lo anterior, las compañías aseguran que no pueden afirmar que X personas van de Alcorcón a Madrid centro a trabajar. Sólo saben que a las 12 de la noche hay 1.000 personas más que a las 12 de la mañana en Alcorcón, con lo que se deduce que trabajan fuera de la ciudad, por ejemplo.

Además, aseguran, no se localiza a la gente de forma concreta: se puede estar comprando en El Corte Inglés o en el FNAC de Callao, pero no se sabe la ubicación exacta. Simplemente se conoce que hay alguien conectado a esa antena pero no dónde se encuentra, al contrario que otras aplicaciones móviles que usan GPS.

No se trazan tampoco flujos, ni individuales ni agregados. Un aspecto importante que, según coinciden en los tres principales operadores, “no ha quedado demasiado bien reflejado en algunos artículos en prensa de los últimos días, lo que ha provocado una alarma innecesaria”.

En Orange explican a ECD que facilitarán información previamente agregada, y por tanto, totalmente anonimizada, mediante la utilización de técnicas que garantizan la irreversibilidad de dicho proceso, y que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa nacional y europea de protección de datos de carácter personal.

Aseguran que este proceso se realiza a través de técnicas de Big Data ya existentes, que garantizan plenamente la privacidad de los clientes.

La información que se facilita contiene datos con menor grado de incertidumbre frente a modelos de encuestas utilizadas anteriormente por organismos públicos. De esta forma se mejora la eficiencia de servicios públicos, ajustando la oferta a la demanda real.