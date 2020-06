El presidente de la Cámara de Barcelona, multado por sus gasolineras independentistas

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona no es sólo un activista independentista, fundador de la Assemblea Nacional Catalana y del Cercle Catalá de Negocis. Joan Canadell es el administrador único de Petrolis Independents SL, una empresa de gasolineras que apoya la independencia de Cataluña.

Mientras su responsable defiende la confrontación con el Estado para lograr la independencia de Cataluña, su empresa ha tenido que pagar una multa de la Agencia Española de Protección de Datos.

Confidencial Digital ha podido consultar una resolución reciente en la que la Agencia Española de Protección de Datos termina un procedimiento sancionador y lo archiva después de que la compañía de gasolineras de Joan Canadell abonara una sanción reducida gracias a que ha renunciado a presentar recurso y ha reconocido su responsabilidad.

Problema con las cookies

Todo comenzó el pasado mes de octubre. Alguien que había navegado por la página web de Petrolis Independents presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos: “Pongo en su conocimiento, para que tomen las medidas oportunas al respecto, que la web ***URL.1 estimo que no cumple la vigente normativa legal en materia de Protección de Datos, ni en su página de contacto y, menos aún, con relación a las cookies y su política”.

La agencia recibió la denuncia, analizó la documentación y la Subdirección General de Inspección de Datos se puso a investigar. Por ello dirigió un requerimiento informativo a la entidad reclamada, es decir, a Petrolis Independents, para que explicara lo sucedido.

La empresa de gasolineras de Joan Canadell se justificó diciendo que “en el proceso de aplicación de dichas medidas, la empresa informática encargada de la aplicación, se retrasó a la hora de actualizar ciertos contenidos de la web, los cuales ya han sido actualizados y ya están perfectamente adaptados a las exigencias de la nueva Ley de Protección de datos”.

También quiso excusarse con el argumento de que “el descuido en el retraso a la hora de actualizar ese pequeño punto dentro del completo engranaje de la empresa, aparte de ser causa de un tercero, no ha producido ningún beneficio a la empresa, que además, no ha hecho un uso indebido de los datos obtenidos en ningún momento, ni ha causado perjuicio alguno. Que es evidente que no se trata de una actitud dolosa, ni ha existido carácter continuado de la infracción, más bien lo contrario, adaptando de inmediato todo lo necesario a lo que requiere la Ley”.

No permite rechazarlas

La Agencia Española de Protección de Datos profundizó en el asunto, analizó la web de Petrolis Independents y detectó varias irregularidades. Por ejemplo, que “NO [sic] existe, en esta página, un mecanismo que posibilite la gestión de las mismas de forma granular o alternativamente se posibilite rechazar todas las cookies”.

En un primer momento la Inspección de Datos consideró que “la política de cookies que se realiza por la entidad reclamada no cumple las condiciones que impone la normativa vigente, por lo que procede la apertura del presente procedimiento sancionador”.

Ya en un estudio más pormenorizado vio otros problemas, como que “al acceder a la página web ***URL.1 existe la opción de “Aceptar” todas las cookies haciendo clic en “aceptar”, o bien si se desea más información se puede hacer clic en “leer más”, pero en esta primera capa, no se informa de que cuando se accede a la misma, sin haber realizado ninguna otra acción, se cargan cookies no necesaria, sin haberlas aceptado previamente”.

Además, “entrando en la segunda capa, a través del link, “leer más”, se proporciona información sobre algunos aspectos de las cookies como por ejemplo, qué son o los tipos de cookies que existen, pero NO se da información sobre las cookies que se cargan cuando se navega por la web. Tampoco se posibilita la configuración de las cookies a través de un mecanismo que las pueda gestionar de forma granular o alternativamente se puedan rechazar todas”.

Infringe la ley

Esta forma de proceder de la web de las gasolineras independentistas de Joan Canadell podría suponer, concluyó la agencia, la comisión de la infracción del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Ese artículo establece que “los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario”.

3.000 euros que se quedaron en 1.800

La misma ley indica que esta infracción está tipificada como leve: “Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el artículo 22.2.”, y puede ser sancionada con una multa de hasta 30.000 euros.

Pero según el grado de intencionalidad y el plazo de tiempo durante el que se cometió la infracción, Protección de Datos estimó adecuado imponer a Petrolis Independents una sanción de 3.000 euros.

A su vez, esos 3.000 euros se quedaron en 1.800 gracias a dos reducciones: la reducción por el pago voluntario de la sanción (anterior la resolución), y la reducción por el reconocimiento de la responsabilidad, “siempre que este reconocimiento de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido para formular alegaciones a la apertura del procedimiento”.

La empresa del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona optó por esas reducciones. El 6 de abril pagó la sanción de 1.800 euros “haciendo uso de las dos reducciones previstas en el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el reconocimiento de la responsabilidad”.

La resolución con la que se finaliza el procedimiento en la Agencia Española de Protección de Datos advierte además que este pago realizado “dentro del plazo concedido para formular alegaciones a la apertura del procedimiento conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción y el reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos”.

Es decir, que Petrolis Independents se conformó con la sanción, aceptó haber infringido la normativa de protección de datos y renunció a recurrir la resolución, pagando 1.800 euros.

Denuncia desde Madrid

Fuentes de la empresa explican a ECD que Petrolis Independents tenía contrata a una empresa informática para gestionar todos los asuntos relacionados con su página web, incluidas la política de protección de datos y las cookies.

Por tanto, aseguran que cualquier problema con las cookies tuvo como responsable a esa empresa. De hecho, la compañía informática fue la que se hizo finalmente cargo de la multa. Aunque la Agencia Española de Protección de Datos multó a Petrolis Independents, SL, y ésta abonó los 1.800 euros, después la empresa informática le pagó esa cantidad a la compañía de gasolineras.

De hecho, es por ello que se conformaron con las reducciones y aceptaron no recurrir, por decisión de esa otra empresa que quería zanjar el asunto sin recursos.

Por cierto, que también aseguran que la denuncia que originó la investigación de la Agencia Española de Protección de Datos llegó desde Madrid. Pese a que sólo tienen gasolineras en Cataluña, señalan que fue una madrileña la que les denunció: según ellos, debido a que son una empresa que se 'moja' claramente a favor de la independencia de Cataluña.

Paga los impuestos a la Hacienda catalana

Petrolis Independents, SL es una franquicia de Petro7, a su vez una marca del grupo de gasolineras Petrolis Roset SL. La empresa tiene su sede en Tarrasa (Barcelona) y puso su primera gasolinera en el año 2007 en Montblanc, en la N-240.

En 2014 se reconvirtió con el nombre actual. En su web saca pecho de ser “la primera empresa de gasolineras de bajo coste que desde el primer día tributa todos sus impuestos en Cataluña y que destina parte de los beneficios a proyectos que trabajan por que el país alcance la independencia. El principio que guía a los accionistas es claro: la independencia es lo único que garantiza el progreso social y económico del país y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos”.

Sus gasolineras, ubicadas en Tarrasa, Montblanc, L’Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Torroella de Montgrí, Golmès-Mollerussa, Bescanó y Les Franqueses del Vallès (es decir, en las provincias de Barcelona, Gerona y Lérida), lucen la estelada en su imagen corporativa y ondean más banderas independentistas en las instalaciones.