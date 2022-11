Los transportistas de la huelga acusan a televisiones y radios de "presiones" y "mentiras"

Hace exactamente una semana que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte pretendía tensionar de nuevo al gobierno. Con la declaración de la huelga y su paro, el ministerio de Raquel Sánchez volvía a estar en contra las cuerdas.

Esta vez, sin el apoyo de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT), y sin el "sí" de muchas asociaciones pertenecientes al sector.

Fracasa la huelga de transportistas convocada la semana pasada

Parecía que esta huelga sería similar a la ya celebrada en marzo. Comenzó bajo un contexto de incertidumbre y sin el apoyo de todos los transportistas y a pesar de amenazar con romper la cadena de suministro de cara a las navidades, nada más lejos de la realidad.

Este nuevo paro convocado por transportistas ha terminado casi antes de empezar. En su segunda jornada la Plataforma en Defensa del Transporte suspendió la huelga alegando una “campaña de acoso y derribo” contra el colectivo.

En el comunicado, la asociación minoritaria habla de “miles de llamadas contra los compañeros y amenazas para secundar la huelga”.

Rafael Alamillo, miembro de la Junta Directiva de la plataforma convocante, explica a ECD que “tanto el gobierno como muchos medios de comunicación, sobre todo televisiones y radios han atacado brutalmente a la organización y a su presidente, Rafael Hernández”.

Según la plataforma, radios y televisiones "han mentido"

Desde la plataforma hablan de una campaña mediática orquestada en televisiones y radios generalistas, a los que acusan de haber “mentido” sobre el presidente de la asociación, Rafael Hernández.

Desde la plataforma denuncian que en medios de comunicación se haya mentido “intencionadamente” sobre el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, diciendo que "ni es transportista ni tiene camión".

“Medios que han mentido y han dicho auténticas barbaridades”, denuncian desde la asociación.

Las presiones no se limitan sólo a los medios de comunicación. También señalan a los cargadores (empresas contratantes de los camioneros) de amenazar con despidos masivos a los transportistas que decidieran acudir a la huelga.

También acusan a los cargadores

“Los cargadores palpan el ambiente y hablan con otras empresas, nos dijeron que si cargábamos bien, si no, tenéis la puerta cerrada mañana mismo”, denuncian desde la plataforma.

Aunque la agrupación, que integra pequeñas y medianas empresas del sector, insiste en que "la situación es peor que marzo", aseguran a Confidencial Digital, que seguirán trabajando para analizar los errores y poder continuar reclamando justicia.

Según indica su junta directiva: “Vamos a seguir trabajando y Manuel Hernández no va a dimitir. Vamos a analizar profundamente lo que ha sucedido y seguiremos trabajando en los despachos e iremos denunciando a los cargadores y hacernos más fuertes en la calle”.

El escaso seguimiento de la huelga hizo que esta terminara en su segunda jornada sin apenas incidentes y sin conseguir su principal objetivo: un acuerdo inmediato con el gobierno que pusiera fin a su situación.

El futuro de la Asociación

El futuro de los transportistas, indican a ECD, se está debatiendo en despachos dónde, reunidos, esperan volver a conseguir el apoyo de la calle y un acuerdo con la ministra de transportes.

“Vamos a ver si verdaderamente el ministerio pretende seguir las negociaciones y ver de qué manera lo solucionamos”, indica Alamillo.

Aun así, no descartan convocar nuevos paros y huelgas si la sutación no mejora. “De momento no ha habido ninguna llamada, aunque volveremos a registrar una cita con la ministra”, indican fuentes del sector.