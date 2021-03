Moncloa no dejó despedirse a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias acaba de abandonar el Gobierno. A diferencia de lo que ocurrió hace unas semanas, cuando Salvador Illa se convirtió en el candidato a las elecciones catalanas, el líder de Podemos no compareció este martes junto a la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras participar en su último Consejo de Ministros como vicepresidente segundo. Una ausencia que no pasó inadvertida a los periodistas que cubren habitualmente la información de La Moncloa. “Iglesias no pasa por esta rueda de prensa prácticamente desde el verano”, recordaban. “Parece que Moncloa no le ha dejado despedirse para evitar que utilice la comparecencia del Consejo de Ministros como un mitin de campaña”, añadieron.

Pese a ello, en un vídeo grabado de nuevo en su despacho ministerial y difundido a través de las redes sociales, el líder de Podemos aseguró, poco después de su última reunión con el resto del gabinete, que ha “confirmado que enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático” para que las instituciones “defiendan sus intereses y no los de la mayoría”. También se mostró orgulloso de poder culminar su etapa en el Ejecutivo habiendo cumplido uno de los objetivos del acuerdo de gobierno que correspondía a la vicepresidencia social, el de “reconstruir el sistema de atención a la dependencia”.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la distribución entre las autonomías de más de 238 millones de euros. Un hecho que, a juicio de los periodistas presentes en La Moncloa, hubiera justificado su presencia en la comparecencia junto a la ministra portavoz. Pero no fue así.