Juan Lobato no moviliza ni a medios ni a dirigentes de su partido

De izquierda a derecha. El candidato socialista a la reelección a la Alcaldía de Fuenlabrada, Javier Ayala; el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato.

A un mes para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales de finales de mayo, los candidatos ya se pasean por todos los medios de comunicación para acaparar más protagonismo y aumentar su popularidad. Aunque la batalla estará reñida entre el bloque de izquierda y el de la derecha, hay territorios donde la suerte parece estar echada. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde la presidente, Isabel Díaz Ayuso, encabeza todas las encuestas y se sitúa a pocos escaños de la mayoría absoluta en la región más importante de todas las que acudirán a las urnas el 28 de mayo.

Hace dos años, a mitad de mandato, los madrileños ya dieron una amplia ventaja al partido Popular sobre el resto de partidos. Incluso la formación regionalista Más Madrid, superó al Partido Socialista, que cayó hasta el tercer puesto. El mismo día, el cabeza de lista, Ángel Gabilondo, renunció a su acta y abandonó la formación. Juan Lobato, desconocido en la región, y alcalde de Soto del Real, fue el elegido para revertir la situación, liderar el partido y hacerle frente a una Ayuso que parecía no tener techo.

Pero hacer que los socialistas resurgieran de sus cenizas no era tarea sencilla y a pocas semanas de los comicios, las encuestas no arrojan esperanza. El PSOE no tienen claro que puedan volver a liderar la oposición y Ayuso mantienen las cifras de 2021. La notoriedad del candidato socialista no parece haber aumentado. El desayuno organizado por Europa Press contaba este jueves con Lobato como protagonista.

Sin embargo, el evento no despertó el interés de los medios. Ni rastro de cámaras de televisión, tan solo una cubría la entrevista al candidato y era, precisamente, la de la propia agencia de noticias. Las dos filas reservadas a los periodistas estaban prácticamente vacías. Pero no se queda ahí. Lobato tampoco ha contado con la presencia de ningún dirigente de su partido, algo poco usual en este tipo de desayunos.

La candidata al Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, tuvo el apoyo de ministros como Fernando Grande-Marlaska, la exministra de Sanidad, Carolina Darias, o el propio Lobato, al que no le han devuelto el gesto. Como adelantó ECD, en Ferraz admiten que el PP seguirá al frente del Gobierno autonómico y tendrán paciencia: “El proyecto de Lobato es a medio o largo plazo”.