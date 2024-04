A la caza de una foto de Isabel Díaz Ayuso con su novio en Ibiza

El revuelo político por el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso ha desatado el interés por la persona de Alberto Gómez Amador y, sobre todo, por imágenes suyas junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el caso del hermano de la líder madrileña, apenas se han visto imágenes de Tomás Díaz Ayuso cuando saltó el escándalo que le afectó. Según fuentes periodísticas, ha tratado de que no se le vea más en público, una vez que se difundieron las primeras fotografías sobre él.

Sin embargo, en lo referente a Alberto Gómez Amador y a la presidenta, existen numerosas instantáneas de la pareja. Hay aproximadamente veinte fotografías, que se tomaron el año pasado. Y están siendo muy demandadas por televisiones, periódicos y digitales.

Las imágenes se tomaron principalmente por la agencia Europa Press. De hecho, algunas de esas fotografías se publicaron hace unos meses en medios como ‘El Confidencial.com’, en noticias dónde se hablaba simplemente de la vida sentimental de Díaz Ayuso.

Según ha escuchado ahora El Chivato a varios profesionales del sector, una foto de Ayuso con su novio ha sido precisamente la imagen más buscada por las agencias durante las vacaciones de Semana Santa. Algunas de estas empresas han ordenado a sus fotógrafos lograr una instantánea de ambos en Ibiza, donde han descansado en algunos periodos vacacionales, como el último verano.

Pero los profesionales desplazados admiten que no han encontrado ni rastro de la pareja en la isla balear. De hecho, el destino de Semana Santa de Ayuso y su novio no ha trascendido por ahora. La presidenta no ha dado ni una mínima pista en sus redes sociales sobre dónde ha estado.

A raíz de la publicación de la investigación de Hacienda, tal y como se contó en ECD hace unas semanas, Europa Press recibió numerosas peticiones de periódicos y televisiones para disponer de imágenes de la pareja. Fuentes del sector cuentan que un periódico nacional ha llegado a abonar 500 euros por una fotografía.

Europa Press tiene acuerdos con medios de comunicación y con cadenas de televisión, como es el caso TVE, les permiten acceso a todo su archivo de vídeos y fotografías.

En otros casos, cuando tienen unas imágenes importantes que se pueden vender, se ponen en contacto con los correspondientes medios y les ofrecen dicho material por el precio que se considere.

Fuentes televisivas relatan que desde la agencia les llamaron para ofrecerles todas estas imágenes, que acabaron adquiriendo y emitiendo. En este caso, según resaltan, se compró un paquete que incluía otras imágenes “que pueden ser para un programa o para toda la cadena”.