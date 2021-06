Cospedal no se enteró de que se había anulado su declaración y apareció en el Congreso

Este miércoles no fue un día fácil para la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Estaba prevista su comparecencia en el Congreso de los Diputados para aclarar si participó o no en la llamada ‘Operación Kitchen’ que trató de sustraer información sensible del PP al extesorero Luis Bárcenas. Cuando estaba compareciendo su marido Ignacio López del Hierro saltó la noticia que en los pasillos de la Audiencia Nacional lleva meses siendo un secreto a voces: el juez citaba a ambos a declarar como investigados por su implicación en este caso.

Su marido pasó el mal trago delante de diputados como Gabriel Rufián o Macarena Olona, acogiéndose a su derecho a no declarar. El turno de Cospedal era por la tarde, pero el PSOE se empeñó en que había que posponer la comparecencia.

El Chivato ha podido saber que el hecho de que el juez citara a declarar a Cospedal precisamente el día en que estaba prevista su declaración en el Congreso no es baladí. En el fondo suponía un argumento para que ella pudiera acogerse, con más motivo, al derecho a no declarar. Al estar investigada en un proceso judicial, no hablar delante de los diputados supone un sistema de defensa lógico y aceptado.

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

Por eso, los diputados del partido socialista trataron de boicotear la comparecencia de la exsecretaria prevista para la tarde. Intentaban ponérselo difícil. Según ha conocido El Chivato el interés de la Mesa de la Comisión de Investigación ‘Kitchen’, de mayoría socialista, era mover la declaración para más adelante, mientras que el PP trató de dejarla tal y como estaba: así quedaría anulada.

La votación fue a puerta cerrada, sin embargo, los diputados recibieron el aviso apenas una hora antes del inicio de la comparecencia y Cospedal se presentó alrededor de las tres y veinte de la tarde en el Congreso acompañada de su abogada. Allí se enteró de que su comparecencia había sido suspendida, pero fue conducida a una sala donde estuvo esperando a que se aclararan los acontecimientos.

Finalmente visiblemente enfadada, según cuentan a El Chivato,unos minutos más tarde. Por el momento, su declaración, mientras que el juez de la Audiencia Nacional la ha citado para el