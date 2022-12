El ex JEMAD de Podemos cronometra cuánto habla Pablo Iglesias en la Cadena SER

Pablo Iglesias está volcado en su faceta de comentarista político en medios de comunicación. Mientras trata de poner en pie una televisión por Internet de la mano de Jaume Roures, dirige el podcast ‘La Base’ en la web de Público.es, y colabora en periódicos, televisiones y radios.

Es tertuliano fijo del ‘Ágora’ de ‘Hora 25’, el programa que dirige Aimar Bretos en la Cadena SER. Iglesias comparte tertulia con otros dos ex ministros: la socialista Carmen Calvo y el popular José Manuel García-Margallo.

El ex líder de Podemos suele quejarse de que Margallo y Calvo le interrumpen cuando habla, mientras que él no corta a sus compañeros de tertulia. El pasado lunes, fue Carmen Calvo la que se lamentó en antena de que el presentador no le daba la palabra. La queja no pasó inadvertida a uno de los principales colaboradores de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente segundo del Gobierno: José Julio Rodríguez.

El general del Aire retirado, que llegó a Jefe de Estado Mayor de la Defensa, fue jefe de gabinete de la Vicepresidencia Segunda entre 2020 y 2021, toda la etapa de Iglesias. Se marchó con él cuando Pablo Iglesias renunció al puesto para presentarse a las elecciones madrileñas. El general Rodríguez no consiguió escaño, y aunque podría haber reemplazado al propio Iglesias cuando renunció al acta de diputado, también renunció.

Pues bien. El ex JEMAD cronometró el tiempo que intervinieron Carmen Calvo, José Manuel García-Margallo y Pablo Iglesias en el ‘Ágora’ de ‘Hora 25’ del citado lunes, o al menos difundió unos datos con precisión de segundos.

Según José Julio Rodríguez, Calvo habló 22 minutos, la que más. García-Margallo sumó 19 minutos y 30 segundos. El que menos tiempo intervino fue Pablo Iglesias: sólo 6 minutos y 40 segundos.

El general retirado subrayó en su comentario que, pese a ello, Carmen Calvo se había quejado de que no le daban la palabra. También lanzó una pulla contra la ex vicepresidenta del Gobierno: ironizó con que “necesitó 3 minutos para no responder a qué iba a votar en el pleno del día 22”, cuando el pleno del Congreso de los Diputados decidirá si aprueba o tumba el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, por el que Carmen Calvo tuvo fuertes encontronazos con Irene Montero mientras era vicepresidenta, y también después de abandonar el Gobierno.