Juan Carlos I pasa de “español de la Historia” a desaparecer de la lista de TVE

RTVE.

TVE anunció este miércoles el estreno de un nuevo formato en La 1: ‘El mejor de la historia’. Se trata de un espacio de entretenimiento en el que se elegirá al español más relevante y admirado de la Historia por los españoles de hoy.

A lo largo de seis programas, presentados por Silvia Intxaurrondo, se presentará a una serie de personajes históricos, y expertos y colaboradores debatirán sobre su trayectoria, genialidad, méritos y legado.

Cualquier ciudadano podrá votar por su personalidad favorita en una web. La selección de los 50 candidatos se ha realizado, según TVE, “a través de una encuesta de opinión realizada por Sigma Dos en todo el territorio español”.

En esa selección hay políticos (Adolfo Suárez, Felipe González, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri, la ‘Pasionaria’), escritores (Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós…), deportistas (Andrés Iniesta, Rafa Nadal, Fernando Alonso, Miguel Indurain), pintores (Diego Velázquez, Francisco de Goya), descubridores (Cristóbal Colón y Hernán Cortés)…

La encuesta de Sigma 2 sólo ha colocado a tres reyes entre esos 50 españoles: Isabel I de Castilla, la Católica, Isabel II, y Felipe VI.

En ese listado no aparece Juan Carlos I, y es una ausencia llamativa.

Un programa de televisión de carácter histórico muy similar ya se emitió en España hace 17 años. Antena 3 emitió en mayo de 2007 ‘ El español de la Historia ’.

No sólo el título, sino también la dinámica del programa, era muy similar: una empresa demoscópica realizó una encuesta a 3.000 personas, y el ránking con los resultados se presentó en un especial presentado por Matías Prats y Susanna Griso y con el exministro de Defensa José Bono, la periodista Nativel Preciado y el escritor Antonio Gala como comentaristas.

Muchos de los personajes históricos más votados coinciden en ambos programas: Isabel la Católica, Lola Flores, Adolfo Suárez, Santiago Ramón y Cajal, Pablo Picasso… Pero el título de ‘El español de la Historia’ lo ganó en esa ocasión Juan Carlos I, que quedó por delante de Miguel de Cervantes y Cristóbal Colón.

Pasados 17 años, Juan Carlos I ni aparece entre los 50 seleccionados para el programa de TVE.

Hay que tener en cuenta que, en este tiempo, la imagen del rey emérito se ha deteriorado de forma notable: en 2007 no había sucedido el accidente de Botsuana, no era conocida públicamente Corinna Larssen, no se había desvelado el patrimonio de Juan Carlos I oculto en cuentas en paraísos fiscales …

Don Juan Carlos no había abdicado (fue en 2014), era rey en ejercicio, y aún conservaba la imagen prácticamente intacta desde la Transición. La Familia Real no se había visto zarandeada por los problemas con la justicia de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, y de hecho también la reina Sofía (la cuarta más votada) y el príncipe Felipe (séptimo) aparecían en el ránking.

No cabe duda de que en estos 17 años ha habido cierto relevo generacional en España. Eso también puede explicar otra ausencia, aparte de la de Juan Carlos I, en el nuevo programa de TVE frente al de Antena 3: no aparece Francisco Franco, que por aquel entonces quedó en el puesto 23º.

Llama la atención la desaparición de Juan Carlos I, y que sin embargo se haya seleccionado a la reina Isabel II, una figura que no parece tener un especial peso histórico en el imaginario colectivo actual como sí pueden tener reyes como Fernando el Católico, Carlos I, Felipe II y Carlos III.

También es llamativo el elevado número de personalidades de los medios de comunicación (sobre todo de televisión) que han sido incluidos en las votaciones de La 1: Mercedes Milá, Matías Prats, Emilio Aragón, Chicho Ibáñez Serrador, Jesús Quintero, Iñaki Gabilondo, Jesús Hermida, Julia Otero… Otro nombre que destaca es Amancio Ortega, el fundador de Inditex.

Ha suscitado algunos comentarios el hecho de que haya sólo diez mujeres, entre los 50 personajes. Además de las ya mencionadas, se puede votar por Agustina de Aragón, Montserrat Caballé y Lola Flores. Se ha caído, respecto a 2007, la candidatura de Santa Teresa de Jesús, que fue entonces la novena más votada.