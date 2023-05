El ministro Albares busca un chef y vinos gran reserva

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, firma el Marco de Asociación País con el ministro de Finanzas de Etiopía, Ahmed Shide.

Si hay un ministerio que requiere especialmente de servicios de protocolo, y que ha de cuidar los detalles en los actos y ceremonias, ese es el de Asuntos Exteriores, por sus contactos con diplomáticos y representantes internacionales.

El Chivato ha sabido que el departamento de José Manuel Albares está buscando una empresa que le preste el “Servicio de restauración, preparación, apoyo y atención para los eventos, actos y reuniones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”.

Se trata de actos en los que desempeñe “funciones de alta representación y de protocolo, tales como la firma de acuerdos normativos, ceremonias de imposiciones de condecoraciones, reuniones y encuentros, desayunos, almuerzos, cenas y cócteles de carácter oficial”, así como reuniones o grupos de trabajo, conferencias, asambleas, congresos, simposiums, seminarios, convenciones... desarrollados en el Palacio de Santa Cruz, en el Palacio de Viana (residencia del ministro y junto al anterior) y en la sede de la plaza del Marqués de Salamanca, en Madrid.

El contrato abarca desde la preparación de los comedores (montaje de mesas, mantenimiento del menaje y de la vajilla...) hasta la recepción y acompañamiento de los invitados, servicio de guardarropa, y también las tareas de cocina para desayunos, cócteles, almuerzos ordinarios, y almuerzos y cenas oficiales.

La parte del servicio de restauración exige siete personas. Exteriores busca un cocinero, un ayudante de cocina, un encargado de sala y tres camareros. Al frente de ellos habrá un “chef ejecutivo”, cuya función será planificar y dirigir la preparación de los platos, y supervisar a todo el equipo de cocina.

El ministerio pide que el servicio se preste “con calidad y excelencia”, y que la empresa que lo haga ofrezca “de forma destacada productos representativos de la gastronomía española”.

Hay otras muchas muchas condiciones y exigencias: el aceite en todas las preparaciones será de oliva virgen o virgen extra; no se utilizarán embutidos grasos en la elaboración de platos de legumbres; la forma de preparación de los alimentos ha de ser variada y baja en grasa; las piezas de bollería deberán tener alternativas que no contengan grasas trans o grasas hidrogenadas; no se incluirán alimentos cocinados mediante fritura por inmersión ni alimentos precocinados...

Exteriores presta atención especial a un producto: el vino. Los pliegos incluyen las listas que acepta el ministerio: “Todos los vinos que integran el listado se encuentran en la Guía de vinos gourmets 2023 (38ª edición), en su cuadro de honor, donde figuran todos aquellos vinos que han alcanzado una puntuación igual o superior a 90/100”.

Justifica esta exigencia en la necesidad de “velar y asegurar por la excelencia de los productos destinados a reuniones y actos del más alto carácter representativo”.

La empresa que se haga cargo de este contrato deberá ofrecer cinco vinos tintos gran reserva, de un listado de 26, entre los que se incluyen Castillo Ygay 2011, Arzuaga 2016, Protos 2015, Marqués de Riscal 2016... El importe medio máximo por botella se ha fijado en 55 euros.

También tendrá que suministrar 20 vinos tintos gran reserva, de entre una selección de 100 vinos, 25 tintos crianza, 25 blancos crianza, 25 blancos, diez rosados, cincos vinos dulces y diez espumosos.