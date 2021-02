Nervios de Isabel Díaz Ayuso por las maniobras de Feijóo en Madrid

La presencia de Alberto Núñez Feijoo en Madrid en los últimos días ha causado un “cierto revuelo” en las filas del Partido Popular de la capital.

Las declaraciones del líder gallego en las que ha dejado entrever sus críticas a Pablo Casado tras los malos resultados en Cataluña, y su desacuerdo con que intente romper con el pasado mediante el abandono de la sede de Génova, han molestado a algunos afines al presidente del partido.

Durante su estancia en Madrid, Núñez Feijóo ha protagonizado varias intervenciones en radios y televisiones, como en la Cadena COPE o en TVE, donde ha lamentado la salida de Génova y también ha llegado a afirmar que en la política, cuando no se ganan elecciones, hay que dejar paso a otras personas.

Según ha podido escuchar El Chivato en ámbitos del PP de Madrid, una de las dirigentes del partido más “nerviosas” con estas maniobras de Feijóo en la capital ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Explican que le han inquietado esos “recados” que el presidente gallego ha dejado a Pablo Casado “a través de los medios de comunicación”. Entiende que detrás no hay tanto una defensa al líder del partido, sino una amenaza de Feijóo a sus aspiraciones futuras para presidir primero el PP de Madrid y después, la formación a nivel nacional.

En Génova ya pocos dudan de la intención de la líder madrileña de construir una alternativa al liderazgo de Casado, como en su día intentó Esperanza Aguirre frente a Mariano Rajoy. Pero recuerdan que Alberto Núñez Feijóo ha sido otro de los nombres que ha surgido de forma recurrente para liderar el partido.

El Chivato ha podido escuchar además en el entorno de Díaz Ayuso que la presidenta continúa “dolida” porque, cuando decidió mantener abierta la hostelería, Feijóo puso en duda esa medida y declaró: “Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra”.

Aquellas declaraciones provocaron que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, señalase a Núñez Feijóo y realizase un llamamiento a cerrar filas a todos los barones para recordarles que el partido tenía una estrategia a nivel nacional respecto a la gestión de la pandemia, y que no se iban a tolerar versos sueltos.