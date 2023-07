En plena campaña, el PP se resiste a comprometerse con los policías a la equiparación salarial

El periodo electoral es una época de promesas, algunas rebosantes de populismo y otras… de vez en cuando, reales. El Partido Popular, favorecido por las encuestas, sabe que es también momento de sentarse a hablar con colectivos insatisfechos con las políticas de Sánchez durante la vigente legislatura.

A El Chivato le ha llegado que, en las últimas y recientes contactos con policías y sus sindicatos, el PP no ha querido comprometerse las dos reclamaciones más repetidas del Cuerpo Nacional de Policía estos últimos años: la jubilación y la equiparación salarial.

Sin embargo, los últimos invitados al despacho de Ana Vázquez -portavoz de Interior del PP-, han salido “impresionados y felices”, a pesar de no haber recibido “ninguna promesa” por parte de la formación azul. No lo hizo la diputada de Orense, que no quiso mostrarse “partidista”, y solo se comprometió a “estudiar todo detenidamente”.

Según ha escuchado El Chivato a algunos de los presentes en la reunión, Ana Vázquez parecer ser un verso suelto dentro de la clase política nacional, porque “está muy informada, conoce la situación de la policía, y, en definitiva, da la sensación de que no es una política al uso”.

Las reuniones fueron muy placenteras. Acostumbrados a “no recibir ningún apoyo político, debido a la ausencia total de interés del PSOE y Sumar” en reunirse con los cuerpos de seguridad del Estado, agradecen ahora que alguien no intenta “venderles la moto”.

Las reclamaciones de la policía y sus sindicatos seguirán presentes en el programa del PP, pero sin que haya “un compromiso total”. "Si el PP no sabe con qué se van a encontrar cuando gobiernen, ¡cómo van a hacer promesas fidedignas!", se escucha entre los policías.