PRISA responde que la Cadena SER no está en venta.

Pier Silvio Berlusconi, presidente ejecutivo de Media For Europe (MFE), empresa matriz de Mediaset España, dijo la semana pasada, en una entrevista, que le podría interesar comprar la Cadena SER.

Tal y cómo se contó en Bloomerg, afirmó que “si Prisa decide vender su unidad de radio, lo evaluaríamos”. Además, señaló en una rueda de prensa que buscan pactos para construir “un sistema de medios integrado”, por este motivo, afirman que estarían evaluando cualquier posible acuerdo en España con el que conseguir ese objetivo.

La posibilidad de que Mediaset entre en el capital de Prisa ha sido una posibilidad comentada ampliamente durante los últimos meses. De hecho, a principios de año hubo negociaciones a alto nivel para buscar sinergias entre los medios de comunicación italianas y la Cadena SER, pero hasta ahora no se ha concretado nada.

Fuentes directivas de Prisa ya señalaron a Confidencial Digital que descartaban totalmente la posibilidad de que Mediaset entrarse a formar parte de su accionariado. Uno de los motivos es que “ninguno de los cuatro accionistas más importantes de Prisa está dispuesto a vender”.

El pasado mes de enero, en la ampliación de capital, Amber, Vivendi, Alcanoba y los Polanco cubrieron más del 80% del bono de esa ampliación de 130 millones. Por ello, reseñan, ninguno de los cuatro accionistas principales en este momento está dispuesto a invertir.

Argumentan, además, que Prisa lleva varios trimestres mejorando su nivel de ingresos y reduciendo la deuda, por lo que no les urge tener un nuevo accionista. El otro argumentos -señalan- es que a Mediaset no les interesaba entrar “en el negocio de la educación en Sudamérica” y que no les encajaba la editorial Santillana.

A preguntas de El Chivato, directivos de Prisa han señalado que no ha habido “ninguna novedad” desde que ya descartaron la posibilidad de que el grupo italiano entrase en su accionariado.