Amber, Vivendi, Alcanoba y los Polanco cubren más de dos tercios del bono de 130 millones de PRISA

Grupo PRISA.

Alivio en PRISA y una enorme satisfacción. Según ha podido saber Confidencial Digital, la dirección de la compañía de medios de comunicación ha cerrado la primera etapa del bono de ampliación de capital de 130 millones con dos tercios del bono garantizados y apalabrados.

Según los datos recabados por ECD, los cuatro máximos accionistas de PRISA, Amber, Vivendi, Alcanoba y los Polanco, han decidido acudir a esta ampliación de capital durante la primera fase de esta operación financiera.

Tal y como explican fuentes de la directiva a ECD, ahora mismo desde PRISA cuentan ya con más de dos tercios de ese bono de capital, circunstancia que consideran como “una maravillosa noticia”, mejor que las previsiones iniciales.

Estas fuentes especifican que cada uno de estos accionistas ha acudido a este bono con un porcentaje máximo correspondiente a su porcentaje de acciones. Por ese motivo, Amber, fondo de Joseph Oughourlian que cuenta con un 29,9% de la propiedad, y Vivendi, la compañía francesa con un 9,9%, van a cubrir 58 millones de los 130 millones.

Otro de los grandes accionistas que ha decidido acudir a la ampliación de capital es Alcanoba, la empresa audiovisual de Andrés Varela y Daniel Romero, que ahora tiene un 7,076% de la propiedad de PRISA tras habérsela comprado el año pasado a Telefónica.

Finalmente, y como sorpresa de última hora, tras varios días de tensa negociación, la familia Polanco, histórica familia editora de PRISA, que se había mostrado muy crítica, ha apostado también por acudir a esta operación… “pese haberse manifestado en contra en numerosas ocasiones”. Actualmente, tienen las acciones pignoradas por el Santander, aunque se ignora si se ampliará “el crédito en vigor”.

Cambios en el Consejo de Administración

Este aporte de capital va a provocar cambios dentro del Consejo de Administración de PRISA. Según señalan diferentes fuentes, Vivendi ha manifestado que ese porcentaje que ha aportado al capital de PRISA quiere transformarlo después en acciones, por lo que subirá del 10% de la propiedad del Consejo de Administración de la compañía. No obstante, como ya señaló Confidencial Digital en su momento, este cambio no supondrá problemas con el enfoque ideológico de la compañía.

Respecto al resto de grandes accionistas, principalmente los Polanco, todavía “no queda claro” si ese dinero será reconvertido, según pase el tiempo, en un porcentaje del Consejo de Administración de PRISA.

Carlos Slim y accionistas minoritarios

Respecto al dinero que queda por cubrir, la dirección de PRISA cuenta con conseguir el resto del capital mediante “accionistas minoritarios”, que “ya han planteado varias solicitudes” para la tercera fase del bono, donde se abrirá la operación a nuevos accionistas.

También queda por resolver qué papel va a jugar Carlos Slim. Fuentes de la dirección señalan que el empresario mexicano “se ha mostrado interesado” en participar aportando su propio dinero. No obstante, no ha transcendido si finalmente ha dado o no este paso a adelante.