El teléfono de la Embajada de Ecuador en Madrid no existe.

El pasado miércoles, 10 de mayo, Confidencial Digital publicó la noticia de un aviso de la Embajada de Ecuador al Ministerio de Asuntos Exteriores notificando el extravío de mil pasaportes sin expedir. Los documentos se perdieron durante el transporte de una valija diplomática.

Antes de publicarlo, ECD medio trató de ponerse en contacto con el consulado ecuatoriano para conocer su versión de los hechos, confirmar la información, e intentar obtener más datos que pudiera aportar la delegación del país americano sobre el extravío de los pasaportes.

Sin embargo, al llamar a uno de los dos teléfonos que figuran en la página oficial de la Embajada, una voz saltaba inmediatamente: “El número marcado no existe”. La redacción insistió otras dos veces, con el mismo resultado.

Lejos de cejar en el intento, se tecleó el número alternativo disponible en la página del Gobierno de Ecuador. Al instante, la misma tonadilla: “El número marcado no existe”. Mismo problema, aunque en distinto número. Los dos intentos siguientes corrieron la misma suerte, como había sucedido con el número anterior.

Los periodistas de ECD trataron de encontrar otros teléfonos que enlazaran con el consulado. Primero, en la Agenda de la Comunicación que facilita el Gobierno de España. Más tarde, a través del contacto que facilita Google Maps. Los números eran los mismos referidos más arriba.

Por suerte, la web del consulado ofrecía dos combinaciones más, relacionadas con dos departamentos que no están estrictamente vinculados con la petición de información. También se intentó por dichas vías. Nada más pulsar los dígitos del primer departamento, la respuesta fatal: “El número marcado no existe”. Al hacer lo propio con el segundo comenzó a comunicar, pero no hubo respuesta.

Después de numerosos intentos, ECD consiguió establecer vía directa con la Embajada a través de la red social LinkedIn, donde estaban registrados algunos responsables del consulado. Aunque este medio pudo realizar el trabajo periodístico, ningunos de los números de la Embajada de Ecuador dio señal.

Días después de la publicación del artículo, la voz al otro lado del teléfono sigue insistiendo: “el número marcado no existe”.