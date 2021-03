Villarejo y el juez Garzón se comunicaban a través de la plataforma restringida ‘getconfide’

De entre todas las personas a las que el comisario José Manuel Villarejo grabó en sus miles de horas de audio se encuentra el juez inhabilitado Baltasar Garzón. No son muchas las conversaciones entre ambos que se han hecho públicas, pero hay indicios más que suficientes para concluir que tenían una relación frecuente.

Por ejemplo, hay una charla telefónica que mantuvieron en febrero de 2017 en la que Garzón se muestra preocupado por el estado del comisario:

-- Como no me fio de ti, he llamado a Ernesto Díaz Bastien [el entonces abogado de Villarejo] que me pone objetivamente al tanto de cómo están las cosas… como tú siempre dices que todo está bien y no nos quieres preocupar a los amigos…

-- A parte que ese es mi deseo, que los amigos no os tenéis que preocupar por mi, yo es que estoy de puta madre, Balta.

Baltasar Garzón se preocupaba de la salud de quien dice que es su ‘amigo’ porque ya en ese momento empezaba a estar acorralado por la Justicia (fue detenido en noviembre de ese año). Pero la relación entre ambos proviene de más atrás.

Las anotaciones de Villarejo depositadas en la Audiencia Nacional revelan contactos asiduos entre ambos ya desde varios años antes. El 23 de agosto de 2016, el comisario escribe ‘Balta’ y al lado pone “manda un mensaje por aplicación GETCONFIDE.COM”.

El Chivato ha podido saber que esa era una de las vías por la que ambos se comunicaban para tener una mayor privacidad. La web se vende como un servicio al mismo nivel “de seguridad y privacidad que la palabra oral”.

Se utiliza para no dejar registro digital de los intercambios de mensajes, ya que estos se destruyen una vez leídos, van cifrados de extremo a extremo de forma que no se pueden interceptar por el camino y, además, son a prueba de capturas de pantalla.

Junto a ese mensaje, Villarejo anota: “le contesto en vernos a partir del 28”. Por lo que se puede deducir que el juez buscaba una cita con el comisario. La pregunta que viene al caso es cuántas conversaciones más habrá grabadas entre ambos que aún no se han hecho públicas.