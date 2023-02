Yolanda Díaz dice que no ha decidido si irá al 8-M porque coincide con el cumpleaños de su hija

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha decidido si acudirá a las manifestaciones del próximo 8 de marzo por el Día de la Mujer. Según explican fuentes cercanas a Díaz a El Chivato, se debe a que ese día coincide con el cumpleaños de su hija.

El año pasado no acudió a ninguna movilización, precisamente argumentando este motivo. Pero en esta ocasión no lo tiene claro. Este año las convocatorias vuelven a estar divididas. Habrá dos: una, la tradicional, organizada por la Comisión 8M, a favor de la ‘Ley trans’, de la regulación de la prostitución y de no reformar la ley del ‘solo sí es sí’; la otra, organizada por el Movimiento Feminista de Madrid (entre otras), que defiende la abolición de la prostitución, son contrarias a la ‘Ley trans’ y a favor de cambiar la norma ‘solo sí es sí’.

Estas cuestiones no solo han dividido al Ejecutivo sino también al Gobierno de coalición. Ambas almas se verán representadas en cada movilización, con la parte de Unidas Podemos secundando la primera, y la socialista la segunda. Por ello, la posición de la vicepresidenta Díaz, a caballo entre los dos posicionamientos, será especialmente relevante.

Por cierto que José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, no acudirá a ninguna de las concentraciones, según ha confirmado a este Chivato.