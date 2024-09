El cambio de Nas: Antes y después

Una de las figuras más icónicas del hip-hop es Nasir Jones, mejor conocido como Nas. Su enfoque hacia la vida y su música han cambiado mucho desde su debut en la década de 1990.

El ascenso de un prodigio del rap

En 1994, Nas lanzó su álbum Illmatic, que fue aclamado como uno de los mejores discos de hip-hop de todos los tiempos. Nas, nacido y criado en Crown Heights, un complejo de viviendas públicas en Nueva York, llamó la atención de la escena musical con su lírica aguda y su habilidad para narrar historias sobre la vida en los barrios marginados.

Antes de su debut como cantante en solitario, Nas ya había dejado su marca en la canción "Live at the Barbeque" del grupo Main Source, en la que demostró un talento asombroso para su edad. A pesar de tener solo 19 años, la crítica y los fanáticos se sorprendieron por su habilidad para transmitir emociones y detalles sobre su entorno.

Con Illmatic, Nas estableció su posición como narrador de primer nivel. Solo diez canciones componen el álbum, que aborda temas como la violencia, la pobreza y las dificultades de crecer en las calles de Nueva York. Las melodías "The World is Yours" y "N.Y. State of Mind" ofrecían una perspectiva reflexiva sobre la vida en la ciudad, mezclando un lirismo sofisticado con producciones musicales novedosas.

La lucha por mantener la relevancia

Tras el éxito de Illmatic, Nas se vio obligado a mantener la calidad de su música en una industria musical que cambiaba rápidamente. Adoptó un enfoque más comercial en su siguiente trabajo, It Was Written (1996), lo que le permitió alcanzar un éxito masivo, pero también dividió a su base de seguidores. Algunos lo acusaban de "venderse" debido a su elección de un sonido más sencillo y menos agresivo.

A pesar de estas críticas, Nas continuó produciendo álbumes que lograron éxito comercial y crítico, aunque con altibajos. También se vio involucrado en una de las rivalidades más conocidas del rap durante este tiempo: su enfrentamiento con Jay-Z. En canciones como "Takeover" de Jay-Z y "Ether" de Nas, ambos compartieron palabras difíciles, lo que resultó en uno de los momentos más memorables de la historia del hip-hop.

Este conflicto con Jay-Z le devolvió parte de su reputación como un verdadero rapero callejero. La interpretación de "Ether" fue percibida como una acción enérgica que recuperó la reputación de Nas como uno de los letristas más violentos del género del rap. Esta batalla marcó un punto de inflexión en su carrera porque lo mantuvo en el centro de atención mientras otros artistas competían por el trono del hip-hop.

El cambio hacia una madurez artística

La música de Nas también empezó a reflejar una mayor madurez y profundidad a medida que envejecía. Sus letras comenzaron a abordar temas como la espiritualidad, la familia y la responsabilidad social en lugar de concentrarse únicamente en las luchas de la vida en las calles. Este cambio se refleja en el álbum God's Son (2002), que fue lanzado en honor a su madre fallecida. Las canciones como "Dance" y "Thugz Mansion" muestran a un Nas más introspectivo y emocional.

A lo largo de la década de 2000, Nas publicó una serie de álbumes que trataban sobre las dificultades de ser un hombre negro en los Estados Unidos. Uno de estos fue Untitled (2008), que originalmente se tituló N**r. Este disco fue objeto de controversia debido a su enfoque en temas raciales, pero demostró que Nas no temía enfrentar temas difíciles y mantener su música relevante social y políticamente.

El empresario y visionario

Nas ha ampliado su enfoque más allá de la música en los últimos años. Se ha convertido en un empresario exitoso, invirtiendo en varias startups y empresas emergentes de tecnología. Las empresas como Dropbox, Lyft y Robinhood han sido respaldadas por QueensBridge Venture Partners, su firma de inversión, demostrando que Nas no solo es un experto en palabras, sino también en operaciones.

Además, su legado en la música continúa expandiéndose. El álbum King's Disease, que fue aclamado por su equilibrio entre la nostalgia y la innovación, le ganó su primer premio Grammy en 2021. El álbum demostró que Nas seguía siendo relevante y respetado en una industria en constante cambio, incluso décadas después de su debut.