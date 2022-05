Esta es la manera más económica y sencilla de crear una página web

Atrás quedan los tiempos en los que crear un sitio web acababa convirtiéndose en un proceso difícil de llevar a cabo, el cual exigía sí o sí depositar la confianza en profesionales del sector. Hoy en día incluso tienes la posibilidad de dar forma tú mismo a tu propio portal online, sobre todo si recurres al método más sencillo que existe en la actualidad. Básicamente consiste en comprar un dominio que ya cuenta con todo lo necesario para crear la web, incluyendo un gestor de contenidos que es intuitivo a más no poder.

Tu web empieza con un dominio, por lo que es fundamental elegirlo bien. La mejor alternativa de 2022 es la que ofrece una empresa especializada y con mucha experiencia. Nos referimos a Nominalia. ¿Sabías que es la opción más barata y sencilla? En efecto, puesto que incluye todos los servicios que mencionaremos a continuación.

El mejor precio posible

Antes de profundizar en los servicios incluidos, no puede pasarse por alto el asequible precio que tienen los dominios ofrecidos por Nominalia. Algunos como los .com y .net exigen un pago de tan solo un euro al año. Has leído bien: por menos de un céntimo al día dispondrás de un dominio muy completo.

Si ya de por sí este precio sorprende, más lo hace uno que es si cabe menor. Efectivamente, Nominalia te brinda la posibilidad de contratar dominios a coste cero. Hay varios que son gratuitos, incluyendo el tan solicitado .es.

Otros que también pueden registrarse gratuitamente son aquellos destinados a ciertos propósitos muy concretos, como el .store que es idóneo para dar forma a un comercio electrónico.

El precio sorprende no solo por ser tan bajo, sino también por incluir tantos servicios. Es por ello que los usuarios se ven capaces de crear su propia web.

Dominios con hosting, WordPress, editor web, cuentas de e-mail y mucho más

Al comprar un dominio a través de Nominalia el cliente pasa a disponer de una serie de servicios que son muy útiles, empezando por WordPress. Siguiendo el ejemplo del resto de inclusiones, ninguna de ellas exige el pago de ni un solo euro adicional, entrando todo en el precio inicialmente pagado -incluso si es una oferta gratuita-.

Así pues, WordPress será totalmente gratuito, pudiendo dar forma tú mismo a una web haciendo uso del CMS por excelencia. Se trata de un sistema de gestión de contenido que destaca por ser intuitivo y versátil a partes iguales. Sea cual sea el tipo de portal online que hayas pensado tendrás la posibilidad de crearlo sin dificultades.

Para que los internautas puedan acceder a los contenidos que publiques con WordPress deberán introducir la URL del dominio que registres, la cual dará acceso a la página web que estará alojada en un hosting, también incluido.

Así es, al comprar un dominio Nominalia te proporciona un alojamiento cuyo espacio es de 1 GB, más que suficiente para poder darle al internauta aquella información que espera encontrar en tu web: textos, imágenes, vídeos, etcétera. Ello es de agradecer, puesto que no tendrás que encargarte de contratar un hosting.

El hecho de incluir alojamiento no es lo único que da pie a que los dominios de Nominalia sean los más recomendables de hoy en día. Adicionalmente también ponen a tu disposición otros servicios muy útiles, incluyendo un dominio extra de regalo. Puedes elegir entre uno .store o .online.

En cualquier caso, dispondrás de un total de tres cuentas de correo electrónico, las cuales permiten almacenar hasta 2 GB de datos, lo cual agradecerás sobre todo si sueles recibir e-mails con ficheros adjuntos: documentos en formato PDF, hojas de cálculo, etcétera.

Hablando de la web a la que des forma, la misma será atractiva e intuitiva sea cual sea el sistema que elijas para crearla, siendo muy recomendable también optar por Simply Site Micro. Se trata de un editor incluido en el dominio. Dicha herramienta proporciona resultados profesionales y de tipo responsive, por lo que los contenidos se muestran a la perfección independientemente de los dispositivos utilizados por los usuarios con tal de acceder a ellos. Así que tu eliges si lo haces en Wordpress o en Simple Site.

Aquí no termina la lista de servicios incluidos. Por si fuera poco, también proporciona el importantísimo certificado SSL. Gracias a la Secure Sockets Layer la identidad de tu portal online será autenticada, permitiendo establecer conexiones cuyo cifrado da pie a que los usuarios disfruten de la máxima privacidad y seguridad, transmitiendo confianza a cualquier internauta que decida visitar tu web.

Finalmente hay que hablar del soporte al que tienen acceso los clientes de Nominalia que compran un dominio con hosting y WordPress gratis. Dicho servicio permanece activo todos los días, incluyendo fines de semana y festivos, por lo que ante cualquier duda o contratiempo tendrás a tu entera disposición a profesionales con mucha experiencia que resolverán la cuestión en un tiempo récord.